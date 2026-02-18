Mỹ đổi màu sơn cho chuyên cơ Không lực Một

(VTC News) -

Không quân Mỹ thông báo sẽ áp dụng phối màu mới cho đội máy bay chuyên chở lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả chuyên cơ tổng thống Không lực Một thế hệ mới. Bảng màu gồm đỏ, trắng, xanh đậm và vàng.

Thiết kế này thay cho lớp sơn trắng - xanh hai tông được sử dụng từ thời Tổng thống John F. Kennedy. Một số chi tiết gợi lại phương án đỏ - trắng - xanh từng do Tổng thống Donald Trump đề xuất, nhưng bị hủy năm 2022 sau khi Không quân kết luận các gam màu tối có thể làm thân máy bay nóng hơn.

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump, ngày 30/10/2025. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Lớp sơn mới sẽ áp dụng cho dòng VC-25B - định danh quân sự của Boeing 747-8i - loại dự kiến đảm nhiệm vai trò Không lực Một thế hệ tiếp theo.

Chương trình Không lực Một gồm việc cải hoán hai chiếc Boeing 747-8 thành chuyên cơ có hệ thống liên lạc bảo mật và năng lực phòng thủ phục vụ tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, dự án hiện chậm khoảng bốn năm, thời điểm bàn giao được lùi sang năm 2028.

Trong thời gian chờ đợi, chính phủ Mỹ giao tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologies nâng cấp một chiếc Boeing 747 từng thuộc chính phủ Qatar để sử dụng tạm thời. Năm 2025, Mỹ tiếp nhận chiếc máy bay phản lực hạng sang này như một món quà ngoại giao và Nhà Trắng yêu cầu Không quân khẩn trương hoán cải.

Ngoài ra, bốn máy bay Boeing 757-200 đã cải biến - loại chuyên chở phó tổng thống, các bộ trưởng, nghị sĩ và quan chức cấp cao - cũng sẽ được sơn theo thiết kế mới. Việc sơn lại sẽ được tiến hành trong các kỳ bảo dưỡng định kỳ; một chiếc đã hoàn tất và dự kiến bàn giao trong vài tháng tới.

Không quân chưa công bố chi tiết cách thiết kế mới khắc phục vấn đề nhiệt - nguyên nhân khiến chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trước đây bác bỏ phương án sơn cũ do có thể làm tăng yêu cầu kỹ thuật, kéo dài thời gian và phát sinh chi phí.

Chương trình Không lực Một nhiều năm qua liên tục chậm tiến độ và tăng chi phí. Năm 2018, Boeing ký hợp đồng giá cố định 3,9 tỷ USD để bàn giao hai chiếc 747-8 thay thế đội bay hiện tại, nhưng chi phí thực tế hiện đã vượt 5 tỷ USD.

Các máy bay Không lực Một đang phục vụ được đưa vào hoạt động từ năm 1990. Tháng 12 vừa qua, Không quân Mỹ cũng mua thêm hai chiếc 747-8 đã qua sử dụng với giá khoảng 400 triệu USD để huấn luyện phi hành đoàn và chuẩn bị phụ tùng trước khi chuyển đổi khỏi dòng 747-200 cũ.