Ngồi toilet thấy có gì thúc vào người, cô gái hét lên thấy con rắn trong bồn cầu

(VTC News) -

Sự việc đáng kinh hãi xảy ra tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến cư dân mạng nước này lo lắng về nguy cơ gặp phải rắn khi sử dụng nhà vệ sinh, bởi loại bò sát này có thể di chuyển theo hệ thống đường ống và xâm nhập nhà ở từ phía bồn cầu.

Tối 17/10, cô Châu vào nhà vệ sinh lúc khoảng 23h. Khi ngồi xuống, cô nhận ra dường như mình vừa cảm thấy có thứ gì đó "nhấp nhánh" trong bồn cầu. Ban đầu, Châu nghĩ có thể đó là ảo giác do mình còn mơ màng, ngái ngủ; nhưng sau đó cô cảm thấy có thứ gì đó chọc vào vùng mông và hậu môn. Giật mình, cô đứng bật dậy, quay lại nhìn thì thấy một con rắn có màu vàng, xanh trong bồn cầu, đang tìm cách vươn lên.

(Ảnh minh họa)

Quá kinh hoàng, cô vội vã chạy ra ngoài kêu cứu, thậm chí còn chưa kịp chỉnh trang quần áo. Nghe tiếng kêu, mẹ chồng cô chạy đến xem. Bà xả nước cuốn trôi con rắn. Cô Châu sau đó đến bệnh viện để kiểm tra, may mắn là không bị thương.

Người phụ nữ này sống ở tầng một của khu dân cư. Khu nhà này khá cũ và hệ thống ống nước xuống cấp, cô từng nghe nói đến việc chuột chui vào đường ống nhưng chưa bao giờ nghe chuyện rắn bò vào nhà qua đường ống bồn cầu. Người ta suy đoán rằng con rắn có thể đã chui vào đường ống để bắt chuột và tình cờ "gặp" cô Châu cần dùng nhà vệ sinh lúc gần nửa đêm.

Cư dân mạng bàn luận sôi nổi khi nghe về sự việc này, nhiều người tỏ ý lo sợ: "Trời ơi, bây giờ đi vệ sinh cũng là một sang chấn tâm lý; liệu chuyện này có thể xảy ra với khu dân cư tôi sống không?"; "Đột nhiên tôi thấy nhà cao tầng cũng không đến nỗi tệ", "Đó là lý do tại sao thao tác xả nước trước khi đi vệ sinh lại quan trọng đến vậy!"...

Một số người không đồng tình với cách xử lý của mẹ chồng cô Châu: "Chẳng phải họ nên gọi cứu hỏa thay vì xả nước đi sao? Nhỡ con rắn bò vào nhà người khác thì sao?".