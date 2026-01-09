Người đàn ông Singapore viết thư cho tù nhân mỗi ngày để họ 'bớt cô đơn'

(VTC News) -

Theo CNA, Roger Tan, một cựu quản lý ngân hàng 49 tuổi đã viết tổng cộng 28.000 bức thư cho các tù nhân tại nhà tù Changi và Tanah Merah, Singapore. Roger đã duy trì liên tục thói quen viết thư mỗi ngày từ tháng 6/2022 cho đến nay, ngay cả khi ông được bác sĩ thông báo rằng mình chỉ còn chưa đầy một năm để sống do mắc bệnh ung thư.

"Tôi đang viết thư cho khoảng 25 người mỗi ngày. Mỗi lần như vậy có thể mất từ một đến ba tiếng", ông nói.

Nội dung Roger chia sẻ trong thư không cao siêu hay nặng nề, mà xoay quanh những mẩu chuyện rất đời: cách dùng PayNow (dịch vụ thanh toán điện tử), những thay đổi trong xã hội Singapore, hay thậm chí là các bài đánh giá phim.

Roger Tan xem lại các bức thư ông đã viết cho tù nhân. (Nguồn: CNA)

“Những lá thư có thể mang tính giáo dục, cung cấp thông tin, hoặc đơn giản chỉ để giải trí. Tôi viết để họ cảm thấy mình vẫn được kết nối với xã hội, không bị bỏ rơi. Điều đó sẽ giúp họ dễ tái hòa nhập hơn khi được trả tự do", ông Roger chia sẻ.

Ban đầu, ông chỉ viết cho một vài người. Nhưng theo thời gian, danh sách “bạn qua thư” của Roger đã tăng lên gần 100 người. Ngày càng có nhiều tù nhân mong muốn được nhận những email đều đặn ấy.

Roger chia sẻ hành trình giúp tù nhân cảm thấy "bớt cô đơn" bắt đầu từ năm 2018, khi làm tình nguyện viên tư vấn tinh thần tại một tổ chức từ thiện Phật giáo. Ông gặp gỡ nhiều nhóm tù nhân, lắng nghe câu chuyện của họ và dần nhận được sự tin tưởng. Đến năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến các buổi gặp trực tiếp bị gián đoạn, ông sau đó chuyển sang hình thức viết email.

Với Roger, khó khăn lớn nhất không phải là thời gian cần dành ra mỗi ngày, mà là cảm xúc. Nhiều tù nhân trải lòng với ông về nỗi cô đơn, sự day dứt và bất lực khi người thân bên ngoài gặp biến cố mà họ không thể ở bên. Có người tìm đến ông để hỏi cách đối diện với nỗi sợ hãi trước tương lai mờ mịt.

Roger viết một bài đánh giá về bộ phim Avengers: Endgame cho tù nhân. (Nguồn: CNA)

Trong số đó có cả những tù nhân bị kết án tử hình. Bức thư khiến ông Roger xúc động nhất là lời tạm biệt của một người con gửi cho người mẹ đã bỏ rơi mình, được viết ra khi người viết sắp phải đối mặt với cái chết.

“Mẹ thân yêu, con là một người nghiện ma túy. Giờ con là một tù nhân, và tội của con nghiêm trọng đến mức họ đã kết án tử hình con. Con xin lỗi vì những nỗi đau con đã gây ra cho mẹ”, bức thư viết. Những dòng ấy chạm đến nỗi đồng cảm sâu sắc của Roger, bởi chính ông cũng đang sống trong cảm giác cận kề sinh tử.

Điều khiến ông trăn trở nhất không phải là cái chết đang chờ đợi, mà là những công việc còn dang dở. “Sẽ thật lãng phí nếu mọi thứ dừng lại ở đây”, ông nói khi nghĩ đến hàng trăm con người đang chờ những lá thư của mình.

Ông Tan đã xuất bản sách với sự hỗ trợ của Ambulance Wish Singapore. (Nguồn: CNA)

Để những nỗ lực không biến mất, ông đã biên soạn và xuất bản cuốn sách “Gửi các tù nhân thân mến: Những email hàng ngày gửi cho tù nhân” với sự hỗ trợ của tổ chức Ambulance Wish Singapore. Cuốn sách không chỉ lưu giữ những lá thư, mà còn mở ra góc nhìn nhân văn hơn về cuộc sống sau song sắt.

Song song đó, ông phát triển Dự án H, viết tắt của “Hope” (Hy vọng), nhằm tạo cơ hội cho các cựu tù nhân tham gia hoạt động thiện nguyện, từ đóng gói quà đến phục vụ bữa ăn tại viện dưỡng lão. Nhóm tự gọi mình là “Biệt đội Robin Hood”, với mong muốn những người từng ở bên lề xã hội vẫn có thể thay đổi và làm điều có ích.