Nam đảo Phú Quốc rực rỡ cờ và pháo hoa dịp 2/9 khiến du khách không thể rời mắt

(VTC News) -

Kỳ nghỉ lễ 2/9, Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town và khu du lịch Sun World Hon Thom khoác lên mình diện mạo mới trong dịp lễ lớn. Khắp các tuyến phố, quảng trường, điểm check-in nổi tiếng đều rợp sắc cờ đỏ sao vàng, thu hút du khách check-in, hòa chung bầu không khí tưng bừng chào mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Nổi bật nhất tại Thị trấn Hoàng Hôn những ngày này là đại kỳ Việt Nam rộng hơn 500 m2, được treo trang trọng phía trước Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới - Nụ hôn của biển cả. Lá đại kỳ đỏ thắm tung bay giữa quảng trường biển đã khiến hàng nghìn du khách có mặt xúc động, hân hoan trong niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt trong ngày 2/9/2025, hàng trăm cán bộ nhân viên tập đoàn Sun Group đã có mặt trước đại kỳ, tổ chức lễ thượng cờ trang nghiêm. Cùng lúc, màn LED lớn tại Sun World Hon Thom phát trực tiếp chương trình diễu binh A80 tại thủ đô Hà Nội, chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Đông đảo du khách quốc tế có mặt bày tỏ sự ấn tượng và xúc động với khung cảnh này.

“Tôi thật sự bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh lá cờ khổng lồ và hàng nghìn lá cờ được trang hoàng rực rỡ khắp mọi nơi. Tôi thật sự xúc động trước tình yêu của người Việt Nam dành cho lá cờ, ý nghĩa hơn đó là tình yêu nước mãnh liệt”, chia sẻ của Anna Roberts, du khách đến từ Anh.

Tại nhiều góc của thị trấn, khu du lịch chuẩn bị những hoạt động điểm chạm như vẽ nón lá cờ đỏ sao vàng, điểm ghi lời chúc của khách du lịch. Đông đảo khách quốc tế đến đây đã cùng vẽ nón lá, ghép thành bản đồ Việt Nam, cũng như để lại những lời chúc cho ngày kỷ niệm trọng đại này.

Mỗi tối, chợ đêm Vui Phết chật kín bước chân du khách. Không chỉ thưởng thức ẩm thực phong phú, trải nghiệm mua sắm, khách tham quan còn hòa mình vào những chương trình biểu diễn đường phố sôi động, mang đậm hơi thở lễ hội biển đảo.

Mỗi gian hàng tại đây đều tỉ mỉ trang trí không gian cũng như các món ăn theo chủ đề A80, như một cách lan toả tình yêu, sự tự hào về ngày lễ lớn với bạn bè quốc tế.

​​Đặc biệt mỗi tối, show Nụ hôn của biển cả lại trở thành “thỏi nam châm” hút khách từ mọi ngả đường. Bên cạnh công nghệ trình diễn ấn tượng của lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc… show diễn còn “đốn tim” mọi du khách với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm.

Trong kỳ nghỉ lễ, trước và trong show diễn Nụ hôn của biển cả, màn nước biển rộng gần 1.000 m2 lại được thay màu áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên không gian check-in độc đáo có “một không hai”.

Priya Sharma, du khách đến từ Ấn Độ xúc động chia sẻ: “Khi pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời, tất cả như hòa vào niềm vui chung của mọi người. Đây là một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.”

Với sự đầu tư bài bản cho chuỗi sự kiện và những trải nghiệm ấn tượng, nam đảo Phú Quốc mùa lễ 2/9 năm nay không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, giải trí mà còn là không gian văn hóa nghệ thuật sống động, góp phần giới thiệu đến khách quốc tế vẻ đẹp riêng có và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.