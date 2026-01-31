Mỗi lượng vàng giảm gần 18 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

(VTC News) -

Cụ thể, sau khi giảm 8,6 triệu đồng/lượng trong hôm qua 30/1, đến hôm nay, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DoJI, Bảo Tín Mạnh Hải...đều tiếp tục lao dốc. Lúc 11h trưa ngày 31/1, giá kim loại quý giảm thêm 9 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết lần lượt ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục lao dốc.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) và 171,5 triệu đồng/lượng (bán), ghi nhận mức giảm đi 9,5 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, với mức chênh lệch giữa hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn với mức giá mua vào là 178 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở 181 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) và 171,5 triệu đồng/lượng (bán), đang giảm 8,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua, chênh lệch mua – bán ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11h30 ngày 31/1/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.889 USD/ounce, giảm 489,6 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 154 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng gần 30%, đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ của các chu kỳ tăng giá kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, mức tăng quá nhanh và kéo dài đã dần thu hẹp khả năng tham gia thị trường của các ngân hàng, làm suy giảm thanh khoản và gia tăng biến động.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, biến động đồng USD và quyết định chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Lý giải về diễn biến của giá vàng gần đây, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, giá vàng thế giới và trong nước đều đang tăng "vô tiền khoáng hậu". Không ai có thể dự đoán là tới hiện tại, giá vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce.

"Khoảng 1 tháng trước, tôi chỉ dự đoán đến thời điểm này, giá vàng tăng lên khoảng 5.300 USD/ounce. Giá vàng thế giới đang bị tác động bởi rất nhiều yếu tố như: giá trị của đồng USD xuống thấp; tình hình địa chính trị bất ổn trên toàn cầu; các ngân hàng Trung ương đang tìm cách tăng cường dự trữ quốc gia thông qua việc mua vàng thay cho các tài sản định nghĩa bằng USD như trái phiếu của Mỹ", ông Hiếu nói.

Trước diễn biến giá vàng lao dốc, nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo người dân nên thận trọng khi mua vàng thời điểm này vì nguy cơ giá còn biến động trong ngắn hạn. Đặc biệt không nên "lướt sóng" hay đổ dồn tiền để đầu tư vàng, cũng không nên mạo hiểm vay tiền để mua vàng, dù giá đang trong xu hướng hạ.