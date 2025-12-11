MediaMart tung 'Đại tiệc 12/12' – Siêu sale ngày đôi cuối cùng của năm

(VTC News) -

Từ nay đến hết 13/12, MediaMart tung “Đại tiệc 12/12” – siêu khuyến mãi Ngày đôi cuối cùng của năm giảm giá tới 70% cùng nhiều ưu đãi nổi bật. Đây là thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng mua sắm sớm đón Tết với chi phí tốt nhất.

Theo đó, khách hàng có cơ hội săn loạt ưu đãi như deal độc quyền, Flash Sale giờ vàng giá sốc, chương trình “mua nhiều giảm nhiều”, mua combo được giảm tới 1 triệu đồng, mua từ 2 sản phẩm trở lên được giảm thêm 10%, kèm theo nhiều quà tặng giá trị

Deal độc quyền - Số lượng có hạn!

Không chỉ giảm giá sâu, “Đại tiệc 12/12” còn mang đến những deal độc quyền cực kỳ giới hạn, chỉ có tại MediaMart. Đây là những sản phẩm bán chạy được săn đón dịp cuối năm, nay giảm giá mạnh chưa từng có – chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất.

● Smart TV Coex 40 inch 2K Android TV – giảm 50%, còn 3.990.000đ, sở hữu màn hình tràn viền, độ phân giải 2K sắc nét, tích hợp sẵn YouTube, Netflix, Disney+...

● Smart TV Coex 70 inch 4K Google TV – giảm mạnh 12 triệu, còn 11.990.000đ, màn hình cực đại 70 inch, HDR sống động, trải nghiệm giải trí “xịn” tại gia.

● Máy giặt lồng ngang Inverter Coex 10.5kg – giá siêu sốc chỉ 6.490.000đ (giảm 46%), giặt nước nóng, vận hành êm ái, thiết kế hiện đại.

● Tủ lạnh 4 cửa Coex Inverter 524L – giảm tới 48%, chỉ còn 12.990.000đ, dung tích lớn, làm lạnh 360 độ, sang trọng cho nhà hiện đại.

Tất cả sản phẩm deal độc quyền còn được tặng thêm quà và giảm thêm 10% cho các sản phẩm gia dụng khi mua kèm – giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí khi sắm sửa Tết.

Đại tiệc 12/12 mang đến cơ hội sở hữu: TV 40 inch Coex giá siêu ưu đãi chỉ từ 3.99 triệu; Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít giảm 1,5 triệu giá đại tiệc 4.99 triệu; Máy giặt lồng ngang 10,5kg giá giá ngang lồng đứng chỉ 6.490 triệu; Gia dụng giảm đậm sâu, chỉ 490.000đ sở hữu ngay đèn sưởi 3 bóng Kangaroo, Máy lọc nước, bình nóng lạnh giá sốc chỉ từ 2.99 triệu, Laptop Acer core i5 giá 9.99 triệu chỉ có trong đại tiệc 12.12, Samsung A07 4G 128G cũng chỉ 2.99 triệu…

Kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn: Tặng thêm dàn âm thanh cao cấp trị giá 5,9 triệu, 1 năm bảo hành; Tủ Lạnh, máy giặt cao cấp, đẳng cấp nhà sang, nhân đôi quà tặng; Gia dụng giảm đậm sâu, tặng phiếu mua hàng 300k, 500k....

Trong đợt cao điểm khuyến mại lần này, hàng loạt mẫu tivi từ các thương hiệu uy tín như Samsung, LG, TCL, Coex… đang được giảm giá tới 50%. Các dòng sản phẩm có kích thước đa dạng từ 32inch đến 75 inch, mức giá chỉ từ 3,99 triệu đồng, được trang bị nhiều công nghệ hình ảnh hiện đại như QLED, UHD, mang lại trải nghiệm xem phim, bóng đá, ca nhạc sống động, sắc nét.

Một số sản phẩm giá tốt mà Quý khách hàng không nên bỏ qua: Google Tivi 4K 55inch Sony K-55S30 giảm 17% giá đại tiệc 12.12 chỉ 15.9 triệu, QNED Tivi 4K 65 inch LG 65QNED70ASA giảm 41% giá sốc 13.49 triệu, Smart TV 4K 75 inch Samsung 75U8500F giảm 38% giá sale 12.12 quá rẻ 17.99 triệu…

Bên cạnh ưu đãi giảm giá trực tiếp, khách hàng mua tivi còn được nhận thêm nhiều quà tặng giá trị: tặng bình siêu tốc trị giá 179k cho các model TV 32–43 inch; mua TV 50–55 inch được tặng nồi lẩu điện cao cấp trị giá 790k tặng lò vi sóng cao cấp trị giá khoảng 1,89 triệu đồng cho TV 4K, QLED 65–85 inch; tặng tủ lạnh Coex trị giá khoảng 3,69 triệu đồng cho TV NEO QLED, OLED 55–98 inch; cùng quà tặng dàn âm thanh cao cấp trị giá 5,9 triệu đồng và gói bảo hành 1 năm, góp phần gia tăng đáng kể lợi ích cho người tiêu dùng trong dịp mua sắm cuối năm.

Nhu cầu tích trữ thực phẩm dịp cuối năm tăng cao, cũng chính vì thế, tủ lạnh ghi nhận mức giảm sâu đến 50%. Chỉ với từ 4,99 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc tủ lạnh Inverter 2 cửa AQua, dung tích 189 lít - phù hợp với gia đình nhỏ từ 2-4 thành viên.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo các mẫu tủ lạnh khác từ thương hiệu LG, Samsung, Sharp, Toshiba như: Tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter 210 lít giá đại tiệc 12.12 chỉ 6.79 triệu; Tủ lạnh Aqua Inverter 529 lít Multi Door giảm 17% giá sốc 14.99 triệu; Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít 14.69 triệu, tặng thêm phiếu mua hàng 1 triệu và lẩu điện đa năng 4 lít …

Tháng 12 cũng là dịp nhu cầu nâng cấp máy giặt, máy sấy cho gia đình tăng mạnh, đặc biệt với các dòng máy giặt khối lượng lớn, vận hành êm, tiết kiệm điện và tích hợp chức năng sấy. Tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, nhiều model máy giặt đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này đang được áp dụng mức giảm giá cực sâu, ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho người tiêu dùng.

Khách hàng nhanh tay tham khảo: Chỉ với 3.39 triệu, Quý khách sẽ có ngay Máy giặt lồng đứng 8.5kg Coex; Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg giảm 33% giá đại tiệc 12.12 chỉ 6.49 triệu; Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 9kg giảm 31% giá đại tiệc 8.79 triệu; Máy sấy quần áo thông hơi Coex 8.5 kg giảm 47% giá đại tiệc 4.99 triệu… Ngoài ra, khi mua máy giặt, máy sấy Coex, Quý khách sẽ được giảm thêm 10% tối đa 200k cho sản phẩm gia dụng Coex/Roler mua kèm sản phẩm chính.

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để sắm sửa gia dụng, đồ bếp với mức giá “siêu mềm”, cho Tết đoàn viên thêm ấm cúng. Các sản phẩm đồ bếp, gia dụng khác đạt mức giảm đến 50%, cực rẻ chỉ từ 490k: Chỉ 499k có ngay nồi cơm điện cơ 1 lít Toshiba; Nồi cơm điện tử 1,8 lít Sharp giảm 46% chỉ 999k; Bộ nồi 4 chiếc inox 5 đáy Sunhouse giá tốt 699k; Lò vi sóng 20 Lít Electrolux giảm 48% giá đại tiệc sale 12.12 chỉ 1.49 triệu; Bếp điện từ Roler kèm nồi lẩu, Bếp gas dương Sunhouse đồng giá siêu sốc 899k…

Mùa đông đến, người người nhà nhà tìm đến các thiết bị làm ấm nóng. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, MediaMart mang tới loạt deal cực sốc, giá “không thể rẻ hơn” cho các thiết bị sưởi ấm như máy sưởi, bình nóng lạnh, giúp gia đình ấm áp hơn trong những ngày lạnh giá.

