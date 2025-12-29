Người đẹp quê Phú Thọ đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

(VTC News) -

Sau hơn 3 tháng tranh tài, chung kết Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP Đà Nẵng. Vượt qua 32 thí sinh, Nguyễn Phương Thanh giành được danh hiệu cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1,2,3 và 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Kim Châu, Mai Ngọc Anh Thư và Trần Thu Huyền.

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025.

Trong đêm chung kết, Nguyễn Phương Thanh gây ấn tượng trong phần thi ứng xử cùng Top 5. Trước câu hỏi từ NSƯT Bùi Như Lai về việc "đâu là nét đẹp mang bản sắc văn hóa Việt Nam mà sinh viên cần gìn giữ khi bước vào môi trường quốc tế”, cô trả lời tự tin: "Trong thế giới hội nhập, nhiều bạn trẻ ra nước ngoài du học, việc đầu tiên chúng ta bước chân ra nước ngoài không phải hòa tan, mà chúng ta nên biết xuất thân từ đâu.

Nếu như ngày xưa ông cha ta lấy tinh thần đoàn kết để giành độc lập, đối với thế hệ trẻ ngày nay, chúng ta cũng manh tinh thần đoàn kết ấy để giữ gìn nét đẹp hòa bình. Bản sắc không giúp chúng ta đứng ngoài thế giới mà giúp chúng ta đứng vững hơn trong thế giới”. Câu trả lời lưu loát giúp Phương Thanh giành chiến thắng thuyết phục.

Tân hoa hậu sinh năm 2005 quê Phú Thọ. Cô cao 1m68, nặng 52kg, số đo ba vòng là 83-63-91cm. Phương Thanh hiện là sinh viên năm 3, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Đông - Hà Nội).

Với chiến thắng này, Phương Thanh nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và quà tặng từ nhà tài trợ.

Tân hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam 2025 cho biết từng tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và chỉ vào Top 10. Sau đăng quang, cô muốn dùng tiền thưởng để thực hiện dự án từ thiện “Trạm tiếp sức tới trường” đã thực hiện trước đó.

Top 5 Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025.

Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc, quy tụ dàn thí sinh chất lượng với nhiều nhân tố sáng giá.

Chương trình năm nay có chủ đề “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình", với mong muốn tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu với các tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.