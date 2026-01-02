Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền

(VTC News) -

Trước khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Thanh Hải (54 tuổi) thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh “hiệp sĩ” chuyên giải cứu công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia.

Lên mạng tô vẽ hình ảnh "giải cứu toàn cầu"

Trong nhiều video, bài đăng, Hải không ngần ngại tuyên bố về khả năng “giải cứu toàn cầu”, từ Campuchia, Mỹ cho đến Việt Nam, đồng thời khẳng định không lấy tiền, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho những gia đình khó khăn.

Những phát ngôn mạnh miệng cùng hình ảnh nghĩa hiệp được xây dựng bài bản khiến không ít người tin tưởng, coi Nguyễn Thanh Hải là chỗ dựa khi người thân rơi vào bẫy lừa đảo xuyên biên giới. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra của Công an TP.HCM, phía sau vỏ bọc ấy là một đường dây phạm tội có tổ chức, hoạt động tinh vi trong thời gian dài.

Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Thanh Hải không phải là cái tên xa lạ trong phong trào “hiệp sĩ đường phố” tại khu vực phía Nam. Trước đây, Hải từng tham gia đội xung kích phòng, chống tội phạm tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), cùng tập thể câu lạc bộ hỗ trợ công an truy bắt nhiều vụ trộm cắp, cướp giật.

Năm 2019, Hải xin rời câu lạc bộ sau khi tham gia hỗ trợ tìm lại ô tô tải và xe container cho người dân. Từ đây, cái tên Nguyễn Thanh Hải dần được “đánh bóng” thông qua các hoạt động tự xưng là giải cứu, tìm xe bị trộm, hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo.

Những năm gần đây, Hải chuyển hướng sang hoạt động “giải cứu” công dân bị lừa bán sang Campuchia. Với chiến thuật tuyên bố “giúp không lấy tiền”, “giải cứu miễn phí”, Hải nhanh chóng được cộng đồng mạng tung hô như một người hùng.

Trên mạng xã hội, hắn thường xuyên rao giảng đạo đức, khẳng định bản thân trong sạch, thậm chí tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải từng lấy tiền của nạn nhân. Các clip được dàn dựng công phu, thu hút hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi, chia sẻ.

Điều hành đường dây cưỡng đoạt hơn 16,7 tỷ đồng

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Thanh Hải và khoảng 40 đối tượng liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm này thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức xuất - nhập cảnh trái phép và nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hải khai chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân là người chuyên giải cứu nạn nhân, thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn. Các nội dung “giải cứu miễn phí”, “không nhận tiền” được đăng tải nhằm tạo dựng uy tín, thu hút thân nhân nạn nhân liên hệ.

Thực tế, khi gia đình nạn nhân nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về nước. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu tài chính, nhóm này từ chối hỗ trợ.

Nguyễn Thanh Hải xây dựng vỏ bọc người hùng trên mạng xã hội.

Nhóm của Hải còn tổ chức tiếp nhận thân nhân nạn nhân tại các địa điểm cố định, ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip đăng lên mạng xã hội. Đây được xác định là thủ đoạn quảng bá, tìm “khách hàng” cho hoạt động phạm tội.

Sau khi xác định vị trí nạn nhân tại các khu lừa đảo ở Campuchia, nhóm của Hải móc nối với các đầu mối bên kia biên giới để đưa người ra ngoài. Trong quá trình này, các đối tượng nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Số tiền nhận được được chia cho các đầu mối và phần còn lại bị chiếm đoạt.

Việc đưa người về Việt Nam được thực hiện qua đường mòn, lối mở, không làm thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải cưỡng đoạt tài sản của 120 nạn nhân với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng; riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải cùng nhiều đồng phạm về các tội: Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây.