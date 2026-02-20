MediaMart khai xuân rộn ràng: 'Lì xì Lộc Phát – Đại Cát cả năm'

(VTC News) -

Trong không khí rộn ràng khai xuân Bính Ngọ 2026, với mong muốn mang lộc may đến mọi nhà và “hâm nóng” nhu cầu mua sắm đầu năm, Siêu thị điện máy MediaMart chính thức khởi động chương trình “Lì Xì Lộc Phát – Đại Cát Cả Năm”.

Từ 20/2 đến 27/3, hàng nghìn sản phẩm từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng đến laptop đồng loạt ưu đãi giảm đến 50%, tặng kèm theo nhiều phần quà lì xì hấp dẫn để khách hàng vừa sắm sửa, vừa rước lộc đầu năm.

Đây là dịp khách hàng “nâng cấp đủ bộ”, nhà cửa tiện nghi hơn, sinh hoạt thêm gọn gàng và cũng là cách mang cảm giác đầy đủ – sung túc cho cả năm. Từ nâng cấp góc giải trí, hoàn thiện căn bếp đến thay mới những thiết bị dùng hằng ngày, khách hàng có thể lựa chọn loạt sản phẩm đang có giá rất đáng chốt như: Smart TV 4K 50 inch giảm 42% còn 7,49 triệu;

Tủ lạnh Toshiba Inverter 312 Lít dành cho gia đình giá cực rẻ chỉ 7,29 triệu; Máy giặt lồng đứng Coex 8,5 kg giảm 39% giá sau lì xì 3,99 triệu; Bếp điện từ Roler chỉ 790.000đ; Lẩu điện đa năng Coex giảm 42% giá cực sốc 459.000đ;...

Bên cạnh đó, khách hàng còn được lì xì đầu năm với vô vàn các ưu đãi khác như: Tặng quà đến 3 triệu, lì xì phiếu mua hàng từ 200.000đ đến 2 triệu đồng; Trả trước 0đ với lãi suất 0%.

Khai xuân đắc lộc, MediaMart nhanh chóng “lên kệ” đồng loạt nhiều dòng tivi mới với mẫu mã phong phú, trưng bày đầy đủ để khách hàng dễ xem, dễ so sánh và chọn đúng nhu cầu. Đáng chú ý, chỉ với khoảng 10 triệu đồng, khách đã có thể sở hữu QLED TV AI Smart 4K 55 inch với công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại, cho trải nghiệm sống động, phù hợp nhiều không gian và phong cách nội thất trong gia đình.

Các mẫu tivi đang đồng loạt ưu đãi lớn đón lộc đầu năm, giá giảm mạnh, lì xì hời phải kể đến: TV LED Smart 43 inch Coex 43UT7002X giảm 39%, lì xì 500.000đ giá sau trừ chỉ 5,49 triệu;

Smart TV 4K 55 inch Samsung 55U8500F giá khuyến mại 10,99 triệu tặng lì xì đến 800.000đ; Google Tivi LED Sony 4K 55 inch K-55S30 lì xì 600.000đ giá sau trừ 15,39 triệu; Smart TV 4K 75 inch LG 75UA8450PSA giảm 45%, lì xì 800.000đ giá siêu ưu đãi sau Tết 18,19 triệu…

Bên cạnh tivi, tủ lạnh và máy giặt cũng là sự lựa chọn đáng cân nhắc để trang hoàng, nâng cấp tiện ích cho gia đình nhân dịp năm mới.

Tại MediaMart, loạt tủ lạnh từ nhiều thương hiệu đang được trưng bày phong phú và ưu đãi mạnh, dung tích đa dạng từ nhỏ gọn đến lớn, phù hợp nhu cầu của mọi gia đình như: Tủ lạnh Coex Inverter 267 Lít có lấy nước ngoài giảm 26% giá sốc 6,99 triệu tặng lì xì 500.000đ; Tủ lạnh Samsung Inverter 305 Lít có ngăn đông mềm giảm 28% giá chỉ còn 8,79 triệu tặng quà 349.000đ;

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đá dưới LG 335 Lít giảm 39% còn 10,29 triệu, tặng bếp nướng 799.000đ; Tủ lạnh side by side Coex 442 Lít giảm 40%, lì xì 1 triệu giá sau trừ còn 10,99 triệu; Tủ lạnh 4 cửa Aqua Inverter 328 Lít Multi Door giảm chỉ còn 14,99 triệu cũng tặng bếp nướng; Tủ lạnh 4 cửa Hitachi Inverter 540 Lít giảm 35% còn 21,99 triệu tặng lò vi sóng trị giá 2,49 triệu….

