Khi người dùng "lười" click: Bài toán khó của doanh nghiệp

Hành vi tìm kiếm của người dùng đang trải qua một cuộc "tiến hóa" lớn. Thay vì kiên nhẫn mở từng đường link để tổng hợp thông tin, giờ đây họ ưu tiên đọc những câu trả lời ngắn gọn, trực diện do AI tổng hợp ngay trên trang kết quả.

Midas Agency vừa tổ chức Webinar Chinh phục vị trí #0 và công thức Trusted-Source với sự tham dự của gần 200 khán giả.

Xu hướng này tạo ra kỷ nguyên "Zero-Click" (Không nhấp chuột). Với người dùng, đó là sự tiện lợi. Nhưng với các doanh nghiệp vốn sống nhờ vào lượng truy cập tự nhiên (Organic Traffic), đây thực sự là một "cơn địa chấn". Nếu vẫn giữ tư duy SEO cũ kỹ, website của bạn sẽ đứng trước nguy cơ bị gạt ra bên lề, trở nên "vô hình" dù nội dung có tốt đến đâu, đơn giản vì không được AI lựa chọn để trích dẫn.

Tư duy khác biệt: Không chỉ lên Top, mà phải để AI "hiểu"

Sớm nhìn thấy sự chuyển dịch từ công cụ tìm kiếm truyền thống sang Generative Engine (Công cụ tạo sinh), Midas Agency đã nhanh chóng định vị lại cuộc chơi bằng giải pháp GEO (Generative Engine Optimization).

CEO Bảo Danh, "thuyền trưởng" của Midas Agency chia sẻ: "Cuộc đua hiện tại không còn là nhồi nhét từ khóa. Đó là hành trình biến thương hiệu thành một Trusted Source (Nguồn tin cậy). AI của Google giống như một vị giám khảo khó tính, nó chỉ chọn lọc và đề xuất những dữ liệu mà nó thực sự hiểu và tin tưởng."

Thay vì đi theo lối mòn của SEO truyền thống vốn đang dần hụt hơi trước vấn nạn "Zero-click", dịch vụ SEO AI của Midas tập trung vào việc xây dựng hạ tầng dữ liệu chuẩn xác để website "giao tiếp" trôi chảy với các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Với hơn 6 năm kinh nghiệm thực chiến và vị thế tiên phong tại Việt Nam, Midas giúp doanh nghiệp không chỉ giữ vững lưu lượng truy cập mà còn chiếm lĩnh những vị trí đắt giá nhất trên Google AI Overview, biến thuật toán thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Giải pháp kỹ thuật chuyên sâu: "Ngôn ngữ chung" giữa Website và Google

Thay vì các thủ thuật ngắn hạn, Midas chọn cách can thiệp vào "gốc rễ" vấn đề: Tầng dữ liệu cấu trúc. Thông qua quy trình 5 bước chặt chẽ – từ Khảo sát đến Giám sát thời gian thực – Midas giúp website "nói cùng ngôn ngữ" với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

Trọng tâm của giải pháp này là hệ thống Entity (Thực thể) và mã Schema chuyên sâu. Nếu coi internet là một mê trận thông tin, thì đây chính là "hộ chiếu số" giúp AI định danh chính xác doanh nghiệp là ai, uy tín ra sao để ưu tiên trích dẫn.

Bên cạnh đó, dịch vụ SEO AI của Midas còn tối ưu nội dung theo chuẩn E-E-A-T kết hợp kỹ thuật Front-loading (ưu tiên thông tin quan trọng cho máy đọc). Sự phối hợp này giúp các dự án đạt tỷ lệ xuất hiện trên AI Overview lên tới 87%, biến website thành một "Good-hub" – nguồn tin cậy mà Google không thể bỏ qua.

Midas Agency khẳng định: AI không giết chết SEO, nó chỉ loại bỏ những cách làm lỗi thời bằng các tiêu chuẩn mới như Entity, Semantic và E-E-A-T.

Những con số biết nói thay lời khẳng địnhHiệu quả của tư duy này không nằm trên giấy tờ mà được chứng minh bằng tăng trưởng thực tế. Dữ liệu từ hơn 200 dự án cho thấy khách hàng của Midas đạt mức tăng trưởng traffic trung bình 247%.

Điển hình, một đối tác ngành bán lẻ của Midas đã tạo nên cú "lội ngược dòng" ngoạn mục: Tiết kiệm 45% ngân sách quảng cáo Google Ads nhưng lượng tìm kiếm thương hiệu (Brand Search) lại tăng vọt 150% chỉ sau một quý. Điều này chứng minh rằng, khi đã chiếm được niềm tin của AI, thương hiệu sẽ có được chỗ đứng vững chắc trong tâm trí khách hàng mà không cần "đốt tiền" vào quảng cáo.

Trong bối cảnh thuật toán thay đổi từng giờ, doanh nghiệp cần một người đồng hành đủ tầm và đủ sâu về công nghệ. Midas Agency, với chiến lược SEO AI tiên phong, chính là "bệ phóng" giúp thương hiệu không chỉ trụ vững trước thách thức Zero-Click mà còn biến nó thành đòn bẩy tăng trưởng doanh thu bền vững.

Midas Agency sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải mã kỷ nguyên tìm kiếm mới với dịch vụ tư vấn SEO AI 1:1 chuyên sâu.

