Người đàn ông chặn ô tô đòi tiền giữa phố Hà Nội: Công an vào cuộc

(VTC News) -

Video: Người đàn ông chặn đầu xe đòi tiền đỗ xe của người đi đường.

Chiều 13/8, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ngang nhiên chặn đầu ô tô để đòi tiền lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Vụ việc được cho là xảy ra trên đường Hàm Nghi, một trong những tuyến phố có mật độ giao thông cao tại Hà Nội.

Hình ảnh nam thanh niên chặn đường, đòi tiền đỗ xe ở Hàm Nghi.

Theo hình ảnh trong clip, một người đàn ông mặc áo trắng, không đội mũ bảo hiểm, đứng giữa lòng đường và có hành vi chặn đầu một chiếc ô tô đang lưu thông.

Người này sau đó lớn tiếng yêu cầu tài xế đưa tiền với lý do “phí đỗ xe”. Sự việc khiến nhiều người dân bức xúc vì hành vi lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện di chuyển qua khu vực.

Đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận chỉ sau vài giờ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi xem thường pháp luật của người đàn ông trong clip, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm xác nhận đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi đã tiếp nhận phản ánh từ người dân và đang khẩn trương xác minh danh tính, mục đích cũng như hành vi của đối tượng trong clip. Quan điểm của đơn vị là sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật để răn đe, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn”, đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.