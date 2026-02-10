Mua sớm nhà phố liền kề Boulevard Prime trên đại lộ 50m gần ga depot

(VTC News) -

Huyết mạch thương mại, tâm điểm của dòng khách 40 triệu lượt người/năm

Nằm trên đại lộ Tương Lai 50m kết nối trực tiếp ga depot đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise đang hội tụ trọn vẹn bộ giá trị cốt lõi mà giới đầu tư tìm kiếm: Trục chính hiếm, thanh khoản cao và khả năng khai thác sớm.

Boulevard Prime - tâm điểm giao thương hội tụ các dòng khách từ khu dân cư, ga depot và đại tiện ích.

Trục đại lộ Tương Lai, với tầm nhìn rộng mở và khả năng nhận diện thương hiệu cao, là huyết mạch thương mại hình thành đầu tiên của toàn siêu đô thị ESG++. Đây là tuyến giao thương trung tâm, nơi hội tụ lưu lượng người và phương tiện lớn nhất, tạo lợi thế rõ rệt cho các mô hình kinh doanh mặt tiền ngay từ giai đoạn đầu.

Một trong những lợi thế rõ nét nhất của Boulevard Prime là vị trí đối diện hàng chục tòa chung cư - cộng đồng cư dân đông đúc, ổn định, được giới đầu tư ví như “ATM dòng tiền”. Nguồn khách hàng thường nhật này giúp các hoạt động thương mại vận hành bền vững, không phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ hay dòng khách ngắn hạn.

Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao tạo nên khác biệt mang tính cấu trúc. Không dừng ở “dòng xe đi qua”, mô hình depot hình thành dòng người có điểm đi - điểm đến rõ ràng, tần suất lặp lại cao. Khi tuyến metro dự kiến vận hành từ quý IV/2028, dòng khách từ giao thông công cộng và cư dân nội khu sẽ giao thoa ngay tại trục đại lộ Tương Lai, đưa Boulevard Prime trở thành điểm đón đầu mọi luồng di chuyển trong đô thị.

Boulevard Prime còn hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế được quy hoạch đồng bộ tại Vinhomes Green Paradise. Hệ sinh thái này bao gồm “kỳ quan giải trí toàn cầu” VinWonders, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, chuỗi khách sạn - resort 5-6 sao, bệnh viện quốc tế Vinmec, Trung tâm Phát triển cộng đồng Thế hệ trẻ Young Paradise Hub…

Mỗi tiện ích là một “điểm hút” dòng người, và Boulevard Prime nằm tại vị trí giao cắt của các luồng khách quy mô lên tới khoảng 40 triệu lượt mỗi năm. Dòng tiền vì thế được hình thành từ nhu cầu ở thật, tiêu dùng thật, thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng xa xôi.

Về sản phẩm, nhà phố liền kề Boulevard Prime có diện tích khoảng 100 m², mặt tiền rộng, bàn giao thô linh hoạt. Cấu trúc này cho phép nhà đầu tư dễ dàng triển khai đa dạng mô hình: F&B cao cấp, boutique, concept store, showroom thương hiệu, văn phòng đại diện hoặc mô hình kinh doanh kết hợp lưu trú.

Ở góc độ trải nghiệm tiêu dùng, đại lộ 50m giải bài toán của đô thị cũ, nơi phố hẹp, thiếu khoảng lùi và thường xuyên xung đột giữa xe, người và không gian kinh doanh. Tại đại lộ Tương Lai, các dòng giao thông được phân tách rõ ràng, tầm nhìn rộng mở, không gian thông thoáng cả ngày lẫn đêm, hình thành một con phố thương mại sôi động nhưng văn minh.

Nếu đặt Boulevard Prime bên cạnh những trục thương mại từng định hình giá trị các khu đô thị mới như Nguyễn Cơ Thạch (Sala) hay Nguyễn Lương Bằng (Phú Mỹ Hưng) trong giai đoạn đầu, có thể thấy dự án đang đứng ở điểm khởi phát của một chu kỳ tăng trưởng tương tự. Khác biệt nằm ở quy mô đại lộ lớn hơn, hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh hơn và dư địa tăng trưởng dài hạn rộng mở hơn. Khi đường sắt cao tốc vận hành, cư dân lấp đầy và nhịp sống thương mại hình thành rõ nét, vị trí trục chính sẽ được tái định giá ở mặt bằng mới, khi đó, lựa chọn gần như không còn.

Khung cảnh hàng vạn du khách đổ về lễ hội Xuân Green Paradise Tet Fest tại Cần Giờ phác họa chân dung của siêu điểm đến 40 triệu du khách trong tương lai.

Đi trước một chu kỳ, an tâm tài chính tới 5 năm

Boulevard Prime không chỉ sở hữu lợi thế vị trí mà còn mở ra suất đầu tư ban đầu cực kỳ hấp dẫn. Với diện tích khoảng 100m² nhưng mức giá chỉ tương đương những căn 75m² ở nhiều khu khác, sản phẩm tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể ngay từ điểm vào.

Đơn giá/m² của nhà phố Boulevard Prime hiện tại vẫn thấp hơn mặt bằng của các tuyến thương mại lớn đã hình thành. Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM ngày càng thu hẹp, cơ hội sở hữu một mặt tiền quy mô trên đại lộ rộng 50m như vậy là rất hiếm. Đây vừa là sản phẩm đầu tư, vừa là tài sản tích lũy dài hạn cho thế hệ sau, nơi giá trị tăng trưởng song hành cùng sự phát triển của cả một siêu đô thị.

Ga depot tuyến Bến Thành - Cần Giờ kết nối trực tiếp Vinhomes Green Paradise với trung tâm TP.HCM.

Quan trọng hơn, chính sách tài chính từ Vinhomes giúp nhà đầu tư đi trước mà hoàn toàn không áp lực. Hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 36 tháng đầu tiên và cam kết lãi suất tối đa chỉ 9% trong 24 tháng kế tiếp mà chủ đầu tư đưa ra tạo vùng đệm tài chính an toàn lên tới 5 năm. Trong mọi chu kỳ kinh tế cũng như bất động sản, 5 năm là quãng thời gian đủ để mặt bằng lãi suất đi vào ổn đỉnh, đô thị hình thành, dòng tiền được kích hoạt và giá trị tài sản bước lên nấc thang mới.

Với nhóm nhà đầu tư ưu tiên vị trí lõi, thanh khoản cao và khả năng khai thác sớm, đặc biệt là các chủ thương hiệu đã có chuỗi muốn mở rộng cơ sở kinh doanh, mua sớm Boulevard Prime là cách để sở hữu vị trí đẹp nhất trên trục huyết mạch khi sự cạnh tranh còn thấp, sẵn sàng khai thác ngay và nắm giữ lợi thế khi Vinhomes Green Paradise bước vào giai đoạn sôi động.