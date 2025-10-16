NAN INFINIPRO A2 bước 3 cải tiến mới ra mắt tại Việt Nam

(VTC News) -

Trong nhiều năm liền, Nestlé không ngừng nghiên cứu giải pháp dinh dưỡng, tập trung hỗ trợ hệ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ và đã thành công giới thiệu công thức cộng hưởng Sinergity với sự kết hợp độc đáo giữa 6 HMO và lợi khuẩn kép B. Infantis và B. Lactis. Công thức được chứng minh về hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ khả năng hấp thu, đánh dấu bước tiến nâng tầm trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại.

NAN INFINIPRO A2 bước 3 mới nổi bật với đạm A2 từ giống bò A2 thuần chủng, nhẹ dịu với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Nhờ đó, đạm A2 giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, táo bón đồng thời hỗ trợ tiêu hóa tốt sau 7 ngày, từ đó hỗ trợ khả năng hấp thu dinh dưỡng và tăng cân.

Sữa NAN INFINIPRO A2 bước 3 cải tiến mới hỗ trợ tăng cường hiệu ứng cộng hưởng cho tiêu hóa và đề kháng của trẻ.

Sản phẩm cũng ứng dụng công nghệ HMO tiên tiến từ Nestlé Thụy Sĩ để đưa 6 HMO vào trong sản phẩm. Từ nền tảng 5 HMO ban đầu, Nestlé đã bổ sung thêm 3FL - một HMO fucosylated thường được tìm thấy trong sữa mẹ, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, củng cố hàng rào niêm mạc ruột, giảm nguy cơ nhiễm trùng hô hấp và một số loại tiêu chảy.

NAN INFINIPRO A2 bước 3 mới chứa 150 triệu lợi khuẩn kép gồm B. Lactis giúp giảm đến 58% vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy (theo công bố từ nhà sản xuất) và B. Infantis giúp “mở khóa sức mạnh” của HMO, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho con. Trong đó, sự kết hợp giữa 6 HMO và lợi khuẩn chuyên biệt B. Infantis giúp tăng gấp đôi dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch (acid béo chuỗi ngắn - SCFAs), hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và phát triển đề kháng khỏe mạnh từ bên trong.

NAN INFINIPRO A2 bước 3 mới chứa 150 triệu lợi khuẩn kép gồm B. Lactis và B. Infantis.

Bà Lê Tú Quỳnh, Giám đốc Ngành hàng Dinh dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Nestlé Việt Nam, cho biết: “Tại Nestlé NAN, chúng tôi tin rằng những năm đầu đời là nền tảng vững chắc cho tương lai của trẻ. Với sứ mệnh đồng hành cha mẹ trên hành trình nuôi con, Nestlé ra mắt NAN INFINIPRO A2 bước 3 cải tiến mới.

Đây là bước tiến nâng tầm khoa học dinh dưỡng, với công thức tăng cường hiệu ứng cộng hưởng, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho con, từ đó hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam”.

Bà Lê Tú Quỳnh, Giám đốc Ngành hàng Dinh dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Nestlé Việt Nam.

Với hơn 155 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng và hơn 160 bằng sáng chế, Nestlé luôn áp dụng thành tựu nghiên cứu tiên tiến để mang đến sản phẩm dinh dưỡng ưu việt nhất cho trẻ em, đồng hành hàng triệu gia đình nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt khỏe mạnh, hạnh phúc từ những năm tháng đầu đời.