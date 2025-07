Ngắm dàn chiến mã tinh nhuệ tập luyện cho lễ diễu binh 2/9

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được thành lập từ đầu năm 2020, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác hiện đại hóa lực lượng Công an Nhân dân. Ngoài nhiệm vụ chính là huấn luyện, sử dụng ngựa phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn đặc thù, lực lượng kỵ binh còn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, tuần tra kiểm soát khu vực miền núi, địa hình phức tạp.