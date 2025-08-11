Máy móc dự án nghìn tỷ ở Đắk Lắk phơi nắng phơi sương chờ giải phóng mặt bằng

Dự án kè chống xói lở bờ tả sông Ba nằm ở huyện Phú Hòa (nay là phường Tuy Hòa) do Ban quán lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm tổng đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.272 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2019–2026, gồm các hạng mục: xây dựng bờ kè chống xói lở, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và nạo vét, khai thông dòng chảy.
Dự án gồm 2 gói thầu: 02XL là gia cố kè Phú Lộc được triển khai thuận lợi, còn gói 01XL thi công 4 hạng mục như xây lắp tuyến kè chống xói lở, khu hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và nạo vét, khai thông dòng chảy gặp vướng mắc GPMB, khiến thiết bị, máy móc phải "phơi nắng phơi sương" chờ mặt bằng.
Theo đó, gói thầu 01XL cần thu hồi 287 thửa đất (92,74ha), gồm 156 thửa do địa phương quản lý và 131 thửa của hộ dân. UBND huyện Phú Hòa trước đây đã kiểm kê 220 hộ và 1 công trình của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên. Tuy nhiên, mới chỉ quy chủ 50/86 hộ có đất sản xuất nông nghiệp, 45 hộ có đất ở cũng chưa được quy chủ. Huyện chưa xác lập giá đất nên chưa thể lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ngoài ra, 89 hộ trồng hoa màu trên đất công cũng chưa có phương án hỗ trợ.
Ông Hoàng Văn Quốc, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng Miền Trung (đơn vị thi công gói thầu 01XL) cho biết, từ tháng 11/2023, đơn vị đã chuẩn bị hàng trăm nghìn khối đất đá, hàng ngàn ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng và nhân công để đảm bảo đủ năng lực thi công đúng tiến độ cam kết.
Tuy nhiên, do vướng mặt bằng suốt nhiều tháng, đến nay đơn vị mới hoàn thành phần chân kè chống xói bờ tả sông Ba, với giá trị xây lắp đạt khoảng 306 tỷ đồng, tương đương gần 36% khối lượng hợp đồng.
Cùng với đó, để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu thi công còn phải tạm ứng gần 2,8 tỷ đồng để chủ đầu tư bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu cho 61/89 hộ đang canh tác trên đất địa phương quản lý, nhằm góp phần mở rộng diện tích GPMB thi công dự án.
Theo lãnh đạo Ban quán lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho biết, mới đây đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương mới là UBND phường Tuy Hòa tiếp tục xem xét quy chủ những trường hợp còn lại, bao gồm 36 hộ có đất sản xuất nông nghiệp và 45 hộ có đất ở, nhà ở; đồng thời khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể để có cơ sở tính tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB trong dự án.
Ngoài ra, đơn vị này cũng đề nghị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Tuy Hòa sớm lập, trình phương án bồi thường cho 89 hộ trồng hoa màu trên đất công, nhằm hoàn trả phần kinh phí nhà thầu đã tạm ứng. Đồng thời, đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên khẩn trương di dời công trình thu nước Hòa An, triển khai xây dựng công trình mới theo Quyết định 1202/QĐ-UBND để bàn giao mặt bằng thi công gói thầu 01XL.
Các thiết bị máy móc phải nằm chờ GPMB gây thất thoát kinh phí cho đơn vị thi công.
Hàng trăm cống thoát nước bị "phơi nắng phơi sương" chờ GPMB.
Theo lãnh đạo phường Tuy Hòa, hiện cơ quan vừa mới tiếp nhận hồ sơ từ địa phương cũ chuyển giao và đang tiến hành rà soát, triển khai những công việc có liên quan để sớm GPMB gói thầu 01XL trong dự án kè chống xói lở bờ tả sông Ba.
