MediaMart tưng bừng xả hàng hè, sale sốc đến 50% hàng nghìn sản phẩm

(VTC News) -

Hàng chục nghìn sản phẩm tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, gia dụng, laptop, smartphone… đồng loạt giảm giá cực sâu đến 50%, mang đến cơ hội vàng để khách hàng sắm sửa thả ga, nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm tối đa.

Theo đó, từ ngày 4/9 đến hết 30/9, khi mua sắm tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart, khách hàng sẽ được hưởng loạt ưu đãi chưa từng có: Giảm giá đến 50% cho hàng chục nghìn sản phẩm điện máy - điện lạnh - gia dụng - công nghệ - phụ kiện như: Máy giặt lồng đứng 8.5Kg giảm 33% chỉ 3,79 triệu; Máy giặt lồng ngang 8.5Kg giảm 34% chỉ 5,29 triệu; Tủ lạnh 2 cánh Inverter 185L giảm 25% giá chỉ 4,99 triệu; Nồi cơm điện Toshiba 1L giảm 42% chỉ 499.000đ, Bếp từ cảm ứng Chef’s kèm nồi lẩu giảm 40% giá chỉ 899.000 đồng...

Đây chính là thời điểm lý tưởng để “xả hàng hè”, thay mới những thiết bị đã cũ, nâng cấp dàn tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà… với chi phí tiết kiệm nhất. Chương trình còn đi kèm hàng loạt tiện ích hấp dẫn: Bảo hành chính hãng toàn quốc, giao hàng siêu tốc trong 2 giờ và trả góp 0% lãi suất, giúp khách hàng vừa an tâm vừa dễ dàng sở hữu những sản phẩm mong muốn.

Xả hàng hè: Smart TV Samsung, LG, Sony… đồng loạt giảm sâu chưa từng có

Không gian giải trí gia đình mùa cuối hè sẽ trở nên sôi động và tiện nghi hơn bao giờ hết với loạt Smart TV công nghệ mới đang được MediaMart giảm giá cực sâu trong chương trình. Với thiết kế sang trọng, màn hình 4K sắc nét, công nghệ hình ảnh hiện đại cùng kho ứng dụng giải trí phong phú, những chiếc Smart TV này chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm xem phim, chơi game và thưởng thức âm nhạc đỉnh cao cho mọi gia đình.

Các sản phẩm nổi bật đang giảm giá sốc có thể kể đến:

TV Google UHD 4K 43" TCL 43P755 giảm 40% chỉ còn 5,99 triệu đồng

Smart Tivi 4K Sony KD-43X80L 43 inch Google TV giảm 38%, giá chỉ 9,49 triệu đồng

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UT8050PSB ThinQ AI giảm 50%, chỉ còn 11,39 triệu đồng - Tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D

COEX 43’’ 43UT7000YG 4K Google TV giảm 30%, giá 6,99 triệu đồng - Tặng vợt muỗi tích hợp đèn pin chiếu sáng COEX CMS-1001

COEX 50’’ 50UT7000X 4K Android TV giảm 37%, chỉ còn 7,99 triệu đồng - Tặng vợt muỗi tích hợp đèn pin chiếu sáng COEX CMS-1001

TV Google UHD 4K 65" TCL 65P755 Pro giảm 40%, chỉ còn 10,39 triệu đồng - Tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D

Smart Tivi 4K Sony KD-55X75K 55 inch Google TV giảm 19%, còn 13,39 triệu đồng - Tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D

COEX 65’’ 65UT8000X 4K Android TV giảm 39%, chỉ còn 11,49 triệu đồng - Tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá đến 790.000đ

Tủ lạnh - Máy giặt - Điều hòa đồng loạt giảm sâu: Sắm ngay để ‘xả nhiệt’ mùa hè”

Trong nhịp sống bận rộn, ai cũng mong muốn công việc giặt giũ được giải phóng nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn. Đây chính là lúc những chiếc máy giặt thông minh phát huy tối đa công dụng, giúp quần áo luôn sạch tinh tươm chỉ với một nút bấm. Trong chương trình giảm giá sốc này, MediaMart mang đến nhiều mẫu máy giặt “hot hit” đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng:

Máy giặt lồng đứng Aqua 8kg giảm 22%, còn 4,19 triệu - Tặng ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000 đồng

Máy giặt lồng ngang Toshiba Inverter 10.5kg giảm 19%, còn 8,49 triệu - Tặng ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000 đồng

Máy giặt lồng ngang Samsung Inverter 9.5Kg giảm 35%, chỉ còn 8,99 triệu;

Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 10Kg giảm 30%, còn 7,99 triệu - Tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000 đồng

Máy giặt lồng đứng 12.5kg COEX giảm 33%, chỉ 5,99 triệu - Tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000 đồng

Máy giặt lồng ngang AI DD Inverter 10.5kg COEX giảm 45%, còn 10,99 triệu - Tặng quạt cây 7 cánh Coex CF-7124 trị giá 1,19 triệu đồng.

