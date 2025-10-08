MB: Ngân hàng đã ngăn chặn được hàng trăm tỷ đồng có dấu hiệu bị lừa đảo nhờ AI

(VTC News) -

Chia sẻ tại Hội thảo Cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2025, lãnh đạo Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết quá trình ứng dụng AI và công nghệ số đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua.

Nhân viên MB hướng dẫn khách hàng giao dịch trên App MBBank.

Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch MB - cho biết bên cạnh các con số tích cực về kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, MB cũng bắt đầu chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang ứng dụng mạnh mẽ AI vào nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt trong an ninh bảo mật cho khách hàng.

"Rất nhiều giải pháp AI đã được đưa vào nhằm bảo vệ app của khách hàng MB và ngân hàng đã chặn được hàng trăm tỷ đồng có dấu hiệu bị lừa đảo nhờ hệ thống AI phát hiện và xử lý tự động", ông Trung chia sẻ.

AI cũng được ứng dụng mạnh mẽ trong tối ưu vận hành, hỗ trợ lực lượng bán, đặc biệt là lực lượng bán lẻ ở các line khách hàng cá nhân và SME. MB cũng đang dùng AI để phát hiện các sản phẩm mới, với kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ ra mắt sản phẩm mới lên gấp 2–3 lần.

Ông Trung cho biết thêm trong 6 tháng đầu năm 2025, các chỉ số trên nền tảng số của MB, đặc biệt là hai nền tảng là app MB Bank và Biz MB Bank cùng với mảng dịch vụ ngân hàng hạ tầng, đã đóng góp mạnh mẽ cho sự tăng trưởng của MB cả về khách hàng, CASA, thu phí NFI và doanh thu.

Tính đến hết quý II/2025, số lượng khách hàng cá nhân có giao dịch với MB đã đạt lũy kế khoảng 33 triệu khách hàng. Số lượng giao dịch trên các nền tảng số của MB tiếp tục tăng mạnh.

Trong năm 2024 thì tổng số lượng giao dịch trên kênh số của cả năm chỉ khoảng 6 tỷ giao dịch. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm của 2025, ngân hàng đã đạt con số 6 tỷ giao dịch này và dự kiến thì kết thúc năm 2025 thì tổng số giao dịch trên kênh số của MB sẽ chạm con số khoảng 14 tỷ giao dịch.

Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh thu trên kênh số của MB trong 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt mốc 8.600 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với bình quân năm 2024 và chiếm 38% doanh thu toàn hàng. Như vậy, 38% doanh thu của ngân hàng hiện nay đến từ kênh số.

Phần thu ngoài lãi (NFI) của mảng ngân hàng số đóng góp lũy kế đến hết 6 tháng đầu năm đạt khoảng 35% tổng thu ngoài lãi của ngân hàng.

Đồng thời, trong nửa đầu năm, MB cũng bắt đầu mở rộng hệ sinh thái sang các mảng kinh doanh hoàn toàn mới, ví dụ như tài sản số, thông qua việc hợp tác với một trong những sàn giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới.

Trước ý kiến liên quan đến chuyển đổi số và cho rằng có nhiều ngân hàng đã bắt kịp MB trong giai đoạn vừa rồi, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB - cho rằng quá trình chuyển đổi số là một quá trình tự thân.

"Nghĩa là mình làm, mình làm đầu tiên, hoặc có thể là thứ hai, thứ ba, nhưng tốc độ của mình phải tốt nhất thị trường và mình phải giành được lợi thế trong quá trình chuyển đổi đó thì mới quan trọng.

Thời điểm - 'timing' trong chuyển đổi số là rất quan trọng. Khi mọi người nhìn ra câu chuyện rồi thì ai cũng muốn làm, nhưng timing vẫn là yếu tố quyết định", ông Thái nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện MB, trong số 10 tổ chức triển khai chuyển đổi số, có thể chỉ một vài đơn vị thực sự nắm bắt được lợi thế cạnh tranh. Và MB là một trong số đó, nhờ lợi thế về hệ sinh thái và xây dựng sớm nền tảng kinh doanh số. Nhờ đó, ngân hàng đã đạt được số lượng khách hàng và quy mô giao dịch lớn nhất thị trường.

Ông Thái cho biết tại thời điểm hiện tại, khi đã có được sự tin yêu và trân trọng của khách hàng, thì nhiệm vụ lớn nhất bây giờ là chăm sóc, giữ chân và gia tăng chất lượng dịch vụ thông qua các kênh, để đảm bảo giữ chân khách hàng và gia tăng giá trị trên từng khách hàng.

"Đó là những chiến lược khác nhau cho từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc các đơn vị khác bắt kịp về mặt công nghệ hay nền tảng không còn quan trọng nữa. Đương nhiên, họ sẽ bắt kịp. Nhưng chúng ta lại bắt đầu ở những lĩnh vực mới. Đó là cách thức mà MB đang vận hành", Chủ tịch ngân hàng nhấn mạnh.