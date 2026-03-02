'Người nhện' Tom Holland kết hôn

(VTC News) -

Theo tạp chí People, nhà tạo mẫu nổi tiếng Law Roach tiết lộ cặp sao đã tổ chức đám cưới trong bí mật. Khi trò chuyện trên thảm đỏ lễ trao giải SAG Awards 2026, ông bất ngờ chia sẻ: “Đám cưới đã diễn ra. Các bạn đã bỏ lỡ rồi”. Trước câu hỏi xác nhận từ phóng viên, Law Roach khẳng định “Hoàn toàn đúng” và bật cười.

Trước đó, tại lễ trao giải Quả cầu vàng vào tháng 1/2025, cặp sao vướng tin đồn đã đính hôn khi Zendaya đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út tay trái. Sau đó, trang tin TMZ dẫn nguồn thân cận xác nhận thông tin này.

Tom Holland và Zendaya quen nhau khi cùng tham gia bom tấn Spider-Man: Homecoming năm 2016. Ban đầu, cả hai phủ nhận tin đồn hẹn hò và khẳng định chỉ là bạn bè.

Tháng 7/2021, cặp sao công khai chuyện tình sau khi bị chụp ảnh hôn nhau trong xe hơi. Từ đó, đôi trẻ luôn dự sự kiện cùng nhau, trở thành một trong những mối tình được yêu thích tại Hollywood.

Tom Holland sinh năm 1996, tại London, Anh. Tom Holland được xem là một trong những ngôi sao trẻ thành công nhất Hollywood hiện tại, đặc biệt sau thành công của loạt phim Người Nhện thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Với khối tài sản ước tính hàng chục triệu USD, anh được truyền thông quốc tế gọi là “triệu phú Người Nhện”.

Không chỉ dấn thân vào mảng diễn xuất, Tom Holland còn được biết đến là một người có đầu óc kinh doanh đáng nể. Ít ai biết được rằng, hiện tại anh đang đầu tư vào 3 công ty lớn.

Trong khi đó, Zendaya từng nổi tiếng từ loạt phim Disney Shake It Up trước khi vươn lên hàng sao hạng A Hollywood. Cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án lớn, trong đó có Spider-Man: Homecoming và các tác phẩm điện ảnh ăn khách khác.

Sở hữu chiều cao 1m78 cùng phong cách thời trang biến hóa, Zendaya được Vogue ưu ái gọi là “cô nàng thiên biến vạn hóa”. Năm 2016, cô ra mắt thương hiệu thời trang riêng Daya by Zendaya, thể hiện cá tính hiện đại và tinh thần độc lập.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tom từng bày tỏ rằng Zendaya là người đặc biệt, luôn giúp anh giữ cân bằng trong cuộc sống và sự nghiệp. Về phía mình, Zendaya cũng không ngại dành lời khen cho bạn trai, miêu tả anh là người chăm chỉ, chu đáo và luôn khiến cô ngưỡng mộ.