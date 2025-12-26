Năm 2026 - cột mốc bứt phá của bất động sản Nam Hải Phòng

(VTC News) -

Từ cảng biển, logistics, đường liên vùng đến đường sắt quốc tế… các mắt xích đang tạo nên một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy dòng hàng hóa, dòng người, dòng vốn lưu thông, với Vinhomes Golden City nằm tại tâm điểm.

Thời điểm xác lập chu kỳ mới cho bất động sản Nam Hải Phòng

Thị trường bất động sản Nam Hải Phòng đang hội tụ các điều kiện “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” hiếm có. Trong đó, yếu tố “thiên thời” nằm ở chu kỳ hạ tầng bùng nổ sau nhiều năm thành phố tập trung xây dựng, mở rộng các trục giao thông liên vùng, hạ tầng cảng biển và logistics.

Dấu ấn rõ nét nhất nằm ở tuyến đường sắt cao tốc quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với kế hoạch khởi công 16 ga và hoàn thành Hiệp định nối ray giữa Việt Nam - Trung Quốc trong tháng 3/2026. Ngoài ra, hạ tầng hậu cần cảng biển cũng được đẩy mạnh thông qua việc hoàn thành tuyến đường sau các bến cảng Lạch Huyện từ bến số 3 đến bến số 6, dự kiến vào tháng 5/2026.

Đặc biệt, năm 2026, Hải Phòng sẽ triển khai đồng thời 31 công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, tuyến đường kết nối Đông - Tây, cầu Văn Úc 2, đại lộ Võ Nguyên Giáp, Cụm cảng Lạch Huyện với các bến từ 7 đến 12… Điểm đáng chú ý là các dự án không còn phát triển theo hướng đơn lẻ, mà được triển khai đồng bộ trong một khung thời gian tương đối tập trung để tạo hiệu ứng cộng hưởng rõ nét đến các thị trường khác, như bất động sản.

2026 là thời điểm Hải Phòng bứt phá hạ tầng với loạt dự án hoàn thiện hoặc khởi công.

Song song với “thiên thời”, Nam Hải Phòng bước vào giai đoạn định vị lại về vai trò không gian, tạo nên yếu tố “địa lợi”. Từ một khu vực vùng ven, phía Nam Hải Phòng vươn lên thành cực tăng trưởng mới với các quy hoạch ở tầm dài hạn. Trong đó, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng rộng 20.000ha đã được thành lập. Nhờ đó, khu vực này sẽ không phát triển tách rời, mà nằm trong chuỗi liên hoàn khu kinh tế - cảng biển - công nghiệp của thành phố.

Yếu tố thứ ba quyết định tính bền vững của chu kỳ mới là “nhân hòa”. Sự mở rộng của các khu công nghiệp, logistics và đô thị lớn tạo ra làn sóng dịch chuyển dân cư rõ rệt về phía Nam thành phố. Đó phần lớn là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp trung và cao, cùng các gia đình trẻ thành đạt tìm kiếm môi trường sống ổn định, tiện nghi. Khi nhu cầu ở thực tăng lên, thị trường bất động sản sẽ đột phá để thoát khỏi trạng thái đầu cơ ngắn hạn, chuyển sang phục vụ nhu cầu an cư, đầu tư kinh doanh và khai thác dài hạn.

Vinhomes Golden City và lợi thế đón trọn “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”

Nhìn vào bức tranh thị trường năm 2026, nơi Nam Hải Phòng bước vào chu kỳ phát triển mới dựa trên hạ tầng vận hành và lực cầu thực, Vinhomes Golden City nổi lên như điểm sáng. Dự án hội đủ điều kiện để trở thành điểm đến an cư, giao thương và đầu tư trong một chu kỳ dài hạn.

Thành phố Hoàng Kim là điểm đến hấp dẫn bậc nhất Hải Phòng năm 2026.

Yếu tố “thiên thời” thể hiện rõ ở thời điểm phát triển và vận hành của Vinhomes Golden City. Dự án không ra mắt quá sớm để bị cuốn vào làn sóng đầu tư thử nghiệm, cũng không đến muộn trong giai đoạn thị trường đã phân hóa. Ngược lại, đại đô thị này chạm đúng điểm rơi khi các trục hạ tầng chính thức vận hành, khi cộng đồng cư dân dịch chuyển về phía Nam và khi khẩu vị nhà đầu tư chuyển sang ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng cao, tiềm năng khai thác rõ ràng.

Về “địa lợi”, Vinhomes Golden City sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm Dương Kinh, khu vực đang được định vị lại như cực phát triển mới của Hải Phòng. Đại đô thị còn kế cận tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 2, Cầu Rào 3, trục Tràng Cát - Đình Vũ…

Nhờ đó, Vinhomes Golden City trở thành tâm điểm tự nhiên của các luồng giao thương, dịch chuyển và tiêu dùng trong khu vực. Trong một thị trường bất động sản đang tái định giá lại vai trò không gian, lợi thế vị trí không chỉ thể hiện trên bản đồ mà thể hiện qua thời gian di chuyển thực, khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng và lưu lượng người thực tế. Vinhomes Golden City đang sở hữu trọn vẹn lợi thế đó.

Vinhomes Golden City chỉ dành 27% cho xây dựng, 41ha cho không gian xanh.

Quan trọng nhất, Thành phố Hoàng Kim thể hiện rõ khả năng thu hút “nhân hòa”, yếu tố duy trì sức sống thị trường và tạo nên sự sôi động của dự án. Đại đô thị xanh sở hữu hệ tiện ích đồng bộ, đủ sức hút để đón cộng đồng cư dân tinh hoa, từ nhà quản lý, chuyên gia, kỹ sư cao cấp, đến các gia đình trẻ đang đi tìm chuẩn sống mới.

Vào thời điểm dòng người hội tụ, nhu cầu thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế sẽ phát sinh tự nhiên, giúp hình thành vòng tròn phát triển nội khu bền vững. Đây cũng là điều kiện quan trọng để hình thành dòng tiền khai thác dài hạn, song song với kỳ vọng tăng giá trong tương lai.

Trong một chu kỳ thị trường tăng trưởng có chọn lọc, Vinhomes Golden City không theo đuổi xu hướng “tạo sóng”, mà hướng đến vai trò “giữ giá trị”. Đó là lý do dự án được đánh giá phù hợp với khẩu vị nhà đầu tư giai đoạn 2026-2030, cũng là giai đoạn mà thị trường bất động sản Nam Hải Phòng sẽ có sự bứt phá ngoạn mục.