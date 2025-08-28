Người từ 75 tuổi ở TP.HCM được trợ cấp hưu trí xã hội mỗi tháng 650.000 đồng

(VTC News) -

Chính sách quy định mức trợ giúp xã hội này được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề chiều 28/8.

Theo chính sách này, từ 1/9/2025, người dân từ 75 tuổi sinh sống tại TP.HCM, không hưởng lương hưu hay trợ cấp xã hội khác, hoặc đang hưởng nhưng mức hưởng thấp hơn 650.000 đồng/tháng, sẽ được trợ cấp hưu trí xã hội 650.000 đồng/người/tháng.

Riêng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở TP.HCM và không được hưởng các chính sách hỗ trợ, lương hưu khác thì độ tuổi được hưởng hỗ trợ là từ 70 tuổi.

Người từ 75 tuổi ở TP.HCM được trợ cấp hưu trí mỗi tháng 650.000 đồng từ 1/9/2025. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Việc tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội so với mặt bằng chung của cả nước được TP.HCM lý giải để góp phần chăm lo, cải thiện đời sống các nhóm thụ hưởng, phù hợp với điều kiện sống của thành phố.

Việc thực hiện chế độ hỗ trợ 650.000 đồng/tháng là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố trong thời điểm hiện nay; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, việc đó cũng tạo sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, phát huy hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.HCM sau hợp nhất.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ mỗi năm là khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng thêm so với trước đây khoảng 344 tỷ đồng mỗi năm.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ ngân sách thành phố. Người dân phải có văn bản đề nghị để được hưởng chính sách này.

Trước hợp nhất, mức hỗ trợ cho người cao tuổi của TP.HCM là 600.000 đồng/người/tháng; của Bình Dương là 500.000 đồng/người/tháng và Bà Rịa - Vũng Tàu là 625.000 đồng/người/tháng.

Chính phủ cũng đã có Nghị định 176/2024 về trợ cấp hưu trí xã hội, hiệu lực từ đầu tháng 7/2025, với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, cho phép các địa phương được cân đối ngân sách để hỗ trợ thêm tùy theo điều kiện.

Ngoài nghị quyết quy định mức trợ giúp xã hội này, tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng thông qua quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn. Trong đó quy định việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Phường xã được khuyến khích hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Những phường xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ, được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, kèm theo hỗ trợ một lần bằng tiền là 30 triệu đồng.

Thống kê đến hết năm 2024 của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố khoảng 76,7 tuổi. Thành phố có gần 494.000 người cao tuổi được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ.