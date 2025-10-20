Next Gen GS 30W - ứng dụng công nghệ bán dẫn GaN trong thế hệ sạc dự phòng mới

(VTC News) -

GaN - “chìa khóa” giúp sạc nhanh, nhỏ gọn và tiết kiệm năng lượng

Trong kỷ nguyên mà thiết bị di động trở thành “trung tâm” kết nối, củ sạc - linh kiện tưởng chừng đơn giản - lại trở thành chìa khoá duy trì trải nghiệm công nghệ liền mạch. Khi nhu cầu sạc nhanh, an toàn và tiện dụng ngày càng tăng, người dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm hiệu quả mà còn kỳ vọng vào những giải pháp gọn nhẹ, ổn định, khiến nhiều đơn vị trong ngành phải nỗ lực đổi mới để đáp ứng.

Trong bối cảnh đó, công nghệ bán dẫn GaN (Gallium Nitride) xuất hiện như một bước ngoặt, mở ra khả năng sạc nhanh, tiết kiệm năng lượng và thiết kế nhỏ gọn chưa từng có. Tại Việt Nam, Salaman là một trong những thương hiệu tiên phong ứng dụng công nghệ này trong sản phẩm Next Gen GS 30W - củ sạc đạt chuẩn quốc tế.

GaN ra đời như một lời giải mang tính cách mạng. Với khả năng dẫn điện cực nhanh, GaN cho phép truyền tải dòng điện mạnh hơn trong không gian nhỏ hơn, đồng thời giảm tổn thất năng lượng đến 20-30%. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể tạo ra củ sạc nhỏ gọn hơn 40% nhưng công suất mạnh mẽ hơn gấp đôi, giúp người dùng sạc nhanh, an toàn và tiết kiệm điện năng hơn.

Next Gen GS 30W - minh chứng cho khả năng “Việt hóa” công nghệ bán dẫn

Trên nền tảng GaN, Next Gen GS 30W không chỉ đạt hiệu năng cao, mà còn là minh chứng cho khả năng “Việt hóa” công nghệ bán dẫn của doanh nghiệp Việt.

Củ sạc tích hợp chip GaN thế hệ mới, cùng các chuẩn Power Delivery (PD) và Quick Charge (QC), giúp sạc nhanh 70% chỉ trong 30 phút, đồng thời tự nhận diện dòng điện phù hợp với từng thiết bị - từ iPhone, Android, tablet hay tai nghe không dây.

Đáng chú ý, sản phẩm được trang bị hệ thống bảo vệ thông minh 8 lớp, gồm chống quá áp, quá nhiệt, chập điện, sét lan truyền và tĩnh điện. Kết quả kiểm định tại phòng Lab Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy Next Gen GS 30W có tuổi thọ cao hơn 1,5 lần và hiệu suất chuyển đổi đạt 95%, giảm tối đa lượng nhiệt thất thoát.

Sản phẩm được tối ưu hóa thiết kế mạch và thuật toán điều khiển dòng điện, giúp GaN vận hành ổn định trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao của khí hậu Việt Nam.

Sự kết hợp giữa nghiên cứu học thuật và sản xuất công nghiệp

Salaman hiện là thương hiệu phụ kiện công nghệ hiếm hoi kết hợp giữa nghiên cứu học thuật và sản xuất công nghiệp. Thông qua hợp tác chiến lược với Đại học Bách khoa Hà Nội, doanh nghiệp xây dựng năng lực R&D - Kiểm định - Chuẩn hóa chất lượng trên nền tảng khoa học vật liệu.

Đồng thời, Salaman chủ động chuỗi sản xuất, từ nhà máy đến hệ thống phân phối và bảo hành, đảm bảo mỗi sản phẩm đều được kiểm định đồng nhất, đạt chứng nhận FCC, RoHS và thân thiện môi trường.

Tầm nhìn dài hạn của thương hiệu là chuẩn hóa ngành phụ kiện điện tử Việt, đưa khái niệm “Made in Vietnam” vượt khỏi vai trò lắp ráp, tiến tới sáng tạo và tự chủ công nghệ.

Tiêu chuẩn mới: “Chất lượng thật - Giá trị thật”

Từ một củ sạc nhỏ, có thể thấy cách công nghệ bán dẫn đang định hình lại tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất trong kỷ nguyên thiết bị di động. Với Next Gen GS 30W, Salaman không chỉ ra mắt một sản phẩm, mà còn là bước khởi đầu cho một chuẩn mực mới: “Chất lượng thật - Giá trị thật” nhờ tư duy thiết kế và sản xuất dựa trên tri thức khoa học - yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của công nghiệp phụ kiện Việt Nam trong thập kỷ tới.

Và trong bức tranh đó, Next Gen GS 30W chính là minh chứng đầu tiên cho nỗ lực của các nhà sản xuất Việt trong việc bước vào cuộc chơi công nghệ toàn cầu - bằng tri thức, sự chính xác và niềm tin vào chuẩn mực mới.