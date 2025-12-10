Mười gương mặt truyền cảm hứng khoa học toàn cầu năm 2025

(VTC News) -

Đây là những con người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y tế công cộng, thần kinh học, thiên văn học cho đến công nghệ và sinh học phân tử. Họ không chỉ đại diện cho những thành tựu nổi bật mà còn phản ánh những thách thức và xu hướng mới trong khoa học hiện đại.

Một trong những nhân vật gây chú ý là Susan Monarez, cựu giám đốc CDC Hoa Kỳ. Dù chỉ giữ chức một tháng trước khi bị sa thải, bà vẫn được ghi nhận vì nỗ lực bảo vệ chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học trong bối cảnh chính trị phức tạp.

Susan Monarez - cựu giám đốc CDC Hoa Kỳ - hiện lên như biểu tượng của sự kiên định khoa học trong thời đại đầy biến động. (Nguồn: Nature)

Từ Ấn Độ, Achal Agrawal nổi lên như một “thám tử học thuật”, khi ông dũng cảm chỉ ra tỷ lệ rút bài cao tại các trường đại học, góp phần thúc đẩy minh bạch và liêm chính trong nghiên cứu khoa học.

Trong lĩnh vực thiên văn, Tony Tyson là nhà vật lý đứng sau Đài quan sát Vera Rubin mới, một công trình hứa hẹn mở ra khả năng quan sát vũ trụ sâu rộng hơn, giúp nhân loại hiểu rõ hơn về vật chất tối và sự tiến hóa của thiên hà.

Ở mảng y tế toàn cầu, Precious Matsoso đóng vai trò quan trọng trong việc thương thảo hiệp ước đại dịch toàn cầu đầu tiên, một bước tiến lớn nhằm chuẩn bị cho thế giới trước những khủng hoảng y tế tương lai.

Trong thần kinh học, Sarah Tabrizi dẫn đầu các nỗ lực lâm sàng nhằm điều trị bệnh Huntington, một căn bệnh di truyền hiểm nghèo vốn chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả.

Từ Trung Quốc, Mengran Du đã khám phá hệ sinh thái động vật sâu nhất trên Trái Đất, mở rộng hiểu biết về sự sống trong môi trường khắc nghiệt.

Liang Wenfeng, từng là nhà đầu tư, gây chú ý khi rời lĩnh vực tài chính để sáng lập công ty công nghệ DeepSeek, minh chứng cho sự giao thoa giữa khoa học và khởi nghiệp.

Ở Brazil, Luciano Moreira nuôi hàng tỷ muỗi mang vi khuẩn Wolbachia nhằm ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, một giải pháp sinh học đầy sáng tạo.

Luciano Moreira - nhà khoa học Brazil - đang thay đổi cuộc chiến chống sốt xuất huyết. (Nguồn: Nature)

Trong miễn dịch học, Yifat Merbl phát hiện cơ chế mới trong “rác thải” tế bào, mở ra hướng nghiên cứu về cách hệ miễn dịch nhận diện và xử lý các tín hiệu bất thường.

Đặc biệt, KJ Muldoon, một em bé sáu tháng tuổi, trở thành bệnh nhân đầu tiên nhận liệu pháp chỉnh sửa gen CRISPR siêu cá nhân hóa, đánh dấu bước ngoặt trong y học chính xác.

Ngoài ra, danh sách còn giới thiệu những gương mặt “đáng chú ý năm 2026” như Reid Wiseman – chỉ huy sứ mệnh Artemis II của NASA, chuẩn bị đưa con người trở lại Mặt Trăng; Georgina Long – bác sĩ ung thư phát triển liệu pháp miễn dịch cho khối u não; Amadou Sall – nhà virus học xây dựng cơ sở sản xuất vắc-xin tại châu Phi nhằm tăng cường khả năng tự chủ khu vực; Alice Xiang – chuyên gia quản trị AI tại Sony, người đặt nền móng cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; và Colette Delawalla – người sáng lập tổ chức Stand Up for Science, đấu tranh cho sự minh bạch và công bằng trong nghiên cứu khoa học.

Danh sách Nature’s 10 không chỉ tôn vinh thành tựu cá nhân mà còn minh chứng cho sức mạnh đa dạng của khoa học trong việc giải quyết thách thức toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ nghiên cứu mới.