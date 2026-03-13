MediaMart tung ưu đãi lớn tháng 3: Săn deal hàng hiệu, quà tiền triệu

(VTC News) -

Sôi động chuỗi khuyến mại Tháng 3, MediaMart triển khai chương trình khuyến mại “Săn deal hàng hiệu, quà tiền triệu” với mức ưu đãi lên tới 50% cho nhiều nhóm hàng công nghệ, điện máy và thiết bị gia đình. Không chỉ giảm giá sâu, các hoạt động đi kèm như “Đổi rác lấy tiền” với voucher tiền mặt tới 3 triệu, hay “Lễ hội giao mùa” mua sớm giảm sâu cũng thu hút người tiêu dùng bởi nhiều phần quà tặng giá trị và các chính sách bán hàng linh hoạt. Đây được xem là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy sức mua trên thị trường.

Deal hàng hiệu, quà triệu tri ân phái đẹp

Mừng Tháng Phụ nữ, MediaMart tung ưu đãi lớn với hàng loạt sản phẩm công nghệ, điện máy, gia dụng... Không chỉ mua sắm giá tốt, khách hàng còn nhận thêm nhiều quà tặng giá trị và voucher hấp dẫn như một món quà tri ân đặc biệt dành tặng các chị em trong tháng 3.

Cụ thể, Smart TV 43 inch Coex 43UT7002X giảm 40%, xuống còn 5.383.000đ; iPhone 13 128GB giảm 27%, còn 12.290.000đ. Ở nhóm gia dụng, lò vi sóng Roler RH-3133W dung tích 20 lít, công suất 700W được giảm 47%, còn 1.383.000đ, trong khi nồi chiên không dầu Roler RA-3132 giảm tới 52%, chỉ còn 1.183.000đ. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm chăm sóc và gia dụng thiết yếu cũng có giá bán rất cạnh tranh như máy sấy tóc Panasonic giảm 47%, còn 399.000đ, hay ấm siêu tốc inox 304 Coex CK-5121 giảm 47%, chỉ còn 183.000đ….

TV hàng hiệu giảm sâu

Tiếp nối chương trình “Săn deal hàng hiệu, quà tiền triệu”, MediaMart đẩy mạnh ưu đãi ở nhóm TV với nhiều mẫu màn hình lớn đến từ các thương hiệu quen thuộc, đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian giải trí tại gia.

Nổi bật trong đó là Smart TV 4K 65 inch Sony KD-65X75K giảm 44%, giá siêu sốc còn 14.990.000đ; QLED Smart TV 65 inch Samsung QA65Q6FAA giảm 37%, còn 14.390.000đ. Bên cạnh đó, Smart TV QNED AI 4K 55 inch LG 55QNED70ASA cũng được giảm 29%, xuống 12.990.000đ, trong khi Smart TV 4K 55 inch Samsung giảm 30%, còn 10.990.000đ. Với phân khúc phổ thông, Coex Android TV 4K UHD 50 inch 50UT7002X giảm 38%, chỉ còn 7.990.000đ, mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng muốn sở hữu TV hàng hiệu với mức giá dễ chịu.

Tủ lạnh, máy giặt hàng hiệu giá tốt, tặng quà tới 2 triệu đồng

Ngoài TV, nhóm tủ lạnh và máy giặt đang trở thành một trong những ngành hàng thu hút nhờ ưu đãi kép: giảm giá trực tiếp, mua “1 được 3” với loạt quà tặng gia dụng như lẩu điện, bếp nướng, máy sấy tóc, ấm siêu tốc… tổng giá trị lên tới 2 triệu đồng. Đây được xem là điểm nhấn đáng chú ý, giúp người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm chi phí khi mua sắm và gia tăng thêm lợi ích sử dụng trong gia đình.

Nhiều sản phẩm giảm giá sốc phải kể đến như: máy giặt lồng đứng Aqua 8kg giảm 16%, xuống còn 4.490.000đ; máy giặt lồng ngang Coex 10,5kg giảm 49%, còn 6.990.000đ; máy giặt lồng đứng LG Inverter 11kg giảm 16% còn 7.490.000đ, cũng tặng ấm siêu tốc; máy giặt lồng ngang Samsung Inverter 12Kg giảm 38% giá cực rẻ 10.490.000đ, tặng bộ quà trị giá tới 1.200.000đ.

Ở nhóm tủ lạnh, mẫu Hitachi 210 lít HRTN5230MUVN được điều chỉnh còn 7.490.000đ sau khi giảm 6%, tủ lạnh 2 cửa ngăn đá dưới Panasonic 251 lít giảm 15% còn 8.790.000đ, tặng bếp nướng điện; trong khi đó tủ lạnh SBS Coex 546 lít RS-4001MSG giảm 49%, xuống còn 11.490.000đ….

Gia dụng hàng hiệu nhiều ưu đãi, dễ mua

Cùng với các nhóm hàng điện máy và công nghệ, ngành hàng gia dụng tại MediaMart cũng đang được áp dụng nhiều mức ưu đãi đáng chú ý trong chương trình “Săn deal hàng hiệu, quà tiền triệu”. Các sản phẩm giảm giá trải rộng ở nhiều nhóm thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, từ nấu nướng, đun nấu đến lọc nước và rửa bát, qua đó mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong dịp mua sắm này.

Cụ thể, máy sấy tóc 1200W Panasonic EH-ND21-W615/P645- Thailand giảm 47% giá chỉ 399.000đ; bếp từ cảm ứng Kangaroo KG20IC3 được giảm 34%, xuống còn 1.190.000đ; nồi cơm điện Cuckoo CR-0661 giảm 34%, còn 1.690.000đ. Trong khi đó, máy lọc nước Sunhouse 8 cấp SHA8879K được điều chỉnh còn 2.990.000đ sau khi giảm 40%; máy rửa bát Electrolux EFC3862MS giảm 42%, xuống còn 7.990.000đ….

Laptop xịn, điện thoại hot đồng loạt ưu đãi lớn

Trong chương trình “Săn deal hàng hiệu, quà tiền triệu”, MediaMart dành nhiều ưu đãi cho nhóm laptop và điện thoại, với sự góp mặt của các dòng sản phẩm cao cấp đến từ Apple và Samsung…. Đây là một trong những ngành hàng đáng chú ý khi nhiều mẫu máy được điều chỉnh giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, qua đó mở rộng thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng.

Đáng kể nhất là: MacBook Air 13 inch M2 được giảm 7,8 triệu đồng, xuống còn 19.690.000đ; MacBook Pro M5 14 inch giảm 700.000đ, còn 41.290.000đ. Ở nhóm điện thoại, Samsung Galaxy S25 Ultra giảm 7,5 triệu đồng, xuống còn 27.490.000đ, trong khi iPhone 17 Pro Max giảm 1,5 triệu đồng, còn 37.490.000đ…. Mức giá được điều chỉnh ở nhiều mẫu máy thuộc phân khúc cao cấp đang góp phần gia tăng sức hút cho chương trình lần này.

Bên cạnh việc phân phối sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, MediaMart tiếp tục gia tăng sức hút cho chương trình khuyến mại thông qua nhiều chính sách bán hàng và hậu mãi thiết thực. Trong thời gian triển khai, khách hàng không chỉ được hưởng các ưu đãi về giá mà còn có thể tiếp cận loạt hỗ trợ đi kèm như miễn phí vận chuyển, trả góp 0% lãi suất và chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên tới 90 ngày, tùy theo từng ngành hàng.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc đến hết ngày 31/3 trong chương trình “Săn deal hàng hiệu, quà tiền triệu”.