MediaMart 3/3 siêu sale gấp bội - đổi rác lấy tiền giảm đến 50%

Bước sang tháng 3, nhu cầu mua sắm các mặt hàng điện máy, điện tử và gia dụng có xu hướng tăng mạnh, nhất là trong giai đoạn thời tiết nồm ẩm kéo dài. Đáp ứng nhu cầu đó, từ ngày 1/3-3/3/2026, MediaMart triển khai chương trình “3/3 Siêu sale gấp bội - Đổi rác lấy tiền”, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng dịp đầu tháng 3.

Trong khuôn khổ chương trình “3/3 Siêu sale gấp bội”, MediaMart tung ra loạt ưu đãi giá sốc đồng giá 33K, 333K và 3.333K, áp dụng cho đa dạng ngành hàng điện máy, công nghệ và gia dụng. Nổi bật có thể kể đến các sản phẩm phụ kiện như củ sạc/cáp và chuột quang không dây đồng giá 33K; nồi cơm điện Sharp 1.8 lít và bếp gas dương Goldsun đồng giá 333K; trong khi nhóm điện tử, điện lạnh ghi nhận nhiều ưu đãi mạnh với Android TV Coex 32 inch và máy hút ẩm Kosmen 12 lít cùng mức giá sốc 3.333K… cùng nhiều sản phẩm ưu đãi sốc khác.

Smart TV ưu đãi lớn, giá tốt hơn bao giờ hết

Ở nhóm TV, MediaMart triển khai nhiều ưu đãi đáng chú ý cả phân khúc phổ thông lẫn trung cao cấp. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm giá tốt như LG UHD AI 4K 43 inch 43UA7350PSB giá 7.333.000đ, Android TV Coex 4K UHD 50 inch 50UT7002X giảm 38% giá cực rẻ 7.990.000đ, tặng Máy sấy tóc Roler, Lẩu điện đa năng 5 lít Coex, Đổi cũ lấy mới - Đổi rác lấy tiền giảm thêm 200.000đ; Samsung Crystal UHD 4K 55 inch 55U8500 giá 10.330.000đ, hay Samsung Crystal UHD 4K 65 inch 65U8500 giá 12.990.000đ.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu TV màn hình lớn, công nghệ cao cũng được áp dụng ưu đãi hấp dẫn như QLED Tivi 4K 55 inch Coex 55QA9002XG Google TV giá 11.990.000đ, LG Smart TV QNED AI 4K 55 inch 55QNED70ASA giá 12.990.000đ, Google TV 4K 70inch Coex 70UT7000X giảm 42% còn 13.990.000đ, tặng Bình siêu tốc 1.8L Coex, Máy sấy tóc Roler, Lẩu điện đa năng 5 lít Coex, Đổi cũ lấy mới - Đổi rác lấy tiền giảm thêm 300.000đ; QLED Tivi 4K 65 inch Samsung QA65Q6FAA Smart TV giá 14.390.000đ; Sony 4K 65 inch Google TV KD-65X75K giá 14.990.000đ, đi kèm quà tặng giá trị, mang đến thêm lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng trong đợt mua sắm 3/3 này.

Máy giặt, tủ lạnh giảm đậm sâu, tặng phiếu mua hàng tới 10 triệu đồng

Chương trình “3/3 Siêu Sale Gấp Bội” tại MediaMart mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho cả máy giặt và tủ lạnh. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm còn được tặng kèm phiếu mua hàng hoặc combo quà tặng giá trị, có mẫu tặng quà lên tới 2,49 triệu đồng.

Nổi bật có máy giặt lồng đứng Coex 8.5kg giá 3.833.000đ, máy giặt AI DD Inverter Coex 10.5kg giá 7.490.000đ, máy giặt AI DD Inverter LG 10kg giá 9.990.000đ, Toshiba Inverter 9.5kg giá 7.990.000đ, Electrolux Inverter 9kg giá 8.990.000đ.

Ở ngành hàng tủ lạnh, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn như Coex Inverter 181 lít giá 4.333.000đ, Coex Inverter 4 cửa 362 lít giá 11.990.000đ, Hitachi Inverter4 cửa 466 lít giá 19.990.000đ, LG side by side Inverter 519 lít giá 13.990.000đ hay Samsung Inverter Side by Side 583 lít giá 15.490.000đ.

