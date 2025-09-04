'Nghiên cứu' tiểu thuyết trộm mộ, người đàn ông đào được 20 báu vật trong mộ cổ

(VTC News) -

Người đàn ông họ Yu (sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đọc tiểu thuyết trộm mộ mỗi ngày. Khi việc đọc tiểu thuyết không còn làm Yu hài lòng nữa, anh bắt đầu xác minh tỉ mỉ các chi tiết được mô tả trong truyện, đối chiếu chúng với hồ sơ của địa phương khi bắt gặp những tuyên bố mơ hồ hoặc đáng ngờ.

“Tôi cứ đọc mãi và càng đọc càng bị ám ảnh. Tôi bắt đầu đào sâu hơn như đó là mộ từ triều đại nào, của nhân vật quan trọng nào, các ngôi mộ được xây dựng thế nào, liệu một số trong đó có thực sự tồn tại”, Yu kể. Niềm đam mê lớn nhất của người đàn ông này là tìm hiểu những kỹ thuật huyền bí được mô tả trong tiểu thuyết. Khi nỗi ám ảnh ngày càng lớn, cuối cùng Yu quyết định áp dụng những phương pháp hư cấu đó vào thực tế.

Yu nghiện tiểu thuyết đào mộ, thực hiện vụ trộm đánh cắp 20 di vật trong mộ cổ. (Ảnh: CCTV)

Hình ảnh chụp từ trên cao của khu chôn cất cổ xưa mà kẻ trộm mộ nhắm tới. (Ảnh: CCTV)

Chuyến săn lùng mộ cổ ngoài đời thực bắt đầu khi màn hình điện thoại của Yu bật lên thông báo về một phát hiện khảo cổ tại lăng mộ gia tộc Guo. Khu vực này là di sản văn hóa được bảo vệ ở Hồ Bắc, được khai quật lần đầu cách đây hơn 20 năm trong quá trình xây dựng đường cao tốc.

Các tư liệu cho biết, một số lượng lớn đồ tạo tác bằng ngọc và đồng đã được khai quật, điều này khơi dậy sự quan tâm của Yu và dẫn đến nỗ lực khai quật bất hợp pháp đầu tiên của anh ta. Yu chiêu mộ thêm Chen và đồng phạm khác để giúp mình thực hiện phi vụ.

Sau khi bị bắt, Yu thú nhận rằng, trước tiên anh ta nghiên cứu bố cục của dãy núi xung quanh để xác định khu vực tìm kiếm chung; sau đó sử dụng đầu dò và một chiếc xẻng Lạc Dương - công cụ chuyên dùng trong khai quật, để dần dần thu hẹp phạm vi địa điểm.

Sau 2 tuần khám phá, cuối cùng Yu cũng xác định được lối vào của một ngôi mộ, sau đó thận trọng dùng xẻng đánh nhát đầu tiên. “Tôi đào thấy có chút dấu vết ăn mòn màu xanh lá cây. Nếu đó là trên bề mặt, thì thứ bên dưới chắc chắn không phải đá. Nó là đồng thau”, Yu kể.

Trong suốt 2 đêm, ba người đàn ông điên cuồng khai quật và lấy được 20 hiện vật bằng đồng. Để nhanh chóng kiếm tiền, họ liên hệ với môi giới họ Li để tìm một người mua giàu có.

Các chuyên gia cho biết tất cả các di vật văn hóa bị đánh cắp trong vụ đột nhập lăng mộ đều có niên đại từ năm 771 trước Công nguyên. (Ảnh: CCTV)

Một tấm bia mộ đánh dấu nơi chôn cất linh thiêng tại hiện trường vụ án. (Ảnh: CCTV)

Tháng 11/2023, cảnh sát đóng giả người mua hàng đã đồng ý mức giá 4 triệu nhân dân tệ (14,7 tỷ đồng) cho 20 hiện vật. Qua lần mua bán này, lực lượng chức năng bắt giữ tất cả những kẻ trộm mộ.

Theo các chuyên gia, tất cả 20 hiện vật đều có niên đại từ thời Xuân thu, tnăm 771 trước Công nguyên, trong đó có 9 hiện vật được xếp vào di tích văn hóa cấp quốc gia hạng nhất.

Sau khi bị bắt, Yu và Chen bị kết án từ 10 năm đến 10 năm ba tháng tù và bị phạt 70.000 nhân dân tệ (258 triệu đồng) chi phí cứu hộ khảo cổ. Li, người trung gian, đã phải nhận án 3 năm 6 tháng tù vì tội che giấu số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Yu là người bị còng tay. (Ảnh: CCTV)

Vụ việc được kênh truyền hình CCTV đưa tin, thu hút sự chú ý của công chúng, gây ra cả tiếng cười lẫn sự ngạc nhiên trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người bình luận rằng: "Nếu anh ta nỗ lực hết mình vào việc gì đó có ích, anh ta có thể trở thành một nhà khảo cổ học xuất sắc".