Nam NSND nổi tiếng làm giám đốc, vừa bảo vệ thành công luận án tiến sỹ là ai?

(VTC News) -

Đại tá, NSND Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội - vừa bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Anh nhận được 100% phiếu công nhận học vị sau phần trình bày và trả lời chất vấn trước Hội đồng chấm luận án.

Anh là nghệ sỹ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị này.

NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Luận án của nghệ sỹ có tên Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, do Giáo sư, Tiến sỹ Đào Mạnh Hùng và Tiến sỹ Trần Thị Minh Thu hướng dẫn. Công trình gồm ba chương, khảo sát toàn diện từ cơ sở lý luận, nhận diện đặc điểm nội dung – hình thức nghệ thuật cho đến đánh giá đóng góp của Nhà hát Chèo Quân đội trong bối cảnh đương đại.

Hội đồng đánh giá đề tài mang tính hệ thống, có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần định hướng cho sáng tác, dàn dựng và đào tạo trong đơn vị.

Nhiều năm qua, Nhà hát Chèo Quân đội đứng trước thách thức vừa giữ gìn bản sắc “chiếu chèo bộ đội”, vừa phải đổi mới để phù hợp môi trường quân đội và đời sống nghệ thuật hiện nay. Không ít vở diễn tạo dấu ấn nhưng chưa được tổng kết một cách bài bản, dễ dẫn đến nguy cơ loãng bản sắc. Công trình nghiên cứu của Tự Long vì vậy được xem là góp phần quan trọng vào việc định vị rõ đặc trưng nghệ thuật và hướng phát triển của Nhà hát.

NSND Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn có mặt để chúc mừng bạn thân.

NSND Tự Long sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật ở Bắc Ninh. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm (nghệ danh Hai Lẫm) và mẹ là NSƯT Nguyễn Thị Phức (nghệ danh Minh Phức), đều công tác tại đoàn quan họ của tỉnh.

Tự Long từng theo học trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, khoa Mộc dân dụng; đi làm thợ mộc, lơ xe, phụ hồ xách vữa, chạy xe ôm để có thêm tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho gia đình. Sau khi lăn lộn nhiều nghề và dành dụm được tiền, anh thi vào khoa Chèo, Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu bén duyên với nghiệp diễn.

Sau năm 1999, Tự Long tham gia vào Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu từ những vai nhỏ, ít ai biết đến. Nhờ năng lực và sự rèn luyện bền bỉ, anh dần trở thành gương mặt nổi bật của sân khấu chèo, sở hữu 13 huy chương vàng, bạc tại các hội diễn toàn quốc.

Bên cạnh sân khấu truyền thống, anh còn bén duyên hài kịch khi kết hợp với Xuân Bắc trong Gặp nhau cuối tuần từ năm 2000. Cặp đôi nhanh chóng tạo nên dấu ấn lớn, trở thành biểu tượng của làng hài miền Bắc và gắn liền với loạt chương trình như Gặp nhau cuối năm - Táo quân.

Anh được yêu thích với nhiều vai diễn khác nhau như Táo mạng, Táo môi trường, Táo xã hội. Các vai Táo của anh mang sắc thái độc đáo không chỉ nhờ cái duyên hài riêng biệt mà còn ở khả năng hát chèo. Tự Long hiện là một trong những nghệ sỹ ăn khách nhất của làng hài đất Bắc.

Tự Long là nghệ sỹ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị tiến sỹ.

Với những đóng góp nổi bật, Tự Long được phong NSƯT năm 2012, đảm nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội từ 2014. Anh được phong NSND năm 2015 và mang quân hàm Đại tá từ 2020. Năm 2024, anh đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Năm 2024, sự xuất hiện của NSNDTự Long tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai gây “bùng nổ” mạng xã hội. Dù là nghệ sỹ lớn tuổi nhất chương trình, anh vẫn liên tục tạo điểm nhấn với những tiết mục giàu bản sắc dân gian, được đồng nghiệp và khán giả nể trọng.

Sau chương trình, anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Nghệ sỹ truyền cảm hứng của năm.