Loạt máy giặt đang được ưu đãi chạm đáy dịp đầu năm, mức giá “lấy hên” để khách hàng dễ dàng chốt mua: Máy giặt lồng ngang 10,5 kg Coex giảm 50% lì xì 500.000đ, giá sau trừ còn 6,99 triệu; Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 9 kg giảm 39% lì xì 1 triệu giá sau trừ còn 8,49 triệu; Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10 kg giảm 33% giá cực sốc 9,99 triệu…

Xuân sang là lúc gia đình quây quần, sum tụ, bạn bè gặp gỡ đầu năm, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, nên thiết bị gia dụng luôn là nhóm sản phẩm được nhiều gia đình ưu tiên sắm sửa. Nhân dịp khai lộc đầu xuân, MediaMart tung loạt ưu đãi hấp dẫn cho nhiều mặt hàng gia dụng, với mức giá “dễ chốt” và khó tìm lựa chọn cạnh tranh hơn.

Cụ thể: Nồi chiên không dầu 6,5 Lít Roler, nồi cơm điện tử 1,8 lít Sharp, nồi áp suất đa năng Coex đồng giảm giá cực sốc chỉ còn 1,19 triệu; Lò vi sóng có nướng Roler giảm 900.000đ còn 1,79 triệu ; Máy hút bụi Roler giảm 1,3 triệu còn 2,39 triệu tặng thêm máy sấy tóc; bếp nướng điện Kangaroo giảm 29% còn 699.000đ; Bếp từ đôi 2 vùng nấu Roler giảm 26% giá chỉ 3,69 triệu…

Theo dự báo, thời tiết còn rét trong thời gian tới, vì vậy MediaMart cũng đồng loạt ưu đãi nhiều dòng máy sưởi để khách hàng dễ chọn mua đầu năm với mức giá tốt: Bình nóng lạnh 15 Lít Roler giảm 42% giá siêu sốc 1,49 triệu; Bình nóng lạnh 15 Lít Ariston giảm còn 1,79 triệu…

Sau Tết, khi việc học và công việc quay lại guồng, nhiều người cũng tranh thủ “lên đời” laptop để khởi động năm mới thật mượt: học sinh – sinh viên cần máy chạy ổn cho kỳ học mới, dân văn phòng muốn gọn nhẹ – pin tốt để làm việc hiệu quả, lại thêm tâm lý sắm đồ “xịn” sau mùa thưởng Tết rủng rỉnh.

Bởi vậy, laptop đang là nhóm sản phẩm dự báo sẽ được săn đón mạnh dịp đầu năm, và tại MediaMart, loạt mẫu đáng cân nhắc đang được ưu đãi sâu:

Lì xì lộc phát, Laptop Acer Core i3, Ram 8GB, bộ nhớ trong SSD 256GB giảm còn 10,69 triệu lì xì thêm 300.000đ; Laptop Asus Ryzen 5, Ram 16GB/SSD 512GB giảm 24% chỉ còn 12,99 triệu lì xì 200.000đ; Laptop Dell Ryxen 5, Ram 16GB/SSD 512GB giảm còn 15,69 triệu lì xì 300.000đ…

Không chỉ laptop, nhiều mẫu điện thoại cũng đang được áp dụng mức ưu đãi rất hấp dẫn: iPhone 17 Promax 256G giảm 1,5 triệu lì xì 300.000đ giá chỉ còn 37,49 triệu; Samsung galaxy A17 8G 128Gb giảm 500.000đ, lì xì thêm 300.000đ giá tốt 4,99 triệu;

Oppo A5i giảm 4G 128Gb giảm 600.000đ giá siêu sốc 3,39 triệu…. Ngoài ra, khách hàng mua Aipord 3 pro, Apple watch series 11, Apple watch SE3 giảm thêm 200.000đ, tặng voucher 1 triệu; mua củ sạc Samsung các loại giá chỉ 299.000đ, tặng phiếu mua hàng 100.000đ…

Phụ kiện cũng ghi nhận mức giảm giá sau Tết cực mạnh lên tới 49%. Sắm loa kéo, soundbar giá rẻ, tặng thêm quà: Loa kéo xách tay Acnos CS25D300 giảm 50% giá chỉ 2,49 triệu, tặng thêm suất giao hàng 150.000đ; Loa kéo di động Best Ultra V1 giảm 29% giá Tết quá rẻ 4.99 triệu; pin dự phòng Energizer giảm 43% giá siêu sốc 279.000đ; camera imou wifi giảm 35% giá siêu sốc 450.000đ…

“Lì xì Lộc Phát – Đại Cát Cả Năm” được triển khai đồng loạt tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart trên cả nước và các kênh mua sắm trực tuyến mediamart.vn và thegioidienmay.com Để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn, khách hàng có thể ghé trực tiếp các siêu thị MediaMart hoặc liên hệ Hotline 1900 6788 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.