Mưa tầm tã, dân vùng rốn lũ Đà Nẵng tất tả chạy lụt

Trả lời Báo điện tử VTC News tại hiện trường, lãnh đạo quận Liên Chiểu cho biết, do mưa lớn kéo dài, từ rạng sáng, các lực lượng công an, quân đội, dân quân đã được huy động để di dời dân từ sớm. Đồng thời, các lực lượng khác tổ chức trực, khơi thông các cầu, cống tràn để tạo dòng chảy, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập lụt. "Tất cả những hộ thuộc diện nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn và chúng tôi tiếp tục ứng trực để xử lý ngay những tình huống khẩn cấp", lãnh đạo quận Liên Chiểu nói thêm.