Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Gần hai ngày nữa mới diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nhưng từ sáng 31/8, các tuyến phố quanh khu vực trung tâm đã chật kín người dân đổ về.
Không chỉ đứng chờ, nhiều gia đình còn mang theo lều bạt, chiếu chăn, sẵn sàng ngủ lại ngay trên vỉa hè để giữ chỗ.
Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News trưa cùng ngày, trên tuyến phố Hùng Vương – được coi là “vị trí vàng” để theo dõi diễu binh A80 – hàng trăm chiếc chiếu đã được trải sẵn, xen lẫn những tấm bạt xanh đỏ dựng tạm và những chiếc ô lớn che nắng mưa.
Không khí nhộn nhịp những ngày gần đại lễ 2/9, tất cả đều chung mong muốn có mặt sớm để tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử hiếm có.
Anh Hảo (38 tuổi, quê Ninh Bình) đưa vợ và hai con nhỏ lên Hà Nội từ tối 30/8. Cả gia đình đi xe khách rồi thuê taxi về thẳng Quảng trường Ba Đình. Sáng hôm sau, anh cùng con trai nhanh chóng trải bạt, dựng lều nhỏ trên vỉa hè đường Hùng Vương. “Cả đời tôi chỉ xem diễu binh qua màn hình. Năm nay đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi xác định sẽ ngủ lại ngoài đường hai đêm, dù có bất tiện một chút nhưng đổi lại được hòa vào không khí thiêng liêng, tôi thấy rất xứng đáng”, anh Hảo chia sẻ.
Dọc đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học,... không khó bắt gặp những nhóm người mang theo ba lô, túi xách lỉnh kỉnh. Bên trong là nước uống, bánh mì, mì gói, thậm chí cả đèn pin và áo mưa.
Mỗi gia đình như đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại đặc biệt, nhưng điểm đến không phải khu du lịch, mà là những tuyến phố sát Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Nhiều cách giữ chỗ xem diễu binh 2/9 của người dân.
Trong ngày 31/8, thời tiết Hà Nội khá thất thường, có lúc nắng gay gắt, có lúc lại đổ mưa nặng hạt. Tuy nhiên không vì thế mà dòng người thưa bớt. Mọi người khoác áo mưa, chụp ô, kéo bạt che kiên nhẫn lại ngồi chờ.
Ông Hoàng Minh Giám, ở Đan Phượng, cùng năm người trong gia đình bắt chuyến xe đêm để kịp lên Hà Nội. Ông kể, gia đình vừa tới nơi lúc 5h ngày 31/8, mang theo một chiếc lều gấp và ít đồ ăn khô. “Ai cũng háo hức, nên chuyện nằm đất hay ngồi vỉa hè vài đêm không quan trọng. Điều tôi mong chờ nhất là khoảnh khắc được nhìn thấy từng đoàn quân hùng dũng đi qua, để cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc”, ông Giám nói.
Lực lượng công an, dân phòng thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập quá đông tại một số điểm nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi cho buổi tổng duyệt.
Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình. Chương trình bắt đầu lúc 6h30 với lễ rước đuốc, tiếp đó là chào cờ, giới thiệu đại biểu và diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45, các khối diễu binh, diễu hành chính thức xuất phát với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, quần chúng và đơn vị khách mời quốc tế. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia tổ chức, chưa kể lực lượng diễu hành. Chương trình sẽ khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật từ 9h45 đến 10h.
Ngoài phần lễ, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và SVĐ Mỹ Đình, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và nghệ thuật.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.
Bình luận