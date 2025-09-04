'Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng đã tiến thêm một bước'

(VTC News) -

Chiều 4/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã trở thành kim chỉ nam, đặt nền tảng định hướng cho các chủ trương lớn.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, trong bối cảnh mới của đất nước, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác về nghiên cứu soạn thảo Nghị quyết 70. Và Nghị quyết 70 ra đời đã trở thành ngọn đèn soi sáng, dẫn đường cho toàn bộ lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn mới.

"Năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu ASEAN về tổng công suất lắp đặt, với quy mô dự kiến vượt 90.000MW, đồng thời đứng trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quá trình tổng kết Nghị quyết 55 cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, cần khắc phục.

Nghị quyết 70 mở ra một chương mới trong bảo đảm an ninh năng lượng, trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, hùng cường của dân tộc. Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao, ngành năng lượng, đặc biệt là ngành điện, cần bứt phá đi trước một bước, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Long phát biểu.

Nghị quyết 70 mở ra một chương mới trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh: Nếu như Nghị quyết 55 trước đây đã đặt nền móng định hướng chiến lược, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao thì lần này Nghị quyết 70 đã tiến thêm một bước, cụ thể hơn, chi tiết hơn, bám sát hơi thở cuộc sống, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, cấp bách mà toàn ngành đang trăn trở, tìm lời giải.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng nghị quyết mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần làm ngay, làm luôn. "Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách", ông nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận định Nghị quyết 70 là một văn kiện quan trọng, đặt ra những định hướng lớn, toàn diện, tạo cơ sở để các đơn vị trong Bộ, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp năng lượng triển khai kế hoạch hành động cụ thể.

“Nghị quyết 70 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới", Tổng Giám đốc EVN nêu quan điểm.

Cũng tại hội nghị, ông Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho hay, Nghị quyết 70 là văn kiện rất mới, thể hiện bước chuyển quan trọng so với Nghị quyết 55 trước đây, với nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý trong lĩnh vực năng lượng.

“Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, bảo đảm chiến lược phát triển của tập đoàn gắn với mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia”, ông Giang cho biết.

Ngoài ra, lãnh đạo Petrovietnam cũng kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu để Chính phủ, Quốc hội sớm thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 70, đây là điều hết sức cấp thiết.

Trước đó, ngày 20/8, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều mục tiêu quan trọng.

Nghị quyết nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Nghị quyết nêu mục tiêu tổng quát đến năm 2030, hướng đến bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao, giảm phát thải cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Từng bước chuyển đổi năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và cam kết quốc tế...

Cụ thể, đến năm 2030, tổng cung năng lượng sơ cấp khoảng 150-170 triệu tấn dầu quy đổi; tổng công suất các nguồn điện khoảng 183-236 GW hoặc có thể cao hơn tuỳ thuộc vào nhu cầu hệ thống và tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo thời kỳ; tổng sản lượng điện khoảng 560-624 tỷ KWh. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp khoảng 25-30%...

Tầm nhìn đến năm 2045, phải bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ngành năng lượng phát triển đồng bộ, bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống hạ tầng năng lượng thông minh, hiện đại, kết nối hiệu quả với khu vực và quốc tế...