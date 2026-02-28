Máy bay quân sự chở tiền gặp nạn ở Bolivia, 15 người thiệt mạng

(VTC News) -

Hãng Reuters đưa tin, tối 27/2, chiếc vận tải cơ Hercules C-130 chở tiền mặt của không quân Bolivia đã rơi xuống đại lộ đông đúc tại thành phố El Alto, giáp thủ đô La Paz. Vụ việc khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.

Theo chính quyền địa phương, chiếc vận tải cơ Hercules của Không quân Bolivia chở tiền giấy mới in của ngân hàng trung ương. Máy bay cất cánh từ thành phố Santa Cruz, khi hạ cánh xuống sân bay El Alto đã trượt khỏi đường băng và lao ra con đường bên ngoài do thời tiết xấu.

Chiếc vận tải cơ Hercules C-130 chở tiền mặt bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. (Nguồn: AP)

Nhiều đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh hỗn loạn tại hiện trường. Người dân đổ về khu vực máy bay rơi, dường như đang nhặt những tờ tiền mặt vương vãi trên mặt đất. Lực lượng chức năng phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập các hình ảnh này.

Sân bay quốc tế El Alto tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn. Hãng hàng không quốc gia Boliviana de Aviacion xác nhận chiếc máy bay gặp nạn không thuộc đội bay của hãng.

Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy máy bay hư hỏng nặng, nhiều phương tiện trên đại lộ cũng bị ảnh hưởng. Giới chức Bolivia đang điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tiếp tục công tác cứu hộ và hỗ trợ các nạn nhân.