MediaMart giảm đến 50% toàn hệ thống – đánh sập giá sàn, giá siêu hời dịp 11/11

(VTC News) -

Với mức ưu đãi lên tới 50%, cùng nhiều chính sách hấp dẫn như trả góp 0%, miễn phí giao hàng toàn quốc, và giảm thêm khi thanh toán qua VNPay, chương trình được xem là cơ hội vàng để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị cho gia đình trong mùa mua sắm cuối năm.

Tivi giảm đến 50%, sắm ngay trải nghiệm 4K siêu sắc nét.

Khi nhu cầu giải trí tại nhà tăng mạnh dịp cuối năm, những chiếc Smart TV độ phân giải 4K trở thành lựa chọn lý tưởng để nâng tầm trải nghiệm hình ảnh và âm thanh. Trong chương trình 11.11, MediaMart mang ưu đãi đến 50% cho hàng loạt mẫu TV màn hình lớn từ Samsung, LG, TCL, Coex…

MediaMart mang đến loạt ưu đãi nổi bật:

TV GOOGLE 4K HDR 55" TCL 55P638 giảm 50%, giá yêu thương chỉ 6.990.000 đồng (giá niêm yết 13.980.000 đồng).

TV LED Smart NanoCell 50 inch LG 50NANO81TSA giảm 50%, giá sốc 9.990.000 đồng (giá niêm yết 19.980.000 đồng).

TV SMART 4K QLED 55'' Samsung QA55Q60DAKXXV giảm 45%, ưu đãi còn 10.990.000 đồng (giá niêm yết 19.900.000 đồng).

TV LED SMART 43" COEX 43FH6000HK giảm 44%, mức giá hấp dẫn 4.999.000 đồng (giá niêm yết 8.990.000 đồng).

TV LED SMART 4K 43" SAMSUNG UA43DU7000KXXV giảm 26%, giá ưu đãi 6.990.000 đồng (giá niêm yết 9.490.000 đồng).

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UA7350PSB ThinQ AI giảm 9%, giá ưu đãi 11.290.000 đồng (giá niêm yết 12.400.000 đồng).

TV SMART 4K QLED 65'' Samsung QA65Q60DAKXXV giảm 42%, giá ưu đãi 13.990.000 đồng (giá niêm yết 23.990.000 đồng).

Tất cả đều hỗ trợ trả góp 0% và giao hàng trong 2 giờ, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu công nghệ giải trí hiện đại ngay tại nhà.

Máy giặt, máy sấy và tủ lạnh giảm sâu, giá cực ưu đãi – trả góp 0%

Thời tiết chuyển lạnh, quần áo dày hơn, nhu cầu giặt giũ tăng cao. Những chiếc máy giặt sấy Inverter giúp quần áo luôn sạch thơm, khô nhanh mà vẫn tiết kiệm điện. Dịp 11.11 là lúc “rinh” ngay thiết bị tiện lợi, giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Một số sản phẩm đáng chú ý:

Máy giặt lồng ngang Aqua Inverter 8.5Kg AQD-A852J.BK giảm 18%, mức giá hấp dẫn 5.890.000 đồng (giá niêm yết 7.190.000 đồng).

Máy giặt Panasonic 9Kg NA-F90A9DRV giảm 21%, giá yêu thương chỉ 6.490.000 đồng (giá niêm yết 8.190.000 đồng).

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10Kg FV1410S4W1 giảm 45%, giá ưu đãi 7.790.000 đồng (giá niêm yết 14.290.000 đồng).

Máy sấy quần áo thông hơi COEX 7.2Kg CD-70AVW giảm 46%, giá ưu đãi 4.290.000 đồng (giá niêm yết 7.900.000 đồng).

Máy giặt lồng ngang Inverter 8.5Kg COEX FW-85CW1409IGB-11 giảm 37%, giá ưu đãi 4.999.000 đồng (giá niêm yết 7.990.000 đồng).

Vào mùa đông, việc dự trữ thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Một chiếc tủ lạnh Inverter dung tích lớn, làm lạnh nhanh trở thành “trợ thủ” không thể thiếu, giúp gia đình luôn có thực phẩm tươi ngon, an toàn và căn bếp luôn đầy đủ. Siêu sale 11.11 này, cơ hội sở hữu tủ lạnh cao cấp với mức giá ưu đãi đang chờ bạn.

