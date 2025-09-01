Một tháng giành giật sự sống cho người phụ nữ bị hoại tử thận

(VTC News) -

Người phụ nữ 64 tuổi ở xã Pu Sam Cáp, tỉnh Lai Châu phát hiện mắc sỏi thận, không đủ điều kiện đến bệnh viện mà tự điều trị bằng các loại lá cây theo phương pháp dân gian.

Điều này khiến bệnh tình trở nặng, biến chứng thành áp xe thận trái, khiến thận gần như "thối rữa" - dạng nhiễm trùng nặng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Bà được đưa đến Bệnh viện tỉnh Lai Châu trong tình trạng cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện dẫn lưu mủ cấp cứu, giúp giảm nhiễm khuẩn, tạo cơ hội sống sót ban đầu cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện E (Hà Nội) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khi đến nơi, tình trạng bệnh nhân ở mức báo động: suy kiệt nặng, chỉ còn "da bọc xương", nhiễm trùng lan rộng toàn thân, vi khuẩn đa kháng kháng sinh và thể trạng rất yếu.

Gần một tháng, các y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa - hồi sức, phẫu thuật, gây mê, dinh dưỡng, dược lâm sàng, nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát nhiễm trùng và cải thiện thể trạng cho bệnh nhân.

Sau mổ, tình trạng bệnh nhân dần ổn định. (Ảnh: BSCC)

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tán sỏi qua da. Đây là ca mổ có độ khó cao, rủi ro lớn bởi tình trạng bệnh nền nặng và thể trạng yếu.

Bác sĩ Lực, người đảm nhiệm vai trò mổ chính, cùng ê-kíp dành nhiều thời gian trao đổi kỹ lưỡng với bác sĩ gây mê về toàn bộ chiến lược phẫu thuật, tư thế bệnh nhân và phương án ứng phó biến chứng.

“Ca này không chỉ là cuộc phẫu thuật, mà là trận chiến giành giật sự sống”, bác sĩ Lực chia sẻ. Dưới ánh đèn phòng mổ, với sự phối hợp nhịp nhàng, ca phẫu thuật tán sỏi qua da diễn ra thành công.

Sau mổ, tình trạng bệnh nhân dần ổn định. Từ nguy cơ tử vong nay người phụ nữ có thể đi lại, ăn uống và giao tiếp. Bà xuất viện với hình ảnh hoàn toàn khác: không còn dáng vẻ gầy gò, yếu ớt của những ngày đầu nhập viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là bà con vùng sâu vùng xa, không nên tự điều trị bệnh tại nhà bằng các biện pháp dân gian khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Những bệnh lý như sỏi thận, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, áp xe, suy thận, thậm chí tử vong. Việc đi khám sức khỏe định kỳ và tiếp cận y tế sớm sẽ giúp chẩn đoán kịp thời, điều trị hiệu quả và tránh được những hậu quả đáng tiếc.