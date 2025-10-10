Mini MBA Bất động sản: Giải pháp kiến tạo 'hành trang' cho thế hệ lãnh đạo ưu tú

(VTC News) -

Chương trình hợp tác đào tạo Mini MBA Bất động sản “Từ chiến lược đến thực thi - Phát triển tư duy lãnh đạo toàn diện" chính thức được công bố và tuyển sinh học viên, với mục tiêu góp phần chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực quản lý cho ngành địa ốc Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo quản trị cấp cao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng cho ngành địa ốc, dựa trên 3 trục chiến lược cốt lõi: Sản phẩm - Tài chính - Tổ chức; theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang “hơi thở” và “bản sắc” của thị trường trong nước.

Lễ công bố chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản.

Ông Trần Bảo Huy, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Học viện Propiin, Giám đốc Chương trình Mini MBA chia sẻ, mục tiêu của khóa học là trang bị cho các nhà quản lý - lãnh đạo kỹ năng lập và triển khai chiến lược phát triển dự án hoặc doanh nghiệp một cách khoa học và bền vững; đánh giá và quản trị rủi ro ở mọi khâu: pháp lý, tài chính, marketing, nhân sự.

Đồng thời, xây dựng và dẫn dắt đội ngũ, thiết lập hệ thống vận hành hiệu quả; tự tin tham gia vào các thương vụ M&A, đầu tư hoặc hợp tác chiến lược. Về tổng thể, người quản lý sẽ tư duy như một nhà lãnh đạo thực thụ - biết kết nối con người, nguồn lực và cơ hội để tạo giá trị lâu dài.

Một điểm nhấn quan trọng khác của chương trình đào tạo là học viên có thể ứng dụng ngay kiến thức vào doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả quản trị và kinh doanh.

Mỗi khóa đào tạo diễn ra sẽ diễn ra trong 24 tuần (6 tháng với 8 module chuyên sâu. Phương pháp học kết hợp 4 trải nghiệm học tập song song, tạo ra môi trường “học từ thực tế - hành trong lúc học”.

Cụ thể, học viên có thể học trực tiếp, học qua case study, tranh luận tình huống, đóng vai ra quyết định cùng chuyên gia. Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị, diễn đàn với CEO, lãnh đạo cấp cao thành công trong ngành, học viên sẽ được tiếp nhận những kiến thức, chiến lược thực tế - học từ người đi trước.

Không chỉ vậy, để tạo điều kiện cho học viên chủ động thời gian học tập, Chương trình đào tạo còn thiết kế phương pháp học online với kho học liệu số, case thực tế, công cụ Excel/PPT ứng dụng… Ngoài ra, học viên có nhu cầu có thể học 1-1 cùng chuyên gia, mentor đồng hàng, giúp phân tích vấn đề và định hướng chiến lược cá nhân.

“Mục tiêu của chương trình là giúp nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao trong ngành nắm toàn bộ chuỗi giá trị phát triển dự án từ ý tưởng, pháp lý, tài chính, sản phẩm, marketing, vận hành. Đồng thời, phát triển tư duy chiến lược, năng lực ra quyết định và khả năng lãnh đạo trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh. Thông qua đó, rèn luyện năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức và phát triển đội ngũ trong bối cảnh thị trường mới.

Song song, người tham gia sẽ được cập nhật xu hướng công nghệ, ESG, PropTech, tài chính số, giúp doanh nghiệp thích nghi và dẫn dắt thay đổi. Không chỉ vậy, chương trình Mini MBA bất động sản là tạo ra không gian kết nối và xây dựng mạng lưới lãnh đạo cấp cao - cùng chia sẻ tri thức, cơ hội và hợp tác trong hệ sinh thái bất động sản Việt Nam”, ông Trần Bảo Huy, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Học viện Propiin, Giám đốc Chương trình Mini MBA, cho biết thêm.

Mini MBA Bất động sản không chỉ là một chương trình chuyên môn, mà còn là thông điệp về sự chuyển mình: Từ tư duy đào tạo manh mún sang tư duy chiến lược; từ năng lực cá nhân sang sức mạnh của một hệ sinh thái tri thức.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá, với nội dung đúng và thiết thực, đội ngũ giảng dạy vừa có kinh nghiệm thực chiến, vừa có nền tảng lý luận, hiểu sâu bản chất của thị trường bất động sản và vai trò của lĩnh vực này trong nền kinh tế, chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản với sự hợp tác của Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Propiin sẽ tạo ra giá trị lan tỏa lớn, góp phần tạo ra bước tiến mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp cao cho thị trường bất động sản, khỏa lấp những khoảng trống còn thiếu trước đây. “Tôi rất hoan nghênh sự hợp tác đào tạo này và sẵn sàng đồng hành cùng chương trình bất cứ khi nào được yêu cầu”, ông khẳng định.

Ngày 10/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), đồng thời công bố chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái tri thức cho ngành bất động sản Việt Nam.