Nam thanh niên ở miền núi Quảng Trị bị bắn chết: Bắt 4 người liên quan

(VTC News) -

Liên quan vụ nam thanh niên ở xã miền núi Quảng Trị bị bắn chết sau mâu thuẫn lúc nói chuyện ven đường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 người liên quan gồm Hồ Ngọc Văn, Hồ Quang Đạt, Hồ Văn Đan, Hồ Văn Phú (cùng SN 2007, ngụ tại bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, tối 25/8, nhóm người trên rủ nhau đến Km 41 Quốc lộ 9 để chơi. Trước khi đi, Đạt quay về nhà lấy một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn mang theo. Sau đó, Đạt giao khẩu súng cho Văn giữ còn Đạt điều khiển xe máy chở Văn đi.

Một trong số 4 thanh niên côn đồ cùng hung khí là khẩu súng ngắn. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Khi tới Km 31 Quốc lộ 9, nhóm thanh niên này dừng lại để kết nối mạng, sử dụng điện thoại. Lúc này, anh H.V.T (23 tuổi, ngụ thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi đến vị trí nhóm thanh niên nêu trên hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.

Anh T. dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào người Hồ Ngọc Văn. Văn rút súng trong người ra bắn vào bụng anh T. làm anh T. ngã về phía sau. Sau khi gây án, nhóm thanh niên bàn nhau đưa 2 xe máy và khẩu súng đi cất giấu rồi đi bộ về nhà ngủ.

Anh H.V.T. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Đại tá Trần Quang Hiếu - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác phá án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị lập tức vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét hung thủ gây án và những người liên quan.

Sau hơn 3 giờ vụ án xảy ra, lực lượng phá án Công an Quảng Trị triệu tập, bắt giữ nhóm thanh niên kể trên. Sáng 27/8,, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng PC02 và các đơn vị liên quan vì có thành tích nhanh chóng truy xét, kết luận vụ án giết người trên.