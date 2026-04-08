Nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội làm Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 8/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng 3 Phó Trưởng ban. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hội nghị cũng thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hiện nay các nhiệm vụ của Ban được giao có số lượng rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác nghiên cứu chuyên sâu gắn liền với hoạt động thực tiễn phong phú.

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các tân Phó Trưởng Ban phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị 2 Viện Hàn lâm phối hợp tốt với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của Bộ Chính trị.