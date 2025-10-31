Người dân mong ngóng ngày mở rộng 'tuyến đường ùn tắc nhất TP.HCM'

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND thành phố đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch, kết nối trung tâm thành phố với khu Nam.

Đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu) dài hơn 2,5 km, từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận - được xem là con đường ùn tắc bậc nhất TP.HCM.

Mở rộng đường “ám ảnh” của người dân TP.HCM

Theo đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành dài hơn 2,5 km, từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, với quy mô nâng từ 4 làn hiện hữu lên 6–8 làn xe.

Cùng với việc xây dựng hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu (ít nhất 4 làn), thành phố sẽ xây mới cầu Tân Thuận 1 thay cho cây cầu cũ hơn 120 năm tuổi, vốn đang xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu lưu thông.

Dòng người nhích từng chút một trên đường Nguyễn Tất Thành.

Sở Xây dựng kiến nghị Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đồng thời giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức thi tuyển ý tưởng kiến trúc, nhằm đảm bảo tính đồng bộ với không gian ven sông Sài Gòn và khu vực Bến Nhà Rồng – Khánh Hội, nơi dự kiến trở thành công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong tương lai.

Các cơ quan chuyên môn đánh giá đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhất giai đoạn 2025–2030, đóng vai trò kết nối trung tâm thành phố với khu Nam - khu vực phát triển nhanh với nhiều dự án đô thị và khu công nghiệp trọng điểm.

Đường Nguyễn Tất Thành, dài hơn 2 km, chạy dọc bờ sông Sài Gòn, nối trung tâm thành phố với Quận 7 cũ và Nhà Bè cũ. Mỗi ngày, tuyến đường phải gánh lượng phương tiện khổng lồ, đặc biệt là xe tải và container ra vào cảng Khánh Hội cũng như khu chế xuất Tân Thuận.

Không chỉ thường xuyên ùn tắc, đường Nguyễn Tất Thành còn khiến người đi đường ám ảnh với tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Giờ cao điểm, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Người đi làm, học sinh, sinh viên và dân buôn bán dọc tuyến đều phải chịu cảnh kẹt xe, tiếng ồn, khói bụi và mất nhiều thời gian di chuyển.

“Tôi đi làm qua đường này hơn 6 năm, ngày nào cũng ùn tắc, di chuyển rất mất thời gian. Nghe tin con đường sắp được mở rộng thật sự rất vui, rất mong dự án được sớm triển khai”, bà Nguyễn Thu Thanh (ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ.

Còn anh Lê Tiến, một cư dân sống gần phường 18, cho hay người dân ở quanh khu vực này chờ đợi dự án từ nhiều năm qua và "chỉ mong Thành phố làm càng nhanh càng tốt”.

Không chỉ người dân phường Xóm Chiếu, cư dân khu Nam – Quận 7 cũ và Nhà Bè cũng đang mong ngóng từng ngày dự án khởi công, nhằm sớm thoát cảnh kẹt xe triền miên mỗi sáng đi làm. Nhiều người nhận định việc mở rộng tuyến đường còn góp phần tạo diện mạo mới cho toàn bộ khu vực ven sông Sài Gòn.

Kỳ vọng trở thành một trong những tuyến đường hiện đại nhất TP.HCM

Hình thành từ trước năm 1975, tuyến đường Nguyễn Tất Thành gắn liền với hoạt động giao thương của cảng Nhà Rồng - Khánh Hội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Sau ngày thống nhất đất nước, con đường được đặt tên Nguyễn Tất Thành để tưởng nhớ Người.

Khi khu chế xuất Tân Thuận ra đời, rồi khu Nam Sài Gòn phát triển, đường Nguyễn Tất Thành nhanh chóng trở thành trục giao thông chiến lược. Tuy nhiên, do mặt cắt nhỏ, hạ tầng xuống cấp và lượng phương tiện tăng nhanh, tuyến đường sớm rơi vào tình trạng quá tải.

Việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành trong thời gian tới sẽ gắn liền với quá trình chuyển đổi khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Dù đã được cải tạo vào năm 1992, việc nâng cấp với quy mô nhỏ chỉ cải thiện tạm thời. Những năm gần đây, đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên nằm trong danh sách các tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng nhất TP.HCM.

Các chuyên gia quy hoạch giao thông cho rằng việc nâng cấp tuyến đường cần được thực hiện đồng thời với cải tạo không gian bờ sông, tạo thành trục cảnh quan kết nối khu trung tâm cũ với khu Nam mới. Nếu được thiết kế hợp lý, Nguyễn Tất Thành hoàn toàn có thể trở thành một trong những tuyến đường đẹp và hiện đại nhất TP.HCM.

Ông Huỳnh Thái Tuấn (ngụ Quận 7 cũ, công tác tại ngành xây dựng) đồng tình: “Chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và dành phần lớn khu bến Nhà Rồng - Khánh Hội làm công viên là rất hợp lý. Nếu có thể, thành phố nên phát triển dải công viên bờ sông kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận”.

Theo ông Tuấn, sự kết hợp giữa giao thông hiện đại và không gian công cộng ven sông sẽ giúp người dân có thêm không gian sinh hoạt, đồng thời nâng tầm cảnh quan đô thị, biến khu vực này thành “mặt tiền” mới của thành phố.

Nhiều người sống và làm việc dọc tuyến đường này bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài, đồng thời góp phần chỉnh trang khu vực ven sông.

Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Khi được phê duyệt, dự án sẽ bước vào giai đoạn thiết kế chi tiết, giải phóng mặt bằng và lựa chọn phương án thi công.

Người dân mong rằng quá trình triển khai sẽ minh bạch, có lộ trình rõ ràng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống xung quanh. “Chỉ cần nhìn cảnh ùn ứ trên cầu Tân Thuận giờ cao điểm là đủ thấy vì sao thành phố cần làm sớm. Ai đi qua đây rồi cũng hiểu, mỗi mét đường mở rộng là thêm niềm vui cho người dân”, ông Trần Văn Dũng (ngụ xã Nhà Bè) chia sẻ.

Khi hoàn thiện, tuyến đường không chỉ giúp giảm áp lực giao thông khu trung tâm mà còn hình thành trục cảnh quan ven sông hiện đại, kết nối trực tiếp Bến Nhà Rồng - cầu Tân Thuận - cầu Thủ Thiêm 4.

Theo các chuyên gia, khi hoàn thành, tuyến Nguyễn Tất Thành không chỉ giải tỏa áp lực giao thông mà còn trở thành trục kết nối quan trọng giữa trung tâm TP.HCM và khu Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho các dự án đô thị, dịch vụ, du lịch dọc hai bên bờ sông Sài Gòn.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân TP.HCM tin rằng con đường gắn liền với ký ức và lịch sử này sẽ sớm “thay áo mới” – khang trang, rộng rãi, không còn cảnh chen chúc, kẹt xe mỗi sáng. Khi đó, đường Nguyễn Tất Thành sẽ không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn là biểu tượng cho nỗ lực chỉnh trang đô thị, hướng đến một thành phố văn minh và hiện đại.