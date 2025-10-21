Một năm nhiều thành công của Tiểu đoàn 8 Học viện Phòng không - Không quân

(VTC News) -

Chiều 21/1, Tiểu đoàn 8 được Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm toàn diện về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Chuẩn bị cho nhiệm vụ này, Đảng ủy Tiểu đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tổ chức. Đơn vị quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị; bám sát nhiệm vụ, thực tiễn; gắn tuyên truyền, giáo dục với thi đua, tổ chức, an ninh, chính sách, quần chúng và hội đồng quân nhân, đạt hiệu quả cao.

Tiêu biểu trong năm 2025, Tiểu đoàn 8 triển khai 9 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên đúng tiến độ; tham gia Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” có 2 bài thi cấp toàn quân và 1 bài được lựa chọn dự thi toàn quốc; tham gia Olympic Toán, tiếng Nga đạt 2 giải nhất, được Bộ Quốc phòng tuyên dương và tặng bằng khen, kết quả tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm 2024.

Cùng với đó, các hoạt động thể thao quân sự được tổ chức hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiểu đoàn chủ động tham gia cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số với 100% cán bộ, học viên, nhân viên hoàn thành kiểm tra “Bình dân học vụ số”. Kết quả thi và phúc tra cán bộ quản lý cấp Học viện đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Nhờ triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, năm 2025 Tiểu đoàn 8 hoàn thành tốt tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chất lượng giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí quyết tâm của cán bộ, học viên, nhân viên được nâng cao rõ rệt. Đơn vị chủ động thông tin tích cực, định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá Vũ Mạnh Hoàng- Phó Chính ủy Học viện Phòng không - Không Quân chủ trì hội nghị

Đại tá Vũ Mạnh Hoàng – Phó Chính ủy Học viện Phòng không – Không quân ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Tiểu đoàn 8 đạt được trong xây dựng đơn vị điểm về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025.

Trước yêu cầu ngày càng cao, cấp ủy và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đây là yếu tố quyết định để xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.