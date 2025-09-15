(VTC News) -

Xây nhà là một trong những khoản đầu tư lớn của mỗi gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen “xây đến đâu tính đến đó”, dẫn đến tình trạng phát sinh chi phí, thiết kế không hợp lý, thậm chí phải đập đi xây lại gây lãng phí.

Vì sao nên thiết kế nhà trước khi xây?

Việc thiết kế nhà trước khi xây dựng là bước vô cùng quan trọng, quyết định 70-80% chất lượng, thẩm mỹ và chi phí của công trình.

Tối ưu công năng và chi phí

Bản vẽ thiết kế đóng vai trò như “bản đồ” cho toàn bộ quá trình xây dựng. Một bản thiết kế đầy đủ bao gồm mặt bằng công năng, kết cấu, điện – nước và phối cảnh 3D. Nhờ đó, gia chủ hình dung được căn nhà sau khi hoàn thiện sẽ như thế nào, có cần điều chỉnh phòng, cửa sổ, cầu thang hay không.

Nếu không thiết kế trước, khi thi công mới phát hiện phòng ngủ quá nhỏ, bếp quá tối hay nhà vệ sinh bố trí sai chỗ... việc sửa chữa sẽ tốn kém gấp nhiều lần so với chỉnh sửa trên bản vẽ.

Bản vẽ thiết kế nhà giúp tối ưu công năng, đảm bảo an toàn. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, bản vẽ thiết kế cũng giúp dự toán chính xác khối lượng vật tư, nhân công, tránh mua thừa hoặc thiếu, hạn chế phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Đảm bảo an toàn và thẩm mỹ lâu dài

Bản vẽ thiết kế là phối cảnh kiến trúc giúp căn nhà hài hòa với tổng thể khu đất, hợp phong thủy, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.

Không chỉ vậy, bản thiết kế còn liên quan đến kết cấu và an toàn công trình. Kiến trúc sư sẽ tính toán móng, cột, dầm phù hợp với địa chất, đảm bảo ngôi nhà vững chắc, không bị nứt lún về sau.

Tiết kiệm thời gian

Bản vẽ thiết kế giúp thi công nhanh chóng, suôn sẻ, tiết kiệm thời gian, tránh tình trạng sửa chữa nhiều lần trong quá trình thi công.

Nên thiết kế nhà trước khi xây bao lâu?

Theo kiến trúc sư, thời gian thiết kế phụ thuộc vào quy mô công trình, phong cách kiến trúc và yêu cầu của gia chủ.

Thông thường, nên tiến hành thiết kế trước khi xây ít nhất 2-3 tháng để có thời gian trao đổi, chỉnh sửa phương án cho đến khi ưng ý.

Với những công trình lớn như biệt thự hoặc nhà nhiều tầng, gia chủ nên dành từ 4-6 tháng để việc khảo sát đất, xin giấy phép xây dựng và hoàn thiện hồ sơ được diễn ra suôn sẻ.