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 196L COEX RT-4003BS giảm 28%, giá chỉ còn 4.999.000 đồng (giá niêm yết 6.990.000 đồng).

Tủ lạnh 4 cửa Inverter 362L COEX RM-4007MGB (mặt gương) giảm 43%, giá sốc 11.999.000 đồng (giá niêm yết 20.900.000 đồng).

Tủ lạnh LG Inverter 474L Multi Door 4 cửa LFB47BLG giảm 41%, giá ưu đãi 15.990.000 đồng (giá niêm yết 26.990.000 đồng).

Tủ lạnh Samsung Inverter 236L RT22M4032BU/SV giảm 27%, giá ưu đãi 6.690.000 đồng (giá niêm yết 9.190.000 đồng).

Tủ lạnh Aqua Inverter 189L AQR-T220FA(FB) giảm 11%, giá ưu đãi 4.890.000 đồng (giá niêm yết 5.490.000 đồng)

Các sản phẩm đều áp dụng trả góp 0%, lỗi 1 đổi 1, giúp người dùng an tâm nâng cấp thiết bị thiết yếu trong mùa mua sắm lớn nhất năm.

Đại hạ giá đồ gia dụng – Mang hơi ấm và tiện nghi đến căn bếp mùa đông

Những ngày lạnh đầu đông, nhu cầu sử dụng các thiết bị giữ ấm và chăm sóc gia đình tăng cao. Nắm bắt xu hướng này, MediaMart triển khai chương trình ưu đãi lớn cho loạt sản phẩm gia dụng nhỏ gọn, tiện lợi, giúp người tiêu dùng dễ dàng nâng cấp tiện nghi với chi phí hợp lý. Các mặt hàng như quạt sưởi, đèn sưởi, bình nóng lạnh, … đang có mức giá giảm sâu, bạn có thể cân nhắc những deal hot như:

Bình nóng lạnh Ariston 20L SL2 20 RS 2.5FE MT giảm 30%, mức giá hấp dẫn 2.990.000 đồng (giá niêm yết 4.250.000 đồng). Tặng kèm cây lắp đặt và dây cấp nước trị giá 250.000 đồng.

Máy lọc nước nóng nguội lạnh Kangaroo Hydrogen 10 cấp KG100HK giảm 50%, giá ưu đãi 4.990.000 đồng (giá niêm yết 9.909.000 đồng). Tặng kèm cây lắp đặt tiện dụng.

Bình nóng lạnh Sơn Hà 30L Smart SH30VSM giảm 31%, giá ưu đãi 1.990.000 đồng (giá niêm yết 2.890.000 đồng). Tặng kèm cây lắp đặt và dây cấp nước trị giá 250.000 đồng.

Đèn sưởi nhà tắm 2 bóng Roler RL-2112 giảm 49%, giá ưu đãi 349.000 đồng (giá niêm yết 690.000 đồng).

Máy rửa bát để bàn 6 bộ Roler RDW-5515.1-BW giảm 47%, giá ưu đãi 4.999.000 đồng (giá niêm yết 9.500.000 đồng).

Máy sấy tóc Roler RHD-1110B (màu trắng) giảm 50%, giá ưu đãi 249.000 đồng (giá niêm yết 498.000 đồng).

Xu hướng nấu ăn tại nhà đang tạo ra làn sóng tiêu dùng mới, khi người dân ưu tiên lựa chọn thực phẩm sạch, thiết bị nhà bếp thông minh và dụng cụ nấu nướng chất lượng cao nhằm nâng cao trải nghiệm bữa ăn gia đình.

MediaMart giảm đến 50% cho hàng loạt thiết bị nấu nướng và gia dụng:

Nồi cơm điện cơ 1L Cuckoo CR-0661-Xanh giảm 46%, giá sốc 1.399.000 đồng (giá niêm yết 2.570.000 đồng).

Bếp từ cảm ứng Sunhouse SHD6802 (kèm nồi lẩu) giảm 47%, ưu đãi còn 699.000 đồng (giá niêm yết 1.310.000 đồng).