Sau mùa hè cao điểm, đây chính là thời điểm MediaMart tung ưu đãi khủng để “xả hàng kho” các mẫu tủ lạnh đời mới, giúp khách hàng dễ dàng sắm sửa với chi phí tiết kiệm tối đa. Hàng loạt model dung tích lớn, công nghệ Inverter hiện đại đang được giảm giá sâu cùng quà tặng hấp dẫn:

Tủ lạnh Toshiba Inverter 312L giảm 24%, chỉ còn 7,49 triệu, tặng kèm Ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000 đồng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 382L ưu đãi 29%, còn 12,99 triệu, tặng ngay Quạt cây 5 cánh Coex 7315A (điều khiển từ xa) trị giá 1,79 triệu.

Tủ lạnh SBS LG Inverter 519L giảm mạnh 33% chỉ còn 13,99 triệu, tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000 đồng.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515L giá sốc chỉ 15,99 triệu, giảm tới 19%.

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 354L COEX giảm kỷ lục 43%, còn 8,99 triệu, tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000 đồng hoặc hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 500.000 đồng.

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 322L COEX RT-4011GBB-BS ưu đãi 39%, chỉ 11,49 triệu, tặng kèm Quạt cây 7 cánh Coex CF-7124 trị giá 1,19 triệu hoặc thu cũ đổi mới đến 500.000 đồng.

Với mức giảm đến 43% cùng loạt quà tặng giá trị, chương trình “xả hàng hè” chính là cơ hội hiếm có để khách hàng nâng cấp tủ lạnh hiện đại cho gia đình với chi phí tiết kiệm chưa từng có.

Trong chương trình sale “Tổng lực giảm giá - Xả hàng hè”, MediaMart còn tung loạt ưu đãi cực sốc cho các mẫu điều hòa bán chạy, kèm quà tặng và miễn phí lắp đặt. Đây là cơ hội vàng để các gia đình sắm điều hòa giá rẻ, chuẩn bị trước cho những ngày oi nóng sắp tới, lại tiết kiệm được chi phí đáng kể.

Một số model nổi bật:

Điều hoà Sharp Inverter 9.000BTU giảm 34%, còn 7,49 triệu, tặng máy vắt cam Sharp, miễn phí ống đồng 5m + công lắp đặt.

Điều hoà LG Inverter 9.000BTU giảm 34%, chỉ 8,49 triệu, miễn phí ống đồng 5m + công lắp đặt.

Điều hoà Panasonic Inverter 9.040BTU giảm 13%, còn 11,99 triệu, tặng PMH 1 triệu + quạt cây Coex trị giá 1,79 triệu, miễn phí ống đồng + lắp đặt.

Điều hoà Casper Inverter 18.500BTU giảm 38%, chỉ 9,99 triệu.

Điều hoà Coex Inverter 9.000BTU giảm 29%, còn 6,29 triệu, miễn phí ống đồng 5m.

Điều hoà Coex Inverter 12.000BTU giảm 20%, còn 7,99 triệu, miễn phí ống đồng 5m, tặng công lắp + ổ cắm điện Roler trị giá 269.000 đồng.

Gia dụng giảm sâu - Biến căn bếp thành “trợ thủ” hoàn hảo

Xả hàng hè không chỉ là dịp săn deal tivi, tủ lạnh hay điều hòa, mà còn là cơ hội vàng để các bà nội trợ sắm sửa loạt gia dụng thông minh, tiện ích. Từ lò vi sóng, nồi cơm điện cho tới bình nóng lạnh, máy lọc nước - tất cả đều đang được MediaMart ưu đãi cực khủng, giúp việc bếp núc và chăm sóc gia đình dễ dàng - tiết kiệm - an toàn hơn bao giờ hết.

Các sản phẩm nổi bật:

Lò vi sóng 20L Electrolux giảm 42% còn 1,69 triệu

Lò vi sóng có nướng 23L Sharp giảm 35% chỉ 1,99 triệu

Nồi cơm điện cơ 1L Toshiba giảm 37% còn 499.000đ

Nồi cơm điện cơ 1,8L Cuckoo giảm 42% còn 1,59 triệu

Bình nóng lạnh Ariston 30L giảm 42%, còn 2,99 triệu, tặng công lắp đặt + dây cấp trị giá 250.000đ

Bình nóng lạnh Roler 15L giảm 50% còn 1,29 triệu

Máy lọc nước Kangaroo RO 9 cấp giảm 55%, chỉ 2,99 triệu, tặng công lắp đặt

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 9 cấp giảm 38%, còn 3,39 triệu, tặng công lắp đặt

Vừa túi tiền, vừa tiện ích - loạt gia dụng giảm sâu tại MediaMart chính là lựa chọn giúp mọi bà nội trợ nhẹ gánh việc nhà, an tâm chăm sóc cả gia đình.

