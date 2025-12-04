Người dân, doanh nghiệp đặc khu Phú Quốc 'chia lửa' cùng ngành Điện

(VTC News) -

Khách hàng đồng hành, chia sẻ

Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Giặt ủi Công nghiệp KASA Phú Quốc – cho biết những ngày qua bà trực tiếp chứng kiến lực lượng ngành Điện từ cả hai phía Hà Tiên và Phú Quốc khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để xử lý sự cố.

“Tôi theo dõi rất sát sao và thấy nhiều đoàn xe chở máy phát điện lớn từ đất liền ra đảo. Trên các tuyến đường, bất kể ngày hay đêm, bóng dáng các anh áo cam vẫn miệt mài vận hành máy phát để đảm bảo nguồn điện tạm thời. Tôi hiểu ngành Điện đang làm hết sức mình, rất trách nhiệm và nỗ lực”, bà chia sẻ.

Công ty KASA vận hành máy phát điện đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, là đơn vị cung cấp dịch vụ trọng yếu phục vụ cho ngành du lịch, nên KASA không được phép dừng hoạt động trong nhiều giờ. Sự cố lần này mặc dù phải chạy bằng máy phát điện công suất lớn, làm tăng chi phí của doanh nghiệp từ 3,5 cho đến 4 lần so với dùng điện lưới quốc gia.

Tuy nhiên, Công ty thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ chi phí đó, để “chia lửa” với ngành Điện lúc khó khăn, mong sao Điện lực tập trung mọi nguồn lực giải quyết sự cố.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Ái Nhân Phú Quốc – đơn vị sản xuất trung bình 20 tấn đá viên và 900 cây đá mỗi ngày cũng đang vận hành toàn bộ máy phát điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Quốc Giang - Trưởng phòng Kỹ thuật, cho biết doanh nghiệp đã chủ động kế hoạch ngay khi Điện lực đưa ra thông báo kịp thời.

“Chúng tôi hiểu đây là sự cố bất khả kháng. Việc tăng thêm chi phí nhiên liệu là điều không thể tránh, nhưng Ái Nhân vẫn chấp nhận để không gián đoạn sản xuất, đồng hành cùng ngành Điện trong giai đoạn khó khăn”, ông Giang nói.

Là doanh nghiệp lớn trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Phú Quốc cũng đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống máy phát điện, phục vụ các hoạt động.

Ngành Điện huy động hàng chục máy phát điện từ các tỉnh/thành phố phía Nam “chi viện” cho Phú Quốc.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo EVNSPC về công tác cung cấp điện, đại diện Vinpearl Phú Quốc cho biết, công ty thấu hiểu và đồng cảm với sự cố bất khả kháng của ngành Điện. Đồng thời, doanh nghiệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xã hội, những ngày qua đã vận hành máy phát phục vụ các hoạt động, để nhường lại công suất điện cho nhu cầu sinh hoạt của bà con.

Công nhân Điện lực vận hành máy phát điện, cấp điện cho người dân khu vực Gành Dầu.

Tuy nhiên, đang là mùa cao điểm du lịch, Công ty mong ngành Điện sớm khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân, doanh nghiệp trên đảo.

Song song đó, các doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn Phú Quốc cũng chủ động tiết kiệm điện, giảm sử dụng các thiết bị không cần thiết, điều chỉnh sinh hoạt, sản suất phù hợp…

Chính quyền vào cuộc, tăng cường phối hợp

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - cho biết, thời điểm này đang là mùa cao điểm du lịch khách nước ngoài của địa phương, nên khi sự cố xảy ra, chính quyền đặc khu đã chủ động phối hợp nhanh chóng, khẩn trương với Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Kiên Giang và Đội quản lý điện Phú Quốc.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC - kiểm tra công tác cung cấp điện tại khu vực Gành Dầu.

Với sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành điện đã huy động nhân lực, vật lực, các trang thiết bị, huy động máy phát điện của các điện lực địa phương lân cận, kịp thời hỗ trợ cho Phú Quốc để cấp điện cho người dân trên đảo.

Chính quyền đặc Khu cũng triển khai các giải pháp căn cơ, đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội, kêu gọi người dân hạn chế sử dụng những cái trang thiết bị không cần thiết trong gia đình; tắt bớt bóng đèn; nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả…

Phía bờ Hà Tiên, công nhân Điện lực khẩn trương thi công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm.

Về lâu dài, bà Loan cho biết, UBND đặc khu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Điện miền Nam, cũng như đơn vị điện lực địa phương xác định những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện đang triển khai trên địa bàn.

Đoàn công tác EVNSPC làm việc với Vinpearl Phú Quốc.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng để kịp thời nắm chắc tình hình, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân phải đảm bảo đúng tiến độ trên phương châm là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật…

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang đang khẩn trương, làm việc ngày, đêm để sớm cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân, doanh nghiệp trên đảo.