Gia dụng chất lượng cao, chi phí thấp

Cũng trong dịp 3/3 năm nay, MediaMart ưu đãi gia dụng đậm sâu với nhiều sản phẩm thiết thực cho gia đình, từ nồi chiên không dầu, lò vi sóng, nồi cơm điện đến máy hút mùi, máy lọc nước và robot hút bụi. Nhiều mặt hàng được đưa về mức giá dễ tiếp cận như nồi chiên không dầu điện tử Kangaroo KG55AF1A 5.2 lít giá 990.000đ; lò vi sóng Roler RM-3133W 20 lít, nồi cơm điện tử Sharp KS-COM193EV-BK 1,8 lít đồng giá 1.333.000đ; máy hút mùi kính cong Chef’s EH-R506E7G 70cm giá 2.333.000đ; máy lọc nước Sunhouse 8 cấp SHA8879K giá 2.990.000đ; robot hút bụi thông minh Ecovacs N30 Pro Omni giá 9.790.000đ.

Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm gia dụng phổ thông cũng được áp dụng giá bán hấp dẫn như nồi cơm điện cơ Goldsun GRC5001/ARC-G18CT 1,8 lít giá chỉ 399.000đ; nồi cơm điện cơ Cuckoo CR-1021/RDVNCV 1,8 lít giá 1.790.000đ góp phần gia tăng lựa chọn cho người tiêu dùng trong dịp mua sắm đầu tháng 3.

Cơ hội lên đời laptop, điện thoại với mức giá dễ chịu

Nhân sự kiện khuyến mại “3/3 Siêu sale gấp bội”, MediaMart tập trung ưu đãi cho ngành hàng laptop và điện thoại với nhiều sản phẩm nổi bật thuộc các thương hiệu được người tiêu dùng quan tâm quanh năm. Từ laptop Acer, Lenovo, Asus đến điện thoại iPhone, Samsung, OPPO, nhiều mẫu máy ở đa dạng phân khúc đều được áp dụng mức giá hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và nâng cấp thiết bị trong mùa mua sắm đầu tháng 3.

Cụ thể: Laptop HP Pavilion 15-eg3099TU 8C5M0PA màn hình 15,6 inch, RAM 8GB, SSD 256GB, sử dụng Intel Core i3-1315U, giá ưu đãi 11.290.000đ; Acer Aspire A514-56P-55K5 màn hình 14 inch, RAM 16GB LPDDR5, SSD 512GB, Intel Core i5-1335U, giá giảm còn 13.990.000đ; OPPO A5i 4GB - 128GB, màn hình 6,67 inch giá 3.333.000đ; Samsung Galaxy A07 5G - 128GB, màn hình 6,7 inch giá 4.330.000đ; iPhone 13 128GB giá ưu đãi 12.130.000đ...

Không chỉ có vậy, khách hàng còn được tặng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như: Trả góp 0% qua thẻ tín dụng, ưu đãi mua củ sạc Apple 20W chính hãng chỉ 399.000đ khi mua iPhone; Trả góp 0% qua công ty tài chính, tặng củ sạc Samsung 25W chính hãng khi mua điện thoại Samsung.

Ngoài các sản phẩm trên, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm thiết yếu như củ sạc, cáp sạc Wopow ở mức 33K; bộ bàn phím, chuột Logitech MK200, camera TP-Link Tapo C200 hay chuột Logitech M331 ở mức 333K. Bên cạnh đó, nhóm loa và âm thanh di động cũng ghi nhận nhiều ưu đãi đáng chú ý, phục vụ tốt nhu cầu giải trí tại gia.

Không dừng lại ở lợi thế hàng chính hãng và giá bán cạnh tranh, MediaMart tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm mua sắm bằng loạt dịch vụ đi kèm thiết thực. Trong dịp này, khách hàng không chỉ được tiếp cận nhiều ưu đãi hấp dẫn mà còn hưởng các chính sách hỗ trợ như miễn phí vận chuyển, trả góp 0% lãi suất và bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc đến hết ngày 3/3 trong chương trình “3/3 Siêu sale gấp bội - Đổi rác lấy tiền”.