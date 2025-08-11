Máy móc dự án nghìn tỷ ở Đắk Lắk phơi nắng phơi sương chờ giải phóng mặt bằng

Theo đó, gói thầu 01XL cần thu hồi 287 thửa đất (92,74ha), gồm 156 thửa do địa phương quản lý và 131 thửa của hộ dân. UBND huyện Phú Hòa trước đây đã kiểm kê 220 hộ và 1 công trình của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên. Tuy nhiên, mới chỉ quy chủ 50/86 hộ có đất sản xuất nông nghiệp, 45 hộ có đất ở cũng chưa được quy chủ. Huyện chưa xác lập giá đất nên chưa thể lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ngoài ra, 89 hộ trồng hoa màu trên đất công cũng chưa có phương án hỗ trợ.