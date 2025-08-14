Người đàn ông đâm trọng thương đôi nam nữ rồi tự thiêu trên xe ở TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc khiến một người chết, hai người bị thương trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại ngã tư đường N13 giao với đường D3 (phường Bình Dương) một người đàn ông chặn đầu chiếc xe container. Chiếc xe dừng lại, người đàn ông leo lên cabin và cãi vã với đôi nam nữ ngồi trong xe.

Sau đó, người này đâm nhiều nhát vào đôi nam nữ. May mắn cả hai thoát khỏi xe, truy hô người dân giúp đỡ.

Riêng người đàn ông gây án cố thủ trên xe, sau đó châm lửa, tự thiêu.

Thấy cabin xe container bị cháy, người dân và lực lượng chức năng cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt thì người đàn ông đã tử vong.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.