Cụ thể: Máy sưởi nhà tắm Sunhouse, Sưởi hồng ngoại 3 bóng Sunhouse đồng giá rẻ vô địch chỉ 690k; Máy sưởi gốm Rapido cũng chỉ 890k; Bình nóng lạnh Ariston 20 lít giảm 47% giá đại tiệc 12.12 siêu rẻ 2.99 triệu…

Nhiều laptop AI cấu hình mạnh mẽ, laptop cho dân văn phòng, laptop Gaming cho các game thủ, Macbook…. giảm sâu tới 9 triệu, Quý khách mua hàng còn được tặng thêm quà trị giá đến 890k; Mua Laptop bất kì, kèm máy in giảm trực tiếp 200k, phục vụ nhu cầu sắm sửa thiết bị làm việc nhân dịp năm mới.

Đừng bỏ lỡ: Laptop Acer Aspire 5 i5/R8G/SSD512G giá siêu rẻ 9.99 triệu; Laptop Lenovo V15 i5/R16G/SSD512G giảm 37% giá 12.12 còn 12.99 triệu; Laptop ASUS Vivobook i7R16G/SSD512G giá đại tiệc 14.99 triệu…

Nếu đang dự định “lên đời” smartphone đón Tết, đây chính là thời điểm vàng khi hàng loạt mẫu điện thoại từ Apple, Samsung, OPPO đang được giảm giá siêu sốc, ưu đãi lên tới vài triệu đồng cho mỗi sản phẩm.

Cụ thể: Oppo A18 128GB chỉ 2.792.000đ; iPhone 17 Pro Max 256GB giá chỉ 37.512.000đ; Xiaomi Redmi Note 14 (6+128GB) giá siêu sốc 4.312.000đ; Masstel S7 4GB+128GB chỉ 1.892.000đ; Samsung A16 4G 128GB giảm còn 3.912.000đ…

Bên cạnh đó, khách hàng còn được Iphone ưu đãi mua củ sạc chính hãng chỉ 399k, giảm 100k khi mua kèm ổ cắm Roler, đèn bàn chống cận Roler, E-Voucher mua sắm trị giá 10 triệu, Giảm 50% các mã ốp lưng chính hãng cho iPhone 16 trị giá 750k (SL có hạn), Tặng MDMH cường lực trị giá 235.000đ; Toàn bộ Samsung được mua kèm củ sạc 25W giá 299k & củ sạc 15W giá 149k…

Ngoài ra, vô vàn sản phẩm phụ kiện siêu hot đang được giảm giá sốc, đồng giá chỉ từ 99k-169k-199k… Khách hàng có thể tham khảo: Chuột quang có dây Genius Ergonomic DX-150X Đen, Củ sạc 9FIT PD 20W 1C White - 9A020A05W 99k; Tai nghe bluetooth Remax PD-BT660 (cổng sạc Type C), Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 8ECO (8 Lỗ, dài 5m, đen đỏ) 2500w 169k; USB 64GB đồng giá 112k; Camera wifi iMou Ranger 2C TA32CP 412k…

Không chỉ chú trọng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, MediaMart còn không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ đi kèm, áp dụng đồng thời nhiều chính sách ưu đãi như: miễn phí vận chuyển, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, bảo hành 1 đổi 1 trong thời gian lên tới 90 ngày tùy theo từng dòng sản phẩm, nhằm tối ưu quyền lợi và trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc đến hết ngày 13/12 trong chương trình “Đại tiệc 12/12 – Siêu sale cuối năm”.