Mùa tựu trường thêm trọn vẹn với laptop, smartphone giảm giá cực lớn

Trong đợt Tổng lực giảm giá - Xả hàng hè, MediaMart tung loạt laptop chính hãng với mức ưu đãi chưa từng có, giảm trực tiếp đến 50% cùng nhiều quà tặng thiết thực. Đây chính là thời điểm “vàng” để học sinh, sinh viên và dân văn phòng sắm ngay một chiếc laptop cấu hình mạnh, thiết kế hiện đại, phục vụ trọn vẹn học tập - công việc - giải trí.

Nổi bật trong đợt xả hàng này:

Laptop Acer Aspire Go AG15 Core i3 - 8GB - 512GB giảm 3,5 triệu giá chỉ 8,99 triệu - Tặng balo Acer

Laptop Asus Expertbook B màn hình 15.6 inch - Core i5 - Ram 16GB - SSD 512GB giảm 5 triệu đồng chỉ còn 12,99 triệu - Tặng túi đựng máy

Laptop HP Core i5 - Ram 16GB - 512GB giảm 6,5 triệu chỉ 14,99 triệu - Tặng Quạt cây Coex cao cấp và túi đựng máy

Laptop Dell Inspiron 3520 Core i5 - Ram 16GB - 512GB SSD giảm 3,7 triệu chỉ 15,29 triệu - Tặng túi đựng máy

Không chỉ laptop, loạt smartphone đình đám cũng đang được MediaMart giảm giá cực sâu, kèm quà tặng và ưu đãi trả góp siêu dễ. Đây chính là thời điểm “vàng” để bạn nâng cấp chiếc điện thoại yêu thích với chi phí tiết kiệm nhất:

iPhone 13 128GB Black giảm 23%, còn 11,59 triệu - Trả góp 0% Home Credit 6 tháng, giảm 50% gói bảo hành mở rộng, hỗ trợ trả góp thẻ tín dụng 0% đến 6 tháng.

iPhone 16 Pro Max 256GB giảm 14%, chỉ còn 29,99 triệu - Ưu đãi trả góp 0% Home Credit 6 tháng + Giảm 50% gói bảo hành mở rộng.

OPPO A5i 4+128GB giảm 8%, còn 3,69 triệu - Tặng bộ quà trị giá 200K (Ổ cắm điện Roler/Sạc dự phòng Remax/USB 64GB/Bộ chổi lau nhà Vinamop).

OPPO A5i Pro 8+128GB giảm 8%, còn 5,49 triệu - Tặng quà trị giá 450K (Tai nghe Bluetooth Wopow hoặc Đèn bàn Điện Quang).

OPPO A3 8+256GB giảm 14%, chỉ còn 5,99 triệu - Tặng quà trị giá 450K (Tai nghe Bluetooth Wopow hoặc Đèn bàn Điện Quang).

Samsung Galaxy A06 4G 128GB giảm 14%, nay chỉ còn 2,99 triệu - Tặng bộ quà trị giá 800K (Ổ cắm điện Roler RES-1004.3 + Củ sạc Samsung 25W trị giá 550K), hỗ trợ trả góp 0 đồng- lãi suất 0%.

Đừng để chiếc laptop hay smartphone của bạn “đơn độc” khi có cả một thế giới phụ kiện thông minh đang chờ nâng tầm trải nghiệm. Dịp Xả hàng hè này, MediaMart giới thiệu hàng loạt phụ kiện tiện ích với ưu đãi đặc biệt, giúp việc học tập, giải trí hay làm việc đều trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn:

Camera Wifi Ezviz CS-H6C Pro 3MP giảm 31%, chỉ còn 450.000 đồng

Loa máy tính Fenda A-110 2.1 giảm còn 690.000 đồng - kèm ưu đãi giảm 30% giá USB các loại khi mua cùng loa;

Bộ phát Wifi chuẩn N TP Link TL-WR841N 300Mbps giảm 30%, chỉ 299.000 đồng

Tai nghe bluetooth WK TWS V02 (2 tai nghe) giảm 42%, giá chỉ 350.000 đồng

Củ sạc nhanh Samsung Type C PD 25W (trắng) giảm 49%, nay chỉ 299.000 đồng Loa bluetooth WK D20 3W giảm 50%, giá cực sốc 199.000 đồng.

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ nhất mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc từ ngày 4/9 đến hết ngày 30/9 trong chương trình “Tổng lực giảm giá - Xả hàng hè”.