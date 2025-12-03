MSB Mastercard Green World: Tinh hoa trải nghiệm của lãnh đạo hiện đại

(VTC News) -

“Sự khác biệt” không chỉ ở kết quả đo đếm bằng vật chất, mà còn trong trách nhiệm với con người và cộng đồng.

Thấu hiểu điều đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ra mắt thẻ tín dụng cao cấp MSB Mastercard Green World dành riêng cho khách hàng cao cấp, đặc biệt là nhóm lãnh đạo hiện đại – những người coi “trải nghiệm” là thước đo của giá trị sống, và “trách nhiệm” là biểu tượng của phong cách lãnh đạo.

Khi thành công gắn liền với trải nghiệm ý nghĩa

Thế hệ lãnh đạo mới đang bước vào kỷ nguyên của “purpose-driven leadership” – lãnh đạo với mục đích và tầm nhìn dài hạn. Họ hiểu rằng sức mạnh thật sự không chỉ nằm ở khả năng tạo ra giá trị kinh tế, mà còn ở cách họ lan tỏa những giá trị sống tích cực.

Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World ra đời để đồng hành cùng tư duy đó, biến hành trình tài chính thành trải nghiệm ý nghĩa. Ở tầm sâu hơn, Green World là một tuyên ngôn: “Tôi thành công, và tôi chọn hành động có trách nhiệm.”

Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World mang đến khách hàng ưu đãi di chuyển xanh (Ảnh: MSB)

Mỗi chi tiết của thẻ đều được thiết kế để phản ánh tinh thần xanh, từ lõi thẻ chế tạo bằng vật liệu tái chế - biểu thị cho trách nhiệm môi trường, cho tới ưu đãi di chuyển xanh như hoàn tiền 100% khi sử dụng tàu điện Metro và 5% cho giao dịch hàng không (*). Đây không chỉ là ưu đãi mà còn là sự khích lệ, để mỗi chuyến đi dù ngắn hay dài, dù trong nước hay hành trình ra thế giới, đều mang giá trị bền vững.

Đặc biệt, MSB còn mở rộng hệ sinh thái xanh thông qua hợp tác với đối tác Xanh SM với ưu đãi giảm giá khi di chuyển bằng xe điện cho chủ thẻ, tối đa 10 lượt mỗi tháng, biến thói quen di chuyển hàng ngày trở thành hành động bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng (*).

(*) Điều khoản, điều kiện chương trình

Tinh hoa trải nghiệm – Đặc quyền “sống chất” cho lãnh đạo hiện đại

Với khách hàng cao cấp nói chung và lãnh đạo hiện đại nói riêng, trải nghiệm không chỉ ở hình thức, mà còn là cảm giác tinh tế và được thấu hiểu. “Tinh hoa trải nghiệm” chính là triết lý mà MSB muốn gửi gắm qua mọi dòng sản phẩm dành cho nhóm khách hàng này. Tấm thẻ tín dụng mang lại lợi ích tài chính, bên cạnh đó, cũng mở ra không gian trải nghiệm dành riêng cho những người coi “chất lượng sống” là nền tảng của thành công.

Khách hàng sở hữu thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World được trải nghiệm những đặc quyền xứng tầm (Ảnh: MSB)

Theo đó, chủ thẻ được miễn phí 6 lượt sử dụng phòng chờ sân bay nội địa mỗi năm, kèm đặc quyền đưa một người thân đi cùng. Khoảnh khắc nghỉ ngơi trước mỗi chuyến bay, trong không gian yên tĩnh riêng tư, chính là cách họ tái tạo năng lượng để tiếp tục dẫn dắt.

Bên cạnh đó, phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1% – mức cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay – giúp khách hàng tự tin chi tiêu toàn cầu, đảm bảo sự linh hoạt và tối ưu chi phí trong mọi hành trình.

Từng chi tiết trong trải nghiệm đều được tinh chỉnh để đồng hành với phong cách lãnh đạo bền vững, hiệu quả và khẳng định bản sắc của người dẫn đầu thời đại mới.

Kiến tạo tương lai xanh – hành trình của những nhà lãnh đạo tinh hoa

Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World không chỉ là sản phẩm tài chính, mà là lời khẳng định rằng thành công không đo bằng con số, mà bằng tác động tích cực đến xã hội. Bên cạnh việc sở hữu một tấm thẻ tín dụng, khách hàng đang cùng MSB góp phần định hình chuẩn mực mới của xã hội hiện đại – nơi tài chính và sự bền vững, trải nghiệm và trách nhiệm song hành.

“Với MSB, tinh hoa không nằm ở đích đến, mà ở từng trải nghiệm trên hành trình. Tấm thẻ này là cầu nối giữa giá trị cá nhân và mục tiêu cộng đồng, để mỗi giao dịch là một lựa chọn xanh, mỗi đặc quyền là một hành động bền vững.

Chúng tôi tin rằng, khách hàng sở hữu thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World là những nhà lãnh đạo đích thực, người tạo nên khác biệt bằng chính cách mình đang sống và hiểu rằng “xanh” là điểm đến của tương lai” - bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB, chia sẻ.