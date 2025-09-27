MediaMart 8 năm liên tiếp đạt Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ

(VTC News) -

Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart vừa tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2025 – nhóm Điện máy, điện lạnh, thiết bị số, theo xếp hạng mới nhất từ Vietnam Report. Đây là năm thứ 8 liên tiếp thương hiệu góp mặt trong bảng xếp hạng này, và đặc biệt ghi nhận thăng hạng so với năm 2024.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ có nhiều biến động, việc tiếp tục được ghi nhận và thăng hạng là kết quả của chiến lược thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bền vững và nỗ lực không ngừng vì trải nghiệm khách hàng.

8 năm liên tiếp được vinh danh Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ do Vietnam Report công bố được đánh giá theo ba tiêu chí chính: Năng lực tài chính, Uy tín truyền thông (Media Coding), Khảo sát chuyên sâu với người tiêu dùng, chuyên gia và đối tác trong ngành.

MediaMart tiếp tục được xướng tên trong năm 2025, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp giữ vững vị trí trong Top 10, khẳng định sự ổn định và độ tin cậy của thương hiệu trên thị trường điện máy – một trong những phân khúc cạnh tranh gay gắt nhất của ngành bán lẻ.

Tối ưu hiệu quả vận hành, gia tăng trải nghiệm người dùng

Thay vì mở rộng điểm bán như các năm trước, năm 2025, MediaMart tập trung vào việc tối ưu hóa hệ thống hơn 350 siêu thị hiện có, nâng cao hiệu suất hoạt động và đồng bộ trải nghiệm dịch vụ trên toàn hệ thống.

Các chương trình ưu đãi được thiết kế linh hoạt, sát nhu cầu thực tế, đi kèm các chính sách quen thuộc như trả góp 0%, miễn phí giao – lắp đặt, và hậu mãi minh bạch. Công ty đồng thời đẩy mạnh việc tinh gọn quy trình bán hàng, đầu tư vào đào tạo nhân sự, nhằm đảm bảo mỗi điểm bán đều mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện, đáng tin cậy và nhất quán.

Với mạng lưới hơn 350 siêu thị trên toàn quốc, MediaMart kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến giá trị thực cho người tiêu dùng. Các chính sách bán hàng được điều chỉnh linh hoạt theo mùa vụ và sát với nhu cầu thị trường, đảm bảo tối đa quyền lợi thiết thực cho khách hàng.

Song song với việc tối ưu vận hành, MediaMart xem phát triển con người là ưu tiên hàng đầu. Công ty thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hơn 3.000 nhân sự – không chỉ vững chuyên môn, mà còn trở thành những “đại sứ thương hiệu”, mang đến trải nghiệm đồng nhất, tận tâm và luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm.

Tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm mua sắm đa kênh

Trong kỷ nguyên số, công nghệ không còn là xu hướng mà đã trở thành xương sống của mọi hoạt động bán lẻ. Nhận thức rõ điều đó, MediaMart đã liên tục đầu tư và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả vận hành nội bộ lẫn trải nghiệm người dùng, nhằm tăng cường kết nối với khách hàng và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Hiện tại, MediaMart sở hữu hệ thống bán hàng đa nền tảng gồm website thương mại điện tử, fanpage chính thức, các sàn TMĐT lớn như Shopee, TikTok Shop…. Việc mở rộng các “điểm chạm số” không chỉ giúp thương hiệu tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn mà còn tạo ra trải nghiệm mua sắm liền mạch, thuận tiện từ online đến offline.

Khảo sát của Vietnam Report chỉ ra, mạng xã hội là nguồn thông tin ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định lựa chọn nơi mua hàng của người tiêu dùng, đặc biệt đối với ngành hàng điện máy. MediaMart đã nhanh chóng thích ứng với xu hướng này thông qua các hoạt động livestream bán hàng, tư vấn trực tuyến, review sản phẩm thực tế, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin, săn ưu đãi và thanh toán trực tuyến chỉ trong vài thao tác.

Mua sắm thả ga cùng hàng loạt ưu đãi lớn cuối năm

Cuối năm là thời điểm vàng của mua sắm, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ như 20/10, 20/11, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Bắt đầu từ tháng 10, MediaMart đã triển khai chuỗi chương trình ưu đãi quy mô lớn trên toàn quốc, với giảm giá đến 50% cho các sản phẩm chủ lực: Tivi, tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, đồ gia dụng,... kèm theo hàng loạt quà tặng và quyền lợi hấp dẫn.

Để đảm bảo nguồn cung dịp cao điểm, MediaMart đã chủ động làm việc với các hãng, nhà cung cấp, phân phối từ đầu quý IV/2025 để đàm phán giá, chính sách quà tặng và bảo hành, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính hãng với ngân sách tối ưu nhất.

Song song đó, MediaMart cũng đã chuẩn bị kỹ càng về vận hành, từ bán hàng, thu ngân, vận chuyển đến lắp đặt và kỹ thuật – sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7 trong mùa cao điểm lễ Tết.

Với cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng với mức giá tốt cùng các chính sách ưu việt, MediaMart đã tạo dựng được lòng tin vững chắc từ khách hàng, giữ vững uy tín thương hiệu và duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn.

8 năm liên tiếp góp mặt trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ không chỉ là một danh hiệu, mà là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng vì trải nghiệm người tiêu dùng, vì sự phát triển bền vững của thị trường bán lẻ điện máy tại Việt Nam.