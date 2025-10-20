Mở tài khoản tuổi 15: Khi Gen Z học cách làm chủ 'túi tiền' của mình

(VTC News) -

Ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam bắt đầu hành trình tài chính của riêng mình ngay từ khi còn học phổ thông. Với sự hỗ trợ của ngân hàng số như VPBank NEO, thế hệ Gen Z có thể tự do chi tiêu, quản lý tài chính theo cách thông minh, hiện đại - vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng.

Thế hệ Gen Z và hành trình học quản lý tài chính từ sớm

VPBank NEO được giới trẻ yêu thích nhờ những trải nghiệm xuất sắc cho người dùng.

Mỗi buổi sáng trước giờ đến trường, Minh Anh (16 tuổi, Hà Nội) thường mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để kiểm tra số tiền tiêu vặt còn lại. “Em tự đặt giới hạn chi tiêu mỗi tuần, nếu dùng vượt mức sẽ không mua thêm đồ uống hay đồ vặt cho đến khi tuần mới bắt đầu”, cô bạn chia sẻ.

Những câu chuyện như Minh Anh không còn hiếm gặp. Độ tuổi trung bình khách hàng mở thẻ mới ngày càng trẻ nhờ chính sách cho phép người dùng từ 15 tuổi sở hữu tài khoản thanh toán riêng. Và đây sẽ là thế hệ dẫn dắt xu hướng tài chính cá nhân và định hình dịch vụ ngân hàng trong tương lai.

Theo thống kê của Decision Lab năm 2025, gần 70% Gen Z sử dụng ít nhất một ứng dụng ngân hàng số trên điện thoại, thể hiện nhu cầu bắt đầu tự chủ tài chính trở lên phổ biến hơn trong giới trẻ - những người nhanh nhạy về tài chính. Các ngân hàng cũng đưa ra nhiều ưu đãi để thu hút nguồn khách hàng tiềm năng này.

Đơn cử như VPBank - ngân hàng năng động rất “được lòng” Gen Z, những bạn trẻ từ 15 tuổi đã có thể tự mở tài khoản ngân hàng trực tuyến qua ứng dụng VPBank NEO. Thao tác mở tài khoản chỉ cần vài phút - nhập số điện thoại (cũng chính là số tài khoản), xác thực eKYC, là có thể bắt đầu sử dụng ngay. Miễn phí mở tài khoản, miễn phí duy trì và miễn phí chuyển khoản trong năm đầu tiên trên VPBank NEO - tất cả đều được thiết kế để Gen Z có thể khởi đầu hành trình tài chính một cách dễ dàng.

Không chỉ dừng ở việc “giữ tiền”, VPBank NEO còn tạo ra không gian tài chính mang đậm dấu ấn cá nhân: Chuyển tiền kèm thiệp điện tử dễ thương, chia hóa đơn nhóm chỉ bằng một chạm, hay thanh toán vé xem phim, nạp điện thoại, đặt đồ ăn... mọi thứ đều tích hợp trên cùng một nền tảng.

Nhờ đó, “ngân hàng” không còn là khái niệm xa vời với tuổi 15 - 18, mà trở thành một phần tự nhiên trong đời sống số của Gen Z.

“Các bạn trẻ đang học cách quản lý tài chính từ những khoản nhỏ nhất. Khi có công cụ phù hợp, việc hình thành tư duy tiết kiệm, chi tiêu có trách nhiệm sẽ diễn ra rất tự nhiên”, một chuyên gia tài chính cá nhân nhận định. “Và điều quan trọng, việc học quản lý tài chính được bắt đầu sớm sẽ giúp tạo ra một thế hệ trưởng thành hơn về tài chính trong tương lai”.

Tự tin chi tiêu, “chạm tay là có” ưu đãi

VPBank đưa tới nhiều ưu đãi cho giới trẻ mở tài khoản trên VPBank NEO.

Cùng với việc trao quyền làm chủ tài chính, VPBank còn khuyến khích Gen Z thực hành chi tiêu thông minh bằng những ưu đãi được thiết kế riêng cho nhóm tuổi 15 - 18.

Mở tài khoản trên VPBank NEO, bạn trẻ được “khởi động” bằng một phần quà hoàn tiền 50% cho giao dịch đầu tiên, tối đa 50.000 đồng - một khích lệ nhỏ nhưng đủ khiến lần đầu nạp điện thoại hay thanh toán hóa đơn trở nên hào hứng. Sau đó, loạt trải nghiệm thú vị tiếp tục nối dài: Giảm 50% gói data 4G trên ứng dụng, giúp việc giải trí hay học tập online không bị gián đoạn; và combo e-voucher BE trị giá tới 1,2 triệu đồng để gọi xe, đặt đồ ăn hay giao hàng tiện lợi hơn.

Không chỉ vậy, giới trẻ còn có thể tận hưởng ưu đãi 30% tại The Coffee House, tham gia “săn quà 0 đồng” trên kho quà LynkiD - nền tảng quà tặng liên kết với hệ sinh thái VPBank. Mỗi giao dịch không chỉ là tiêu dùng, mà còn là một lần nhận lại giá trị, từ hoàn tiền đến quà tặng trải nghiệm.

Với những bạn năng động thích thử thách, VPBank còn mang đến giải thưởng laptop dành cho người dùng có số lượng giao dịch nhiều nhất trong thời gian diễn ra chương trình - vừa là động lực khám phá, vừa là cách khuyến khích các bạn sử dụng công cụ tài chính mỗi ngày. Và nếu bạn là người “lan tỏa” thói quen tài chính tốt, mỗi lượt giới thiệu bạn bè mở tài khoản thành công sẽ mang về 230.000 đồng vào tài khoản - cách đơn giản để Gen Z vừa giúp bạn, vừa tự “kiếm tiền” từ chính hành trình tài chính của mình.

Những phần thưởng ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: Chi tiêu có kế hoạch, tận hưởng có ý nghĩa - đó chính là cách người trẻ sống trọn vẹn và thông minh hơn mỗi ngày.

Trong khuôn khổ chương trình Next Gen Banking, VPBank triển khai nhiều hoạt động giúp học sinh 15-18 tuổi trải nghiệm tài chính số an toàn và sáng tạo với nhiều ưu đãi, Đặc biệt, từ nay đến 04/12/2025, VPBank dành tặng 02 Laptop (trong 2 chặng đua) cho Khách hàng (15 - 18 tuổi) mở mới tài khoản và đạt tổng số giao dịch tích lũy cao nhất trên VPBank NEO. • Chặng 1: 06/10 - 04/11/2025 • Chặng 2: 05/11 - 04/12/2025