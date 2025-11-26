Nam A Bank 'hiến kế' 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 diễn ra từ ngày 25-27/11 tại TP.HCM với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Nam A Bank tham gia với vai trò là một trong những doanh nghiệp đồng hành tích cực, đưa ra nhiều đề xuất chiến lược về tài chính xanh nhằm khơi thông dòng vốn quốc tế.

Diễn đàn do UBND TP.HCM chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương.

Diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Thành phố, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật – nơi chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp hành động thực tiễn để thúc đẩy hợp tác công – tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chương trình.

Nằm trong khuôn khổ sự kiện, chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”, phiên thảo luận đã trở thành điểm nhấn quan trọng của diễn đàn năm nay.

Đại diện Nam A Bank, ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc là một trong những diễn giả chính của phiên đối thoại quan trọng này. Ông đã có những đề xuất ấn tượng về các sản phẩm tài chính xanh nhằm thu hút vốn ngoại cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. Đây được xem như một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi xanh, đề xuất của đại diện Nam A Bank thu hút sự chú ý lớn khi phác thảo ba trụ cột sản phẩm tài chính chủ lực để khơi thông dòng vốn ngoại: Tài trợ chuỗi cung ứng xanh, Giao dịch tín chỉ Carbon và Giao dịch hàng hóa môi trường.

Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank - phát biểu tại chương trình.

Đột phá với Tài trợ Chuỗi Cung ứng Xanh (G-SCF)

Mở đầu, ông Võ Hoàng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tài trợ Chuỗi Cung ứng Xanh (G-SCF). Theo ông, đây là giải pháp cung cấp vốn lưu động gắn liền với các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), mang lại ưu đãi về lãi suất và hạn mức cho các nhà cung cấp đạt chuẩn bền vững.

Lý giải về sức hút của mô hình này đối với dòng vốn nước ngoài, lãnh đạo Nam A Bank cho rằng G-SCF có độ tương thích cao với các tiêu chuẩn ESG toàn cầu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các định chế tài chính phát triển (DFIs) và ngân hàng quốc tế.

Cấu trúc này giúp giảm thiểu rủi ro dựa trên các doanh nghiệp đầu chuỗi và có khả năng mở rộng lớn trong các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Võ Hoàng Hải còn đề xuất việc ứng dụng công nghệ Blockchain, IoT và AI vào truy xuất nguồn gốc và chấm điểm ESG, đồng thời kêu gọi thí điểm cơ chế "sandbox" cho nền tảng SCF xanh tại Việt Nam để bắt kịp các chuẩn mực quốc tế như mô hình của MAS–BNP Paribas, chương trình GSCF của IFC hay mô hình Factoring bền vững của EU.

"Mỏ vàng" tỷ đô từ thị trường Tín chỉ Carbon

Trụ cột thứ hai được đề cập là Giao dịch Tín chỉ Carbon. Ông Võ Hoàng Hải nhận định đây là thị trường có quy mô tài sản hàng tỷ USD với nhu cầu rất lớn từ các tập đoàn đa quốc gia và các quỹ khí hậu.

"Việc phát triển sàn giao dịch carbon quốc gia cho tín chỉ chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp FDI mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác như Singapore theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cho phép các quốc gia hợp tác tự nguyện, chuyển nhượng tín chỉ carbon để đạt mục tiêu giảm phát thải nhà kính", ông Hải đặc biệt lưu ý.

Để hiện thực hóa điều này, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank đề xuất ứng dụng công nghệ vệ tinh và IoT cho hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV), nhằm điều hướng dòng vốn vào năng lượng tái tạo và nông nghiệp tái sinh, định vị Việt Nam trở thành trung tâm carbon của khu vực.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.

Tiên phong Giao dịch Hàng hóa Môi trường

Mũi nhọn thứ ba là Giao dịch Hàng hóa Môi trường, bao gồm các sản phẩm như kim loại xanh, chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC & PPA) và nông sản bền vững.

Tận dụng thế mạnh của Việt Nam về nông nghiệp và năng lượng tái tạo, đại diện Nam A Bank đề xuất thí điểm các sàn giao dịch cho cà phê xanh, gạo phát thải thấp (low-carbon) và kim loại xanh. Đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp thuộc nhóm RE100 và các quỹ đầu tư tác động toàn cầu.

Để đón đầu xu hướng, Việt Nam cần nhanh chóng áp dụng chuẩn mực quốc tế, từ kim loại carbon thấp của LME, Tín chỉ REC trên nền tảng blockchain của SP Group, đến mô hình truy xuất nguồn gốc như GrowForMe.

Ông Võ Hoàng Hải khẳng định các đề xuất này không chỉ dừng lại ở mức độ sản phẩm mà còn mang ý nghĩa chiến lược tổng thể. Việc triển khai thành công 3 trụ cột trên sẽ giúp huy động vốn xuyên biên giới hiệu quả, đồng thời hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM theo định hướng trở thành trung tâm tài chính xanh.

Đây là bước đi cần thiết để nâng cao uy tín của Việt Nam trên thị trường ESG quốc tế, xây dựng một hệ sinh thái số hóa minh bạch và hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Với vai trò tiên phong trong việc "xanh hóa" dòng vốn và thu hút nguồn lực quốc tế, Nam A Bank đã và đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng, đồng hành cùng TP.HCM trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, một mục tiêu gắn liền với phát triển bền vững.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Nam A Bank đồng hành chương trình với nhiều hoạt động thiết thực qua đó góp phần cùng TP.HCM hướng đến phát triển bền vững. Các hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ của diễn đàn năm nay mà Ngân hàng đồng hành thu hút sự quan tâm như: Chương trình đối thoại: “CEO 500 - TEA CONNECT”; Phiên thảo luận song song với chủ đề “Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép” và Tham gia triển lãm tại Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 3 – GRECO 2025…