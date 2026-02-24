Nặng 132kg, tăng men gan tới 2 tháng, thanh niên 20 tuổi phát hiện gan vôi hóa

(VTC News) -

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM mới tiếp nhận bệnh nhân Hải 20 tuổi đến khám do hai tháng gần đây chỉ số men gan liên tục tăng cao bất thường. Bệnh nhân nặng 132 kg, chỉ số BMI 41, vòng bụng lên tới 150 cm. Ngoài ra, anh còn có huyết áp cao và tiền tiểu đường - những yếu tố nguy cơ thường đi kèm rối loạn chuyển hóa.

Kết quả siêu âm bụng cho thấy gan nhiễm mỡ nặng, đồng thời xuất hiện một nốt vôi hóa ở hạ thùy gan phải, kích thước khoảng 7 mm. Đây là dấu hiệu cho thấy gan chịu tổn thương trong thời gian dài, không còn đơn thuần là gan nhiễm mỡ giai đoạn sớm.

Chuyên viên y học vận động hướng dẫn cách tập luyện phù hợp cho anh Hải. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Theo TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, tình trạng mỡ dư thừa tích tụ kéo dài đã thúc đẩy quá trình viêm mạn tính và rối loạn chuyển hóa ở người bệnh. Gan nhiễm mỡ lâu ngày khiến men gan tăng cao, các tế bào gan bị tổn thương và có thể dẫn đến hình thành nốt vôi hóa - biểu hiện của quá trình xơ sẹo trong nhu mô gan.

“Nốt vôi hóa gan có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân như viêm gan mạn, lạm dụng thuốc, rượu bia, chất kích thích hoặc rối loạn chức năng gan”, bác sĩ Hoàng cho biết. Ở giai đoạn sớm, nốt vôi hóa nhỏ thường không gây triệu chứng rõ rệt nên người bệnh dễ chủ quan. Tuy nhiên, khi các nốt này phát triển, chúng có thể chèn ép mô gan và dây thần kinh xung quanh, gây đau tức vùng hạ sườn phải, đặc biệt khi vận động mạnh, đồng thời làm tăng nguy cơ tiến triển xơ gan.

Các dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan nặng có thể bao gồm sốt cao, rối loạn tiêu hóa kéo dài, vàng da, vàng mắt, thậm chí co giật trong những trường hợp biến chứng. Vì vậy, việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn chức năng gan.

Với trường hợp của anh Hải, các bác sĩ xác định mục tiêu điều trị ưu tiên là giảm cân để giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, từ đó ngăn nốt vôi hóa tiến triển. Người bệnh được chỉ định kết hợp thuốc uống hỗ trợ thải mỡ và thuốc tiêm điều trị béo phì nhằm giảm cảm giác đói, hạn chế nạp năng lượng dư thừa. Đồng thời, anh được yêu cầu tuyệt đối tránh rượu bia và các chất kích thích gây hại cho gan.

Song song với điều trị thuốc, chuyên viên dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn bảo vệ gan cho người bệnh. Theo đó, anh Hải cần tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ưu tiên các nguồn đạm lành mạnh như cá và thịt gia cầm, hạn chế thịt đỏ, nội tạng động vật và thực phẩm giàu cholesterol. Uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế ăn khuya, không ăn quá no và tránh thức khuya cũng là những thay đổi quan trọng trong lối sống nhằm giảm gánh nặng cho gan, hỗ trợ cơ quan này thực hiện chức năng thải độc hiệu quả hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người trẻ béo phì không nên chủ quan với gan nhiễm mỡ, bởi nếu không được kiểm soát, bệnh có thể tiến triển thành những tổn thương gan mạn tính nguy hiểm ngay từ độ tuổi rất sớm.