Bếp từ đôi Inverter Kangaroo 4400W KGIC50D3C giảm 38%, giá ưu đãi 3.490.000 đồng (giá niêm yết 5.590.000 đồng).

Bếp nướng điện COEX CEG-2124 giảm 50%, giá ưu đãi 399.000 đồng (giá niêm yết 798.000 đồng).

Lò vi sóng cơ 20L Roler RM-3213 giảm 50%, giá ưu đãi 949.000 đồng (giá niêm yết 1.898.000 đồng).

Những thiết bị này giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu không gian và mang lại trải nghiệm nấu ăn tiện lợi hơn cho người nội trợ hiện đại.

Laptop & điện thoại giảm sâu – chớp ngay deal công nghệ cực hời!

Cuối năm là thời điểm nhu cầu học tập, làm việc và giải trí tăng cao. Nắm bắt xu hướng đó, MediaMart triển khai loạt deal công nghệ cực hời, áp dụng cho laptop và điện thoại chính hãng. Các sản phẩm nổi bật đều được giảm giá sâu, kèm nhiều quà tặng hấp dẫn, giúp người tiêu dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị phục vụ công việc, học tập và tận hưởng trọn vẹn mùa lễ hội công nghệ cuối năm.

Laptop ASUS ExpertBook P1503CVA-S71707W – màn hình 15.6” FHD, RAM 16GB, SSD 512GB, CPU i5-13420H, Windows 11, tặng chuột không dây – giảm 24%, còn 13.990.000 đồng (giá niêm yết 18.490.000 đồng)

Laptop Acer Aspire Lite 14 Gen2 AL14-52M-32KV – màn hình 14” FHD, RAM 8GB, SSD 256GB, CPU i3-1305U, Windows 11 – giảm 17%, còn 8.990.000 đồng (giá niêm yết 10.790.000 đồng)

iPhone 16 Pro Max 256GB – màn hình 6.7”, RAM 6GB, bộ nhớ 256GB, iOS – giảm 15%, còn 29.611.000 đồng (giá niêm yết 34.990.000 đồng)

iPhone 13 128GB – màn hình 6.1”, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, iOS – giảm 23%, còn 11.490.000 đồng (giá niêm yết 14.900.000 đồng)

Samsung A16 128GB – màn hình 6.5”, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, Android – giảm 33%, còn 3.990.000 đồng (giá niêm yết 5.990.000 đồng), tặng củ sạc 25W trị giá 550.000 đồng

Khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa thiết bị phù hợp cho học tập, làm việc hay giải trí, với chính sách trả góp 0% và bảo hành chính hãng toàn quốc.

Phụ kiện công nghệ giảm sâu – nâng cấp tiện ích, tối ưu trải nghiệm

Song song với các sản phẩm điện máy, MediaMart mang đến ưu đãi hấp dẫn cho nhóm phụ kiện công nghệ – với mức giá chỉ từ 111.000 vnd những “trợ thủ nhỏ” giúp người dùng làm việc, học tập và giải trí hiệu quả hơn.

USB Kingston DataTraveler Exodia DTX USB 3.2 64GB giảm 44%, còn 111.000đ.

Camera wifi iMou Ranger 2C TA32CP (3MP, đàm thoại, quay quét) giảm 40%, còn 411.000đ, yêu cầu mua kèm thẻ nhớ 64GB hoặc 128GB giảm thêm 50%.

Sạc dự phòng Remax RPP-622 sạc nhanh 20W, ba cổng ra (2 USB + 1 Type-C) giảm 50%, còn 199.000đ.

Loa Bluetooth Fenda F380X/2.1 có điều khiển giảm 32%, còn 1.111.000đ, tặng thêm ưu đãi giảm 30% giá USB khi mua cùng.

Không chỉ dừng lại ở mức giá giảm đến 50%, chương trình còn mang đến chính sách hậu mãi minh bạch, đảm bảo sản phẩm chính hãng, bảo hành 1 đổi 1 trong 90 ngày tùy dòng sản phẩm, giao hàng toàn quốc trong 2 giờ và trả góp 0% lãi suất.

Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến tại mediamart.vn, gọi hotline 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị MediaMart trên toàn quốc từ ngày 9 đến hết ngày 12/11/2025 trong chương trình “11.11 SIÊU SALE RẺ VÔ ĐỊCH”.