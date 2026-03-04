Máy lọc không khí Plasma Core đến từ Dr.Air đưa chi phí thay thế màng lọc về 0đ

(VTC News) -

Trong nhiều năm qua, chỉ số PM2.5 gần như đã trở thành “thước đo quen thuộc” mỗi khi nhắc đến ô nhiễm không khí. Từ Hà Nội đến TP.HCM, không khó để bắt gặp những ngày chất lượng không khí ở mức cảnh báo, khiến nhu cầu sử dụng máy lọc không khí trong gia đình ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm sâu hơn đến sức khỏe, câu hỏi đặt ra không còn dừng ở việc “lọc được PM2.5 hay không”, mà là liệu có thể bảo vệ ở cấp độ sâu hơn nữa.

Trong bối cảnh đó, DrAir chính thức giới thiệu công nghệ Plasma Core – nền tảng công nghệ lõi được tích hợp trên dòng máy lọc không khí diệt khuẩn cao cấp Dr.Air EX Pro, hướng tới việc thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc lọc không khí cao cấp.

Khi tiêu chuẩn lọc khí không còn dừng ở PM2.5

Máy lọc không khí thông thường chỉ lọc được hạt PM2.5.

PM2.5 là các hạt bụi có kích thước 2.5 micromet – đủ nhỏ để đi sâu vào phổi và gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong môi trường không khí thực tế vẫn tồn tại những hạt có kích thước nhỏ hơn rất nhiều, bao gồm các hạt siêu mịn ở cấp độ nano mà mắt thường hoàn toàn không thể nhận biết.

Theo công bố từ DrAir, công nghệ Plasma Core có khả năng xử lý các hạt kích thước chỉ 0.0146 micromet, tương đương 14.6 nanomet. Để dễ hình dung, kích thước này nhỏ hơn PM2.5 khoảng 170 lần. Nếu ví PM2.5 như một viên sỏi nhỏ, thì 0.0146 micromet chỉ tương đương một hạt bụi li ti ở cấp độ gần như vô hình.

Việc tiếp cận đến vùng kích thước siêu nhỏ này cho thấy định hướng công nghệ không chỉ dừng ở lọc bụi mịn thông thường, mà hướng tới xử lý những hạt tồn tại sâu trong không khí đô thị hiện đại.

Công nghệ Plasma Core – lọc khí chủ động, tối ưu chi phí vận hành

Khác với cơ chế lọc cơ học truyền thống dựa vào việc giữ lại bụi trên màng lọc, công nghệ Plasma Core được Dr.Air phát triển theo hướng xử lý chủ động thông qua cơ chế ion hóa. Máy lọc không khí của Dr.Air mang đến giải pháp làm sạch không khí toàn diện nhờ công nghệ Plasma Core kết hợp cùng hệ thống lọc đa tầng.

Bộ lọc Plasma Core của Dr.Air có thể lọc được hạt 0.0146um đồng nghĩa với việc có thể loại bỏ 99% virus, vi khuẩn.

Hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự như công nghệ lọc tĩnh điện, bộ lọc Plasma Core sẽ tạo ra môi trường điện từ trường mạnh mẽ để ion hóa các hạt bụi mịn, vi khuẩn và các tác nhân gây hại, biến chúng thành các hạt mang điện tích. Ngay sau đó, lực hút tĩnh điện sẽ thu gom và giữ chặt toàn bộ lượng bụi bẩn này tại các tấm thu.

Điểm sáng giá nhất của công nghệ này nằm ở thiết kế thông minh: Bộ phận thu bụi hoàn toàn có thể tháo rời và rửa sạch bằng nước. Sự cải tiến này giúp người dùng gạt bỏ nỗi lo phải thay thế màng lọc định kỳ liên tục, qua đó tối ưu hóa triệt để chi phí vận hành bảo dưỡng trong dài hạn mà vẫn đảm bảo duy trì hiệu suất lọc khí ở mức tối đa.

Dr.Air EX Pro đem tới trải nghiệm không khí tinh khiết từ công nghệ Plasma Core cao cấp

Định vị ở phân khúc cao cấp, máy lọc không khí diệt khuẩn Dr.Air EX Pro là sự giao thoa hoàn hảo giữa thiết kế tinh giản, sang trọng và khả năng làm sạch toàn diện, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các căn hộ hiện đại và biệt thự.

Máy lọc không khí cao cấp Dr.Air EX Pro sở hữu bộ lọc Plasma Core được bảo hành tới 20 năm.

Sức mạnh cốt lõi của thiết bị nằm ở hệ thống lọc đa lớp kết hợp cùng công nghệ Plasma Core (hoạt động theo nguyên lý tĩnh điện). Điểm đột phá của công nghệ này là khả năng triệt tiêu các hạt siêu bụi mịn ở mức 0.0146 micromet – nhỏ hơn bụi PM2.5 tới 170 lần, tạo ra sự vị thế khác biệt hoàn toàn trên thị trường.

Vượt lên trên các sản phẩm cùng phân khúc, Dr.Air EX Pro giải quyết xuất sắc bài toán chi phí vận hành dài hạn. Bộ lọc Plasma Core có thể tháo rửa dễ dàng bằng nước và được bảo hành lên tới 20 năm, giúp người dùng chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào các màng lọc tiêu hao đắt đỏ.

Việc Dr.Air giới thiệu Plasma Core cho thấy thị trường lọc không khí đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chiều sâu công nghệ. Khi tiêu chuẩn không khí sạch không còn chỉ xoay quanh PM2.5, những giải pháp có khả năng tiếp cận vùng kích thước nano được xem là bước tiến tất yếu.

Với Dr.Air EX Pro, DrAir đặt mục tiêu mang đến một lựa chọn dành cho nhóm khách hàng không muốn dừng lại ở tiêu chuẩn phổ thông. Thay vào đó, họ tìm kiếm một giải pháp bảo vệ ở cấp độ sâu hơn – nơi không khí sạch được định nghĩa lại bằng công nghệ.