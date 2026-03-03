Người dân đi tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng vọt sau Tết

(VTC News) -

Từ sáng sớm, anh Nguyễn Tấn Duy (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đã đến Viện Pasteur TP.HCM để chờ tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng bệnh dại.

Anh Duy cho biết, anh bị mèo nhà cào trong đợt về quê nghỉ Tết vừa qua. Sau khi tấn công anh, 10 ngày sau, con mèo chết không rõ nguyên nhân. Vì quá lo lắng, anh Duy lập tức đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại.

“Tôi đã tiêm mũi 1 ở quê, nay trở lại TP.HCM làm việc nên tôi đến Viện Pasteur để tiếp tục tiêm mũi 2. Sau khi được bác sĩ tư vấn, tôi cũng yên tâm hơn”, anh Duy nói.

Cũng đến Viện Pasteur để tiêm phòng dại, chị Lê Thoại Nhiên (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, chị bị chó cào trầy ở đầu ngón tay khi đang đi dạo ở công viên.

Bệnh dại không có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh tối ưu.

“Tối hôm qua bị cào là sáng nay tôi xin nghỉ làm một buổi để đến đây tiêm ngừa luôn. Chó ở ngoài công viên, không biết có được tiêm ngừa bệnh chưa nên tôi càng bất an. Tôi đã sát trùng vết thương ở nhà, gia đình cũng khuyên tôi nên đi tiêm ngừa sớm vì bệnh dại rất nguy hiểm”, chị Nhiên kể.

Tại Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận người dân đến tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng đột biến ở thời điểm trong và sau Tết. Nếu ngày thường, đơn vị tiếp nhận khoảng 60-70 lượt đến tiêm phòng, trong Tết và sau Tết, số lượng tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần, thậm chí có những ngày cao điểm, lượng người dân đến tiêm có thể tăng lên 4-5 lần.

TS.BS Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Phòng khám đa khoa, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, trong những ngày nghỉ Tết, nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân tăng cao, làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với động vật như chó, mèo, thậm chí khỉ… dẫn đến số ca bị cắn hoặc cào tăng lên.

Đông đảo người dân đến Viện Pasteur tiêm vaccine phòng bệnh sau Tết.

“Về thời điểm tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, không có khái niệm “thời gian vàng” cố định như một hay hai ngày. Khuyến cáo quan trọng nhất là phải tiêm càng sớm càng tốt, ngay khi có thể sau khi bị động vật nghi dại tấn công. Hiện chưa có thuốc điều trị bệnh dại, vì vậy người dân tuyệt đối không chủ quan”, BS Ngọc nói.

Theo bác sĩ, trong trường hợp chưa phát bệnh dại, người bị cắn vẫn có thể tiêm phòng. Thời gian ủ bệnh có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí vết cắn (gần hay xa hệ thần kinh trung ương), độ sâu và mức độ tổn thương của vết thương, lượng virus trong nước bọt của con vật. Nếu độc lực virus cao, vết thương sâu và nặng, bệnh có thể tiến triển nhanh hơn.

Ngược lại, có những trường hợp vết cắn nhẹ, xa thần kinh trung ương, lượng virus ít, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, một khi bệnh dại đã khởi phát triệu chứng thì gần như không còn khả năng cứu chữa.

Khi chưa phát bệnh, người nhiễm virus vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng khi đã xuất hiện triệu chứng, bệnh sẽ diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm. Dấu hiệu điển hình là sợ nước, sợ gió, co thắt họng khi uống nước. Bệnh có thể biểu hiện dưới thể hung dữ với tình trạng kích động, cáu gắt, tấn công người khác; hoặc thể liệt, trong đó người bệnh thu mình, ít giao tiếp, dần rơi vào tình trạng liệt. Dù ở thể nào, khi đã lên cơn dại thì không có thuốc điều trị đặc hiệu và hầu như không thể cứu sống.

Thực tế tại Việt Nam, việc quản lý và tiêm phòng dại cho chó mèo, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều người chủ quan cho rằng “chó nhà” thì không sao. Tuy nhiên, chó nuôi trong nhà vẫn có thể tiếp xúc với chó khác, chạy ra ngoài và mang virus về mà chủ nuôi không biết.

Bác sĩ khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như TP.HCM hiện nay, động vật có thể trở nên kích động, dễ tấn công người hơn. Đồng thời, virus dại cũng có xu hướng gia tăng theo chu kỳ, khiến nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

Vì vậy, để phòng bệnh dại, người dân cần tránh để động vật cắn; quản lý, tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi; và đặc biệt, khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, phải đi tiêm phòng cho bản thân càng sớm càng tốt, ngay khi có thể. Dù chó mèo đã được tiêm phòng, người bị cắn vẫn cần được tư vấn và tiêm ngừa theo chỉ định, bởi không có biện pháp nào đảm bảo bảo vệ 100%. Do đó, việc tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ lây nhiễm.