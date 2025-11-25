Milk Lipid Complex – chìa khóa nuôi dưỡng miễn dịch đường ruột cho trẻ

(VTC News) -

Dinh dưỡng trong những năm đầu đời ảnh hưởng sâu sắc đến hệ miễn dịch, tiêu hóa và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thông điệp này được các chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học chuyên đề “Dinh dưỡng đột phá từ chất béo tự nhiên hỗ trợ miễn dịch đường ruột”, do Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức tại TP.HCM vào tháng 10 vừa qua, với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa và dinh dưỡng.

Khai mạc và chủ trì hội thảo là PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật các tiến bộ khoa học nhằm hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em Việt Nam.

Khoảng 15 năm trước, khái niệm “sức khỏe đường ruột” còn khá mới mẻ. Ngày nay, các nhà khoa học đã khẳng định: đường ruột không chỉ là cơ quan tiêu hóa mà còn được ví như “bộ não thứ hai”, đóng vai trò trung tâm trong việc quyết định sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua trục ruột – não. Chính vì vậy, ở trẻ nhỏ, một đường ruột khỏe mạnh càng có ý nghĩa then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến miễn dịch và sự phát triển toàn diện. Từ nhận thức này, các chuyên gia nhấn mạnh việc xây dựng hệ tiêu hóa ngay từ những năm đầu đời là nền tảng quan trọng.

Theo TS.BS Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM: “Chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ em chính là nuôi dưỡng đường ruột. Một đường ruột khỏe mạnh được đánh giá qua 5 yếu tố: tiêu hóa – hấp thu hiệu quả, không rối loạn, hệ vi sinh cân bằng, miễn dịch tốt và trẻ phát triển khỏe mạnh.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng khoảng 70% đáp ứng miễn dịch nằm trong đường tiêu hóa, nên bất kỳ mất cân bằng nào trong hệ vi sinh đường ruột đều có thể khiến trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng hô hấp – những vấn đề phổ biến tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, việc chăm sóc và duy trì đường ruột khỏe mạnh từ những năm đầu đời là nền tảng then chốt giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn trí não.

TS.BS Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trong bối cảnh này, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng, như TS.BS Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, đề cập, giai đoạn “1.000 ngày đầu đời” đặc biệt quan trọng, khi hệ miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột đang hoàn thiện. Ngoài protein, vitamin và khoáng chất, chất béo sữa tự nhiên cũng rất cần thiết trong việc nuôi dưỡng tế bào, hình thành hàng rào bảo vệ niêm mạc và duy trì khả năng miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu gần đây đã phát hiện phức hợp Milk Lipid Complex (MLC) – tập hợp các chất béo sữa tự nhiên giàu axit béo chuỗi ngắn (SCFA) và chuỗi trung bình (MCFA). Nhóm chất béo này giúp củng cố hàng rào niêm mạc, ức chế vi khuẩn có hại như E.coli và Salmonella, đồng thời cung cấp năng lượng nhanh cho tế bào ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường hấp thu, miễn dịch.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, chia sẻ về “bộ ba dưỡng chất” MLC, HMO, GOS giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Bên cạnh MLC, hai dưỡng chất quan trọng khác là HMO (Human Milk Oligosaccharides) và GOS (Galacto-oligosaccharides) đều được xem là nền tảng giúp hệ vi sinh đường ruột phát triển cân bằng. HMO - thành phần đặc trưng trong sữa mẹ - thúc đẩy lợi khuẩn Bifidobacteria phát triển, trong khi GOS cung cấp “thức ăn” tự nhiên cho lợi khuẩn, giúp ổn định hệ vi sinh và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Các nghiên cứu tại hội thảo chỉ ra rằng, sự kết hợp hài hòa giữa MLC – HMO – GOS tạo nên “bộ ba vàng”, mang lại nhiều lợi ích: cân bằng lợi khuẩn Bifidobacteria và Lactobacillus, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, giảm rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, bộ ba này còn hỗ trợ miễn dịch tự nhiên, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và bền vững từ bên trong. Nhờ cơ chế cộng hưởng này, trẻ xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện ngay từ những năm tháng đầu đời.

TS.BS Hậu khẳng định: “Hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ ăn ngon và hấp thu tốt, mà còn là nền tảng để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và miễn dịch lâu dài.”

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. Tuy nhiên, khi cần bổ sung thêm, việc lựa chọn sản phẩm được chứng minh khoa học, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch đường ruột sẽ mang lại lợi ích thiết thực, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện ngay từ những năm tháng đầu đời.