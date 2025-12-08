MERCUSYS MR27BE – Router Wi-Fi 7 mở lối kỷ nguyên kết nối tốc độ cao

(VTC News) -

Sở hữu chuẩn Wi-Fi 7 (802.11be) mới nhất, MR27BE mang đến tốc độ không dây lên đến 3.6 Gbps, cho phép người dùng thoải mái phát trực tuyến nội dung 4K/8K, chơi game online, game VR/AR và tải xuống dữ liệu lớn một cách mượt mà. Nhờ công nghệ kênh 160 MHz, 4K-QAM và Multi-Link Operation (MLO), thiết bị giúp tối ưu băng thông, giảm độ trễ và nâng cao độ ổn định cho mọi tác vụ.

Không chỉ mạnh về Wi-Fi, MR27BE còn được trang bị hệ thống cổng kết nối hiệu năng cao gồm 1 cổng WAN 2.5 Gbps, 1 cổng LAN 2.5 Gbps và 2 cổng LAN Gigabit. Điều này cho phép người dùng tận dụng tối đa gói cước internet tốc độ cao, kết nối trực tiếp máy tính, TV thông minh, máy chơi game hoặc thiết bị lưu trữ NAS để đạt hiệu suất truyền tải vượt trội.

Về khả năng phủ sóng, thiết bị được trang bị 4 ăng-ten đa hướng độ lợi cao kết hợp công nghệ Beamforming, giúp mở rộng vùng phủ, tăng độ ổn định và giảm nhiễu trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, MR27BE tương thích EasyMesh, cho phép người dùng dễ dàng xây dựng hệ thống Wi-Fi Mesh toàn bộ ngôi nhà chỉ với một tên Wi-Fi và mật khẩu duy nhất, hạn chế tối đa tình trạng rớt mạng hoặc gián đoạn kết nối khi di chuyển giữa các khu vực.

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, MR27BE cũng chú trọng đến yếu tố an toàn và trải nghiệm gia đình. Thông qua tính năng Parental Controls, người dùng có thể tạo hồ sơ riêng cho từng thành viên, giới hạn thời gian truy cập, chặn các nội dung không phù hợp hoặc tạm dừng kết nối Internet khi cần thiết. Tiêu chuẩn bảo mật WPA3 thế hệ mới giúp bảo vệ toàn diện mạng Wi-Fi khỏi các nguy cơ tấn công và xâm nhập trái phép.

Việc cài đặt và quản lý MR27BE trở nên đơn giản hơn bao giờ hết thông qua ứng dụng MERCUSYS trên iOS và Android. Chỉ với vài bước thao tác trực quan, người dùng đã có thể hoàn tất thiết lập và theo dõi hệ thống mạng của mình mọi lúc, mọi nơi.

Với sự kết hợp giữa công nghệ Wi-Fi 7 tiên tiến, tốc độ vượt trội và mức chi phí hợp lý, MERCUSYS MR27BE được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn nâng cấp hệ thống mạng gia đình lên một chuẩn kết nối mới: nhanh hơn, ổn định hơn và sẵn sàng cho tương lai số.