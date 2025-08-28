Mondelez Kinh Đô liên tiếp nhận giải thưởng của HR Asia Award

(VTC News) -

Tại lễ trao giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á – HR Asia Awards 2025 vừa qua, Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật khi đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Best Companies to Work for in Asia 2025” (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) và “Most Caring Company Award 2025” (Doanh nghiệp chăm sóc nhân viên tốt nhất).

Mondelez Kinh Đô được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của HR Asia Awards 2025.

Mondelez Kinh Đô là doanh nghiệp bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam với danh mục thương hiệu quen thuộc và được hàng triệu người tiêu dùng tin yêu như Kinh Đô, Oreo, LU, Cosy, Solite, Cadbury…

Không chỉ tiên phong trong đổi mới và định hướng phát triển bền vững, Mondelez Kinh Đô còn đặt trọng tâm vào chiến lược phát triển con người, coi mỗi nhân viên không chỉ là một thành viên trong tổ chức, mà còn là người đồng hành quan trọng trong hành trình kiến tạo tương lai.

Bên cạnh những thành công nổi bật tại HR Asia Awards 2025, Mondelez Kinh Đô nhiều năm liên tiếp góp mặt trong “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do Anphabe bình chọn và vinh dự nhận chứng nhận “Top Employer” toàn cầu từ tổ chức Top Employers, khẳng định vị thế là một trong những môi trường làm việc hàng đầu trong nước